XRP, Pepe ve Shiba Inu 2025 Sonunda Ne Kadar Olur? ChatGPT Yanıtladı

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 26, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Piyasadaki son düşüşe ve artan düşüş söylemlerine rağmen, altcoinlerde güçlü potansiyel beklentisi korunuyor. XRP’nin artan kullanım alanı ve Pepe ile Shiba gibi meme coin’lerin yükselen ilgisi, piyasanın dikkatini çekiyor.

Ethereum’un 2.950 dolarla yeni zirveye ulaşması, altcoinler arasında liderliğini pekiştirdi. Bu yükselişin ardından Ethereum tabanlı Pepe ve Shiba’da işlem hacmi ve fiyatlarda sert artışlar yaşanırken, kısa süreli düzeltmeler görüldü.

Trump’ın kendi meme coin’ini piyasaya sürmesi de bu alandaki hareketliliği artırırken, analistler özellikle XRP, Pepe ve Shiba için orta vadede yükseliş beklentisini koruyor.

Pepe: ChatGPT Yıl Sonuna Kadar 3 Kat Artış Bekliyor

ChatGPT, PEPE fiyatının 2025 sonuna kadar 0.00002–0.00003 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, mevcut fiyatın yaklaşık 2-3 katı anlamına geliyor.

İlk bakışta iddialı görünse de, grafikler ve Ethereum etrafındaki yükseliş havası bu beklentiyi güçlendiriyor. Daha önce 0.000024 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan PEPE, o dönemde Ethereum’un 3.900 dolarda seyrettiği bir ortamda bu noktaya ulaşmıştı.

Kaynak: PEPEUSD / TradingView

Teknik göstergeler PEPE’nin üçgen formasyonu içinde sıkıştığını ortaya koyuyor. En yakın direnç olan 0.000012 dolar seviyesini birkaç kez test etmesine rağmen kıramayan token, olası bir kırılmada güçlü bir ralliye hazırlanıyor. RSI göstergesinin 42 seviyesinde bulunması da aşırı satım bölgesine yaklaştığını ve tersine dönüş ihtimalini işaret ediyor.

Shiba Inu: ChatGPT 2025’in Güçlü Bir Şekilde Biteceğini Öngörüyor

2025 boyunca en zayıf performans gösteren meme coinlerden biri olan Shiba Inu (SHIB), yılın son bölümüne girilirken toparlanma sinyalleri veriyor.

Ethereum’daki yükselişin etkilerini PEPE gibi hisseden SHIB, işlem hacmindeki artışla birlikte fiyat hareketlerinde yeniden umut doğurdu. Son 1 yılda %20’den fazla değer kaybeden token, özellikle 0.00001–0.000012 dolar bandındaki birikim süreci sayesinde yatırımcıların beklentilerini canlı tutuyor.

Kaynak: SHIBUSD / TradingView

Grafikler SHIB’in uzun süredir 0.000013 dolar direncini aşmakta zorlandığını gösteriyor. Ancak bu seviyenin kırılması halinde güçlü bir ralli ihtimali gündeme gelebilir.

Teknik göstergelerde RSI’nın 44 seviyesinde olması, aşırı satım bölgesine yaklaşan bir tabloyu ortaya koyuyor. İşlem hacmi hâlâ düşük kalsa da Ethereum’un hareketlenmesiyle birlikte SHIB tarafında da anlık patlamalar görülebiliyor.

Uzmanlara göre direnç hattının aşılması, Shiba Inu için yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP İçin Yılın Sonuna Doğru 2 Kat Artış Öngörüyor

2025, XRP için adeta dönüm noktası oldu. SEC ile yıllardır süren davayı kazanması ve fiyatın 1 doların üzerine çıkmasıyla token güçlü bir ivme yakaladı. Son bir yılda %400 değer kazanan XRP, yatırımcıların gözünde yeniden parlayan bir varlık konumuna geldi.

Ağ kullanımındaki artış, Gemini’nin özel XRP kredi kartı ve Ekim ayında çıkması beklenen ETF ihtimali, yükseliş senaryolarını güçlendiriyor.

Teknik görünüm de bu tabloyu destekliyor. Analistlere göre fiyatın 2,90 dolar üzerinde kalıcı olması, yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir. İlk büyük direnç 3,66 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bariyerin kırılması, yıl sonunda 10 dolara doğru güçlü bir hareket ihtimalini artırıyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Uzmanlar, kullanım odaklı kripto paraların büyük sermayeyi çekmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu nedenle, XRP’nin yanı sıra ön satışı yoğun ilgi gören Snorter gibi yeni projeler de büyük yatırımcıların radarına girmiş durumda.

