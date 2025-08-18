XRP Ledger Güvenlik Açısından Sınıfta Kaldı!

Dünyanın üçüncü en büyük kripto parası olan XRP’nin arkasındaki blok zinciri XRP Ledger, blockchain şirketi Kaiko’nun düzenlediği güvenlik değerlendirmesinde sonuncu sırada yer aldı.

Kaiko’nun raporuna göre XRP Ledger, güvenlik kategorisinde 100 üzerinden 41 puan alarak değerlendirmeye tabi tutulan 15 blok zinciri arasında sonuncu sıraya yerleşti.

Polygon 44 ve Stellar 45 puan alırken, Ethereum ise 83 puan alarak liderliği ele geçirdi.

XRP Ledger, Doğrulayıcı Güvenliği ve Merkeziyetsizlik Açısından Düşük Puanlar Aldı

Kaiko, blok zincirlerini yönetim, entegrasyon, likidite, operasyonel verimlilik ve güvenlik olmak üzere beş temel unsur üzerinden değerlendiriyor.

Güvenlik değerlendirmesi doğrulayıcı merkeziyetsizliğini, denetim geçmişi, operasyonel dayanıklılığı ve geçmişte yaşanan güvenlik ihlallerini kapsıyor.

Nisan ayında bir hacker, XRPL geliştiricilerinin kullandığı resmi bir yazılım paketine sızarak kullanıcıların özel anahtarlarını çalabilecek kötü amaçlı kodlar yerleştirmişti.

Ana defter ve GitHub deposu doğrudan tehlikeye atılmamış olsa da bu saldırı blok zincirinin güvenlik açıklarını ortaya çıkardı.

Aikido Security adlı saldırgan, bir geliştiricinin Node Package Manager (NPM) tokenine erişim sağlamış, XRP Ledger ile etkileşim sağlamak için kullanılan resmi JavaScript kütüphanesi olan xrpl.js’nin zararlı sürümlerini yayınlama olanağı elde etmişti.

Haftada 140.000’den fazla indirilen paketin yüz binlerde uygulamaya ve web sitesine entegre edilmiş olması söz konusu saldırının büyüklüğü konusunda endişelere yol açmıştı.

Kötü amaçlı kod, 21 Nisan’da tespit edilmişti.

Öte yandan doğrulayıcı dağılımı da önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Çok sayıda doğrulayıcı barındıran Ethereum ve Solana’nın aksine, XRP Ledger’ın yaklaşık 190 aktif doğrulayıcısı bulunuyor.

Bu doğrulayıcıların sadece 35’i, katılımcıların fikir birliğine varmak için kullandığı “benzersiz düğüm (node) listesine” eklenmiş durumda. Bu tasarımla hız ve güvenliğin artırılması amaçlansa da sistemi koordineli saldırılara karşı daha savunması hale getirdiği düşünülüyor.

Wellgistics, ABD’de Binlerce Eczaneye XRP Ledger Ödeme Sistemi Getiriyor

Wellgistics Health, sağlık sektöründe blockchain teknolojisinin geniş çaplı kullanımına öncülük edecek bir adım attı. Şirket, XRP Ledger tabanlı bir ödeme sistemini ABD genelindeki binlerce bağımsız eczaneye sunacak.

Yeni platform, eczanelerin ilaç envanter ödemelerini anında gerçekleştirmesini sağlayacak ve bankacılık gecikmeleri ile yüksek kredi kartı ücretlerini ortadan kaldıracak.

Sistem, RxERP ile entegre çalışarak seri numaralı ilaç takibi, maliyet düşürme ve eczane ile dağıtıcı arasında doğrudan ödeme imkanı sunuyor.

ABD merkezli Wellgistics, 6.500’den fazla eczane ve 200 üreticiyi kapsayan ağıyla, Ripple Labs destekli açık kaynaklı blockchain XRP Ledger (XRPL) üzerinde ödeme çözümü sunan ilk sağlık şirketlerinden biri oldu. Ayrıca şirket, eczanelerin beta programına kaydolmasına olanak tanıyor.

Wellgistics CEO’su Brian Norton, eczane sahiplerinden gelen yanıtın beklentilerden yüksek olduğunu ve “sektördeki birçok kişinin düşündüğünden daha ileri görüşlü olduklarını” belirtti.