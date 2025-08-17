Wellgistics Health, ABD’de Binlerce Eczaneye XRP Ledger Ödeme Sistemi Getiriyor

Nasdaq’ta işlem gören dağıtım şirketi Wellgistics Health (WGRX), sağlık sektöründe blockchain teknolojisinin geniş çaplı kullanımına öncülük edecek bir adım atıyor. Şirket, XRP Ledger tabanlı bir ödeme sistemini ABD genelindeki binlerce bağımsız eczaneye sunacak.

Yeni platform, eczanelerin ilaç envanter ödemelerini anında gerçekleştirmesini sağlayacak ve bankacılık gecikmeleri ile yüksek kredi kartı ücretlerini ortadan kaldıracak. Sistem, RxERP ile entegre çalışarak, seri numaralı ilaç takibi, maliyet düşürme ve eczane ile dağıtıcı arasında doğrudan ödeme imkânı sunuyor.

Wellgistics, XRP Ledger Ödemelerini Başlatan İlk Sağlık Şirketi Oldu

ABD merkezli Wellgistics, 6.500’den fazla eczane ve 200 üreticiyi kapsayan ağıyla, Ripple Labs destekli açık kaynaklı blockchain XRP Ledger (XRPL) üzerinde ödeme çözümü sunan ilk sağlık şirketlerinden biri oldu. Şirket, eczanelerin beta programına kaydolmasına olanak tanıyor.

CEO Brian Norton, eczane sahiplerinden gelen yanıtın beklentilerden yüksek olduğunu ve “sektördeki birçok kişinin düşündüğünden daha ileri görüşlü olduklarını” belirtti.

Şirket, ödemelerin doğrudan XRP ile mi yoksa fiat-XRP dönüşümü ile mi gerçekleştirileceğini açıklamasa da sistem, HIPAA ve kara para aklama önleme kuralları dahil olmak üzere sıkı uyumluluk standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Wellgistics Heath is seeking to leverage XRP for payments in a $1.4 trillion Pharma trade market. https://t.co/zXROACmD8B pic.twitter.com/QHhRnCOxHX — bill morgan (@Belisarius2020) August 16, 2025

Wellgistics, bu girişimi eczane ödemelerinin ötesine taşıyarak üreticileri kapsayacak ve nihayetinde ilaçların doktor gözetiminde doğrudan hastalara gönderilmesini test edecek. Bu adım, 8 Mayıs’ta şirketin XRP’yi hem ödeme aracı hem de hazine rezerv varlığı olarak kullanacağını duyurmasının devamı niteliğinde ve 50 milyon dolarlık öz sermaye kredi hattı ile destekleniyor.

2016’da kurulan Wellgistics, 2024’te Danam Health tarafından satın alındı ve Şubat 2025’te halka arzla yeniden bağımsız hale geldi. Bugün, ulusal çapta eczanelere toptan dağıtım, reçete yönlendirme ve yapay zekâ destekli merkez hizmetleri sunuyor.

Blockchain hedeflerine rağmen, şirket hisseleri piyasaya sürüldüğü Şubat ayından bu yana %80’in üzerinde değer kaybetti. Hisse, Salı günü 0,62 dolardan kapandı ve kapanış sonrası işlemlerde 0,65 dolara yükselerek Wellgistics’in piyasa değerini yaklaşık 47 milyon dolar olarak belirledi.

XRP Ledger 2.5.0 Güncellemesiyle Gücünü Artırıyor

Ripple’ın geliştirme kolu RippleX, XRP Ledger’in 2.5.0 sürümünü yayımlayarak ağın işlevselliğini ve güvenliğini güçlendiren bir dizi protokol iyileştirmesini devreye aldı.

RippleX mühendisi Mayukha Vadari, güncellemeyi “muhtemelen şimdiye kadar yayınlanmış en etkili iyileştirme paketi” olarak nitelendirirken, token yönetimi ve işlem işleme süreçlerinde önemli yenilikler sağlandığını belirtti.

XLS-85 değişikliği, üçüncü taraf tarafından çıkarılan tokenlar — stablecoin’ler dahil — için emanet (escrow) sistemini geliştirirken, kurumsal kullanım için çok amaçlı tokenları da sisteme entegre ediyor.

Güncelleme, XRP Ledger’de kullanıcı aktivitesinin hızlı bir şekilde arttığı bir dönemde geldi; günlük aktif adres sayısı ortalama 35.000’den 295.000’in üzerine yükseldi.