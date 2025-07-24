XRP Fiyatı Sert Düştü! XRP Neden Düşüyor?

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Kripto piyasası 24 Temmuz Perşembe gününe düşüşle başladı. XRP fiyatı son 24 saatte %12.5 düşüşle 3.04 dolar seviyesine gerilerken kripto piyasasının toplam değeri ise %2.75 oranında düştü.

XRP geçtiğimiz günlerde güçlü bir ivme yakalamış ve 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. XRP şimdi bu rekor seviyesine kıyasla %16.6 daha düşük işlem görüyor.

XRP iki haftada %25.4, bir ayda %38 ve bir yılda %405.9 oranında değerlenmiş durumda.

XRP fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Peki, XRP fiyatı neden düştü? XRP’deki bu son düşüşün rekor seviyelerin görülmesinin ardından yatırımcıların kar alımları gerçekleştirmesinden ve yeniden pozisyon almalarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kripto Pozisyonlarında Tasfiyeler Arttı

Coinglass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasası genelinde toplam 964.40 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu.

Tasfiyelerin 842.78 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 121.62 milyon dolarlık kısmını da short pozisyonlar oluşturdu.

XRP’de ise toplam 112.74 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu. Bunların 105.79 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 6.94 milyon dolarlık kısmını ise short pozisyonlar oluşturdu.

ABD’li Şirket XRP’ye Yatırım Yapmaya Hazırlanıyor

ABD merkezli tarım teknolojisi şirketi Nature’s Miracle Holding, bilanço stratejisi kapsamında XRP hazinesi oluşturmak üzere 20 milyon dolara kadar kaynak ayırmayı planladığını açıkladı.

Şirketin ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu belgelere göre bu yatırım, GHS Investments ile yapılan öz sermaye finansmanı anlaşmasından elde edilecek gelirle finanse edilecek.

Şirket, XRP satın almanın yanı sıra staking fırsatlarını değerlendirmeyi ve Ripple’ın kurumsal blockchain altyapısına da entegre olmayı planlıyor.

Bu gelişme, kurumsal yatırımcı ilgisinin devam ettiğini ve orta-uzun vadede XRP fiyatı üzerinde pozitif bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

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