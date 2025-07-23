ABD’li Şirketten XRP’ye Büyük Yatırım!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

XRP, kurumsal benimsenme alanında önemli bir adım daha attı. ABD merkezli tarım teknolojisi şirketi Nature’s Miracle Holding, bilanço stratejisinin bir parçası olarak XRP hazinesi kurmak üzere 20 milyon dolara kadar kaynak ayırmayı planladığını açıkladı.

Şirketin yaptığı resmi duyuruya göre bu yatırım, yakın zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan Form S-1 belgesi aracılığıyla GHS Investments ile yapılan öz sermaye finansmanı anlaşmasından elde edilecek gelirle finanse edilecek.

XRP alımının tam zamanlaması, şirketin fon çekim sürecine bağlı olsa da planlar net: Nature’s Miracle, XRP’yi uzun vadeli sermaye stratejisinin temel yapı taşlarından biri olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Buna ek olarak şirket, XRP varlıklarını doğrudan satın almanın yanı sıra staking fırsatlarını değerlendirmeyi ve Ripple’ın kurumsal blokzincir altyapısına daha geniş ölçekte entegre olmayı planlıyor. Bu hamlenin, sınır ötesi ödemelerde maliyetleri azaltma ve işletme sermayesini çeşitlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

20 milyon dolarlık tahsis sınırlı bir rakam gibi görünse de, halka açık bir şirketin XRP’yi bu şekilde benimsemesi piyasa açısından güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Benzer şekilde, yılın ilk aylarında Singapur merkezli Trident, 500 milyon dolarlık XRP hazine stratejisi açıklamış; Hyperscale Data ise DeFi girişimleri kapsamında 10 milyon dolarlık XRP tahsis edeceğini duyurmuştu.

XRP fiyat tahminleri açısından bu gelişmeler, kurumsal yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ve orta-uzun vadede fiyat üzerinde pozitif bir etki yaratabileceğini gösteriyor.