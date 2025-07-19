XRP Fiyat Tahmini: XRP Rekor Kırdı – Yükseliş Sürecek mi?

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XRP, bu hafta etkileyici bir şekilde %24 artış göstererek 3,65 dolara yükseldi ve piyasa değerini ilk kez 190 milyar doların üzerine taşıdı; bu seviyeler, XRP için son yılların en yüksekleri oldu.

Bu hızlı yükseliş, 18 Temmuz’da ProShares Ultra XRP ETF’nin New York Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Bu, XRP’ye bağlı ilk borsa yatırım fonunun ABD’nin önde gelen borsasında işlem görmesi anlamına geliyor.

Şu anda XRP, 3,41 dolardan işlem görüyor ve 18 Temmuz’da ulaşmış olduğu 3,65 dolarlık tarihi zirvesinin yalnızca %7,1 altında bulunuyor.

Öne çıkan bir diğer gelişme ise, sürekli vadeli işlemler açık pozisyonlarının rallinin ortasında rekor kırarak 8,8 milyar dolara ulaşması oldu; bu da yaklaşık 2,9 milyar XRP’lik kaldıraçlı sözleşmeyi temsil ediyor.

Buna paralel olarak, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Ripple’ın merkezinde düzenlenen Kaliforniya Breakthrough Projesi’ni başlatarak XRP’nin fayda hikayesine devlet desteği sağladı.

Teknik analizler, XRP’nin yedi yıllık devasa simetrik üçgen formasyonunu tamamladığını gösteriyor. Fibonacci hedefleri ise kısa vadede 4,70 ile 6,48 dolar aralığında hareket olasılığına işaret ediyor.

Tarihsel döngü analizleri ise XRP’nin ilerleyen süreçte 22-23 dolar seviyelerine doğru hareket edebileceğini öngörüyor.

Kanal Kırılımı Hedefleri 4,70 – 6,48 Dolar Arasında

XRP’nin günlük grafiği, düşüş trendindeki ayı kanalından yükseliş yönlü bir yapıya dönüşümü gösteriyor. Son kırılım, önemli bir paradigma değişimini temsil ediyor.

Kripto para, Nisan diplerinden bu yana %126 artış kaydetti ve 2,50 – 3,00 dolar arasındaki önceki direnç seviyelerinin üzerinde kararlı bir çıkış yaptı. Fibonacci genişleme analizi, kanal kırılımının ardından net yukarı yönlü hedefler sunuyor.

Kaynak: TradingView

Hemen önümüzdeki direnç, XRP’nin şu anda test ettiği 1,618 seviyesinde, yaklaşık 3,64 dolar civarında bulunuyor.

Sonraki büyük hedef, 2,618 genişlemesiyle 4,70 dolar, ardından 3,618 seviyesiyle 5,77 dolar ve 4,236 genişlemesiyle 6,48 dolar seviyeleri geliyor.

Kırılım esnasında yaşanan yüksek işlem hacmi, hareketi destekleyen güçlü kurumsal ilgiyi gösteriyor.

Bununla birlikte, RSI değerlerinin 80’in üzerinde olması aşırı alım sinyali verse de, parabolik yükselişler genellikle uzun süre yüksek momentumla devam edebiliyor.

Yedi Yıllık Üçgen Tamamlanması XRP İçin 22 Dolar Hedefini İşaret Ediyor

X platformundaki bir teknik analiste göre, XRP’nin haftalık grafiği, 2018 zirvesinden bu yana oluşan devasa simetrik üçgen formasyonu içinde gerçekleşen mevcut kırılımı gösteriyor.

Şu anda 3,15 dolar seviyesinde bulunan XRP, birden fazla piyasa döngüsünü kapsayan bu yedi yıllık konsolidasyon yapısını tamamlamak üzere görünüyor. Üçgenin mevcut zaman dilimine yakın olan birleşim noktası, bu kırılımı özellikle önemli kılıyor.

If #XRP hits the same fib as the 2017 cycle, we will hit ~$23 by August 1st.



This is not hype, this is just data.



I’m not saying this will happen, I’m just saying it happened once before.



Same setup! Same result?$XRP pic.twitter.com/UEjqpkdlLs — Crypto Ninja (@Crypto_Ninja007) July 17, 2025

Tarihsel Fibonacci analizleri, benzer matematiksel ilişkilerle şekillenen 2017-2018 döngüsüne dayanarak, XRP’nin 1 Ağustos’a kadar 22,70 dolara ulaşabileceğini öne sürüyor.

Önceki büyük dalga, mevcut döngüyü 22-23 dolar aralığına taşıyabilecek Fibonacci oranlarını oluşturmuştu.

Yedi yıl süren konsolidasyonun ardından formasyonun tamamlanması, güçlü bir teknik ivme yaratıyor.

Mevcut 2,50 – 3,00 dolar destek aralığı ise üçgen kırılım bölgesi olarak kabul ediliyor ve yükselişin devamı için bu seviyelerin korunması gerekiyor.

Snorter: 1,8 Milyon Dolarlık Ön Satışa Katılmak İçin Son Fırsat

Piyasanın son haftalarda parabolik bir yükseliş yaşaması, alternatif tokenlar için eşsiz bir fırsat yaratıyor.

Snorter’ın Telegram tabanlı botu, XRP’nin 4,70 – 22 dolar hedeflerine yönelik parabolik hareketlerinden hızla faydalanmak için gereken hızı sağlıyor.

$SNORTER token ön satışı şimdiden 2 milyon dolardan fazla fon topladı; ancak ön satış dönemi kalıcı olarak kapanmadan önce sınırlı sayıda token kaldı.

Kaynak: Snorter

Erken $SNORTER yatırımcıları, %0,85 gibi düşük işlem ücretleri ve yıllık %207’ye kadar staking ödülleriyle volatil piyasa koşullarında birden fazla gelir akışı elde ediyor.

Platformun token sniping ve kopya trading özellikleri, kullanıcıların momentum fazlarına erken pozisyon almasını mümkün kılarak elit cüzdan stratejilerini takip etmelerini sağlıyor.

Beta testi tamamlandı ve 2025 üçüncü çeyrek resmi lansmanı yaklaşırken, yatırımcıların ön satış fiyatlarından yararlanmak için zaman daralıyor.

Özellikle mevcut rallide, profesyonel düzeyde ticaret araçlarına erişim, kârı maksimize etmek için kritik hale geliyor. $SNORTER ön satışına katılmak için resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.