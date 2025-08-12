XRP Fiyat Tahmini: Ripple-SEC Davasında Zafer! XRP İçin Tüm Zamanların En Büyük Rallisi mi Geliyor?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 12, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki uzun soluklu dava resmen sona erdi. 7 Ağustos’ta imzalanan ortak feragat anlaşmasının ardından bugün yayımlanan dava kapanış bildirisi, SEC’in ileride yeni bir hukuki adım atma hakkından tamamen vazgeçtiğini teyit etti.

Trump yönetimindeki kripto dostu düzenleyici adımlar ve dava sonucunun zaten fiyatlara kısmen yansımış olmasına rağmen, haberin ardından XRP %8 yükseldi.

🚨 JUST IN: The SEC has released a document announcing the resolution of its case against Ripple. pic.twitter.com/oBnist4ps3 — Crypto Briefing (@Crypto_Briefing) August 12, 2025

Asıl önemli gelişme ise SEC Başkanı Paul Atkins’in bu süreci “enerjimizi mahkeme salonundan politika masasına taşıma fırsatı” olarak nitelendirmesi.

Bu politika odağı, milletvekillerinin CLARITY ACT adlı yasa tasarısını ilerletmesiyle önem kazanıyor. Tasarı, regülasyon netliği bekleyen geleneksel finans (TradFi) piyasalarından yüklü talebin önünü açabilir.

🚨: The CLARITY Act just made things simple:



🔹 If a blockchain is decentralized → It’s a commodity (CFTC)

🔸 If it’s not → It’s a security (SEC)



That means projects like $XRP could finally get the green light! ✅🚀 pic.twitter.com/oB7bWNCf7B — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) July 21, 2025

Ayrıca Trump’ın imzaladığı ve kripto varlıklara 9 trilyon dolarlık 401(k) emeklilik yatırım piyasasına erişim sağlayan başkanlık kararnamesi de bu potansiyeli destekliyor.

Tüm bunlara ek olarak, 17 Ekim’de spot XRP ETF başvurusuna ilişkin SEC kararı bekleniyor. Onay gelmesi halinde XRP, hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çekebilir.

XRP Fiyat Analizi: Politika Değişimi $10 XRP’yi Tetikleyebilir

SEC’in politika değişikliğine yönelik adımları, Kasım seçim sonrası ralliden bu yana oluşan boğa bayrağı formasyonunun yukarı yönlü kırılım yolculuğunu sürdürmesi için XRP’ye ivme kazandırabilir.

XRP/USDT 1 günlük grafikte, yükseliş bayrağı kırılması devam ediyor. Kaynak: TradingView, Binance.

Her ne kadar Haziran ortasındaki piyasa zirvesinden sonra momentum yavaşlamış olsa da, göstergeler şimdi yükselişin devamına işaret ediyor.

RSI, 55 seviyesindeki sinyal çizgisinin üzerinde kalmaya devam ederek alıcıların mevcut piyasa hareketini desteklediğini gösteriyor.

MACD çizgisi de altın kesişim eşiğinde ve sinyal çizgisiyle paralel hareket ediyor. Bu durum, günlük grafikte orta vadeli bir yükseliş trendinin başladığına dair sık görülen bir işarettir.

Bu kırılımın devam etmesi, XRP’nin %55 yükselerek 5 dolar seviyesini geri almasına ve 2018’deki 5,56 dolarlık ATH’sine meydan okumasına zemin hazırlayabilir. Bu seviyenin aşılması ise fiyatı yeni keşif bölgesine taşıyabilir.

Formasyonun tam olarak gerçekleşmesi, ralliyi %215’lik potansiyel bir kazançla 10 dolara kadar uzatabilir. Bu senaryoyu destekleyebilecek katalizörler arasında 401(k) emeklilik planlarında XRP erişimi, spot XRP ETF onayı ve faiz indirimleri yer alıyor.

Beklenenden düşük gelen enflasyon verileri, Eylül ayı gibi erken bir tarihte başlaması muhtemel olan ve yıl sonuna kadar üç kez gerçekleşebilecek faiz indirimleri beklentisini güçlendirdi. Bu adımlar, kripto paralar gibi riskli varlıklara yeni sermaye girişini teşvik edebilir.

There is now an 84.5% chance of a rate cut in September.



🇺🇸 Keep your eyes on inflation and labor market data this week.



CPI will be released today, initial jobless claims tomorrow, and PPI on Thursday.



Expect high volatility. pic.twitter.com/BVa9AIzBYX — Crypto Rover (@rovercrc) August 12, 2025

Kriptoda Bu, En Büyük Fırsat mı?

Altcoin piyasası şu an coşmuş durumda, ve yanlış ata oynayanlar, piyasaya yeni giren perakende yatırımcı likiditesinin yarattığı büyük kazançları kaçırıyor.

XRP, boğa piyasası olgunlaştıkça 2x yaparak 10 dolara gidebilecek potansiyele sahip olsa da, TROLL gibi düşük piyasa değerli meme coin’ler yalnızca geçen hafta 2x yaptı ve bundan bile daha büyük fırsatlar kapıda.

İşte tam bu noktada Snorter ($SNORT) devreye giriyor.

Amaca yönelik olarak tasarlanmış ticaret botu, yükseliş momentumu daha yeni başlarken sinyalleri yakalayarak yatırımcıların kalabalık gelmeden önce pozisyon almasına yardımcı oluyor. Gerçek kazançlar da işte bu erken girişlerde saklı.

Snorter, kesinlik için inşa edildi:

Limit emir sniping ile en iyi giriş fiyatlarını yakalama

ile en iyi giriş fiyatlarını yakalama MEV dirençli takas ile başka trader’ların işlemlerinizin önüne geçmesini engelleme

ile başka trader’ların işlemlerinizin önüne geçmesini engelleme Kopya alım-satım ile kanıtlanmış başarılı trader’ların işlemlerini birebir takip etme

ile kanıtlanmış başarılı trader’ların işlemlerini birebir takip etme Rug-pull koruması ile satın almadan önce şüpheli token’ları işaretleme

Erken girmek işin yalnızca yarısı. Ne zaman kâr alacağınızı bilmek, küçük bir kazanç ile hayat değiştiren bir işlem arasındaki farktır ve Snorter bu noktada yatırımcıya avantaj sağlar.

Snorter Bot ve diğer popüler trading botları.

Proje güçlü bir başlangıç yaptı: $SNORT, ön satışın ilk haftalarında 2,5 milyon dolardan fazla topladı. Bu ilginin arkasında muhtemelen, erken yatırımcıya verilen yüksek %144 APY staking ödülleri var.

Snorter’ı X, Instagram’dan takip edebilir veya Snorter web sitesinden ön satışa katılabilirsiniz.