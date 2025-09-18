XRP, Binance Coin ve Shiba Inu Fiyat Tahmini – 18 Eylül

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Merkez Bankası (FED), dün faiz oranlarını %0.25 düşürdü. FED’in faiz indiriminin ardından XRP, Binance Coin (BNB) ve Shiba Inu fiyat tahminleri pozitife döndü.

Fed’in faiz indiriminin kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırmasıyla birlikte bu üç kripto para bugün piyasa ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

Öte yandan XRP ve diğer altcoin’ler için yapılan ETF başvurularının da onaylanacağına dair beklentiler giderek artıyor.

Kripto sektörüne yönelik bu olumlu gelişmeler XRP, BNB ve SHIB’in önümüzdeki haftalarda fiyat artışları yaşamasını sağlayabilir.

XRP ($XRP): Ripple’ın Yeni Ortaklığı XRP’nin Yükselmesini Sağlayabilir

XRP son 24 saatte %4 ve iki haftada %10 değer kazandı ve şu anda 3.12 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca altcoin bir ayda %4 değer kazandı. Öte yandan XRP’nin hala aşırı alım bölgesine girmemiş olması daha fazla yükselebileceğini düşündürüyor.

Bununla birlikte, XRP’nin yükselmesini sağlayabilecek çeşitli faktörler bulunuyor.

Introducing the next building block of onchain markets – we’re partnering with @DBSbank and @FTI_Global to establish repo markets powered by tokenized collateral and stablecoins: https://t.co/vFTL32XO8C



Investors will be able to use $RLUSD to trade for Franklin Templeton’s money… — Ripple (@Ripple) September 18, 2025

Bu faktörlerden biri de Ripple’ın giderek büyümesidir. Blockchain şirketi Ripple, bugün DBS ve Franklin Templeton ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ripple kısa bir süre önce BBVA ile ortaklık kurmuş, Rails’i 200 milyon dolara satın almış ve Afrika ve Dubai’ye açılmıştı.

Ayrıca SEC’in onayını bekleyen 10’dan fazla XRP ETF başvurusu bulunuyor.

Kaynak: TradingView

Tüm bu gelişmeler XRP fiyatında kayda değer artışlar yaşanmasını sağlayabilir. Ayrıca XRP’nin indikatörleri de toparlanıyor.

Dolayısıyla XRP fiyat tahminlerinin pozitif yönde olduğu söylenebilir. Altcoin’in ay sonuna kadar 3.50 doları ve yıl sonuna kadar 5 doları görme ihtimali var.

Binance Coin ($BNB): BNB Yeni Rekorlar Kırıyor

BNB birkaç saat önce 1.004 dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve şu anda 991 dolardan işlem görüyor. BNB son 24 saatte %3.5 ve bir ayda %17 değer kazandı.

Bu fiyat artışı BNB’nin piyasa değeriyle 5. sıraya yerleşmesini sağladı. Ayrıca BNB son 12 ayda %84 oranında değerlenmiş durumda.

Altcoin’in grafiğine bakıldığında ciddi bir ivme yakaladığı ancak pik seviyeye yakın olduğu için bir düzeltme gerçekleşebileceği görülüyor.

Kaynak: TradingView

RSI (sarı) ve MACD (turuncu, mavi) aşırı alım pozisyonlarına girmiş olsa da piyasanın genel gidişatı BNB’nin önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesini sağlayabilir.

SEC’in değerlendirme aşamasında olan ETF başvurularını onaylaması durumunda talepte artış görülebilir ve BNB fiyatı yükselebilir.

Kripto piyasasının büyümesi en büyük kripto borsası olan Binance’in piyasadaki konumunu daha da güçlendirebilir ve dolayısıyla BNB’ye yönelik talep de artabilir.

Bu nedenle BNB fiyatı yılın sonuna kadar 1.600 dolara ulaşabilir.

Shiba Inu ($SHIB): SHIB Kayda Değer Bir Fiyat Artışı Yaşayabilir

SHIB son 24 saatte %2.5 ve iki haftada %9 değer kazandı ve şu anda 0.00001334 dolardan işlem görüyor. Ayrıca SHIB bir ayda %6 değerlenmiş durumda.

SHIB’in fiyat grafiğine bakıldığında önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla fiyat artışı kaydedilebileceği görülüyor.

Örneğin MACD, ağustos ayının büyük bir kısmını negatif bölgede geçirdikten sonra kısa bir süre önce pozitif bölgeye girdi.

SHIB’in göreceli güç endeksinde de benzer bir durum söz konusu. RSI son günlerde 50’nin üzerine çıktı ancak henüz aşırı alım bölgesine girmedi.

Kaynak: TradingView

SHIB’in 0.00008616 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %84.5 daha düşük işlem görmesi, 4. çeyrekte güçlü bir artış yaşayabileceğini düşündürüyor.

Ayrıca Shiba Inu’nun platformlardan, protokollerden ve dapp’lerden oluşan ekosisteminin giderek büyümesi de SHIB’e fayda sağlayabilir.

SHIB için fiyat tahminlerinin pozitif olduğu söylenebilir. Shiba Inu ekim ayının ortalarına kadar 0.00020 dolara ve yıl sonunda 0.000060 dolara ulaşabilir.

PEPENODE ($PEPENODE) Ön Satışında 1.25 Milyon Dolar Toplandı

Alternatif kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni ve daha küçük coinlere göz atabilirler.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış coinleri de yer alıyor.

Yeni bir ERC-20 tokeni olan PEPENODE (PEPENODE), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

PEPENODE ön satışı birkaç hafta önce başladı ancak şimdiden 1.25 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Kripto madenciliğini oyunlaştıran PEPENODE bu yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

PEPENODE sahipleri, sanal madencilik cihazları oluşturarak tokenlerini stake edebilir ve daha fazla node (düğüm) satın almak için PEPENODE harcayabilirler.

PEPENODE’un web sitesine giderek 0.0010617 dolar fiyatla alım yapayabilirsiniz.

Tokenin ön satış fiyatı bugün artacak ve ön satış bitene kadar düzenli olarak fiyat artışları olacak.

