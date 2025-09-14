Wall Street Stratejisti: ABD Finans Devleri 2025 Sonuna Kadar Bitcoin’e Daha Fazla Yönelecek

Wall Street’in deneyimli stratejistlerinden Jordi Visser, ABD’deki geleneksel finans kurumlarının yıl sonuna kadar Bitcoin’e olan ilgilerini artıracağını öngörüyor.

Anthony Pompliano’ya konuşan Visser, “Bugünden yıl sonuna kadar geleneksel finans dünyasından Bitcoin’e ayrılacak paylar artacak. Bu olacak” diyerek kurumsal sermayenin dijital varlıklara kayışına olan güvenini vurguladı.

Visser: Wall Street 2026 İçin Daha Büyük Bitcoin Yatırımlarına Hazırlanıyor

Wall Street stratejisti Jordi Visser, geleneksel finans devlerinin şimdiden 2026 için pozisyon aldığını ve Bitcoin’in kurumsal portföylerdeki rolünün giderek genişleyeceğini söyledi.

Visser’in öngörüleri, Mart 2025’te yayımlanan Coinbase–EY Parthenon araştırmasıyla da örtüşüyor. Rapora göre kurumsal yatırımcıların %83’ü gelecek yıl kripto varlıklara olan yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Bitwise’ın Mayıs ayında yayımladığı başka bir raporda ise 2025’te 120 milyar dolara, 2026’da ise 300 milyar dolara varan Bitcoin girişleri öngörülüyor.

Bu değerlendirme, spot Bitcoin ETF’lerinin yeniden güç kazandığı döneme denk geliyor. ABD merkezli fonlar son bir haftada 2,33 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Ocak ayındaki lansmandan bu yana toplam giriş ise 57 milyar dolara yaklaştı.

Kurumsal iştahın yanı sıra halka açık şirketlerin Bitcoin varlıkları da hızla artıyor. BitcoinTreasuries.NET verilerine göre bu şirketlerin elindeki toplam BTC’nin değeri 117 milyar doları aşmış durumda.

Teknik görünümde ise Visser, kripto piyasasında “mini breakout” sinyallerine dikkat çekti. Fiyat tahmini vermekten kaçınsa da Ethereum’un 4.000–5.000 dolar aralığında konsolidasyon göstermesini olumlu bulduğunu, Dogecoin ve Sui gibi altcoinlerde de olası bir rallinin piyasa geneli için güç göstergesi olacağını belirtti.

Bitcoin’in 115 bin dolar seviyesinde dalgalandığı şu günlerde, yatırımcılar döngünün zirvesine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da yükselişin hâlâ devam edip etmeyeceğini tartışıyor.

Arthur Hayes’ten Uyarı: Bitcoin’de Hızlı Kazanç Peşinde Koşmayın, Uzun Vadeyi Düşünün

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, kripto piyasasında giderek artan kısa vadeli bakış açısını eleştirerek yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı. Hayes’e göre birçok Bitcoin yatırımcısı hızlı zengin olma hayaliyle hareket ediyor ve bu yaklaşım ciddi riskler barındırıyor.

Son verdiği bir röportajda Hayes, “Bitcoin alıp ertesi gün Lamborghini bekleyenler muhtemelen tasfiye oluyor” ifadeleriyle kısa vadeli beklentilerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Bitcoin, hisse senetleri ve altının son dönemde gördüğü rekor seviyelerin gerisinde kalsa da Hayes bu kıyaslamaları yanlış buluyor. Ona göre enflasyon ve para birimi değer kaybı dikkate alındığında Bitcoin hâlâ en güçlü performans gösteren varlık. “Her şeyi Bitcoin’e göre deflate edin, grafikte görünmezler” diyerek BTC’nin uzun vadeli üstünlüğünü vurguladı.

Dalgalı piyasa koşullarına rağmen Hayes, Bitcoin’in uzun vadeli yükseliş trendine güvenmeye devam ediyor. Nisan ayında BTC’nin 2025 sonuna kadar 250 bin dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.

Ancak Hayes’in uyarılarına rağmen genç erkek yatırımcılar kriptoya akın ediyor. Bu kitle, dijital varlıkları yalnızca yatırım değil, aynı zamanda hızlı servet edinme aracı olarak görüyor.