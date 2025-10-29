Visa 4 Yeni Stablecoin Desteğiyle Kripto Dünyasındaki Yerini Sağlamlaştırıyor

Ödeme devi Visa, dijital varlıklara olan ilgisini daha da derinleştiriyor. Şirket, geniş çaplı kripto stratejisi kapsamında dört ayrı blok zinciri üzerinde çalışan dört yeni stablecoin’i destekleme planını duyurdu.

Salı günü gerçekleştirilen dördüncü çeyrek kazanç çağrısında konuşan Visa CEO’su Ryan McInerney, bu genişlemeye dair önemli detaylar paylaştı:

“Dört benzersiz blok zincirinde çalışan dört stablecoin için destek ekleyeceğiz. Bu stablecoin’ler, kabul edip 25’ten fazla geleneksel itibari para birimine dönüştürebileceğimiz iki farklı para birimini temsil ediyor.”

Bu hamle, Visa’nın stablecoin’lere olan artan güvenini net bir şekilde gösteriyor. Şirket, stablecoin’leri geleneksel finans ile blok zinciri tabanlı ödemeler arasındaki temel köprü olarak konumlandırıyor.

Visa Entegrasyonları Genişliyor

McInerney, hangi stablecoin’lerin veya ağların dahil edileceğini açıklamazken, bu güncel gelişme Visa’nın mevcut entegrasyonlarını daha da ileriye taşıyor.

Şirket, hâlihazırda Circle’ın USDC ve Euro Coin (EURC), PayPal’ın PYUSD ve Global Dollar (USDG) gibi stablecoin’leri; Ethereum, Solana, Stellar ve Avalanche ağlarında destekliyor.

Visa’nın stablecoin hedefleri son bir yılda keskin bir ivme kazandı. McInerney, sektördeki “belirgin momentumu” vurgulayarak, 2020’den bu yana Visa üzerinden 140 milyar doların üzerinde kripto ve stablecoin akışını kolaylaştırdıklarını açıkladı.

Ayrıca, firmanın stablecoin bağlantılı kart hizmetlerindeki harcamalar geçen yıla göre dört katına çıktı. Stablecoin takas ağı hacmi ise son çeyrekte yıllık bazda 2,5 milyar doların üzerinde bir çalışma hızına (run rate) ulaştı.

Ödeme devi, stablecoin ekosistemine girmek isteyen bankalar için de bir köprü görevi üstleniyor. Eylül ayında başlattığı Visa Direct pilot uygulaması ile finans kurumlarının, sınır ötesi ödemeleri USDC ve EURC kullanarak önceden fonlamasına olanak tanıyor.

McInerney, sonraki aşamada bankaların, Visa’nın tokenleştirilmiş varlık platformunu kullanarak kendi stablecoin’lerini üretme (mint) ve yakma (burn) yeteneği kazanmasına odaklanacaklarını belirtti. Ayrıca, Visa Direct aracılığıyla sınır ötesi para transferlerinin daha da güçlendirileceğini ekledi.

“Bu alanda daha çok şey gelecek,” diyen McInerney, yatırımcılara, Visa’nın stablecoin’leri küresel ticaret için ana akım bir ödeme hattına dönüştürme niyetini açıkça gösterdi.

Bu gelişme, sektör verilerine göre küresel stablecoin işlemlerinin 46 trilyon dolara ulaşarak dijital finansal sistemin en hızlı büyüyen bileşenlerinden biri olarak rolünü pekiştirdiği bir döneme denk geliyor.

Western Union da Stablecoin Yarışında

Sektördeki stablecoin hareketliliği yalnızca Visa ile sınırlı değil. Köklü para transferi şirketi Western Union da stablecoin pazarına giriyor. Şirket, ABD Doları destekli ödeme tokeni US Dollar Payment Token (USDPT)’yi 2026’nın ilk yarısında Solana blok zincirinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek olan bu token, kullanıcıların parayı küresel olarak daha düşük ücretler ve daha hızlı takas süreleriyle göndermelerini sağlayarak geleneksel bankacılık aracılarının ve değişken kur dönüşümlerinin etkisini azaltacak.

CEO Devin McGranahan, bu hamleyi Western Union’ın 175 yıllık para transferlerini basitleştirme misyonunun, bu kez blok zinciri teknolojisi aracılığıyla devamı olarak nitelendirdi.

Şirketin yüksek hacimli havale işi için kritik olan hız, ölçeklenebilirlik ve düşük işlem maliyetleri nedeniyle Solana’nın seçildiğini belirtti. Western Union, blok zinciri altyapısını kullanarak havaleleri neredeyse anlık ve daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.

Eğer yaygın olarak benimsenirse, USDPT’nin stablecoin kullanımını kripto ticareti ötesine taşıyarak günlük ödemelere, fatura işlemlerine ve sınır ötesi ticarete yönlendirmesi bekleniyor. Bu da ana akım dijital dolar benimsenmesine yönelik çok önemli bir adım olarak görülüyor.