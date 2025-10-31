XRP’de Büyük Fiyat Hareketleri Bekleniyor: XRP Yükselir mi, Düşer mi?

Canary Capital’in XRP tabanlı borsa yatırım fonunun (ETF) 13 Kasım’da piyasaya sürülmesi beklenirken XRP fiyatının ne olacağı merak ediliyor.

Canary, 31 Ekim’de spot XRP ETF başvurusunu güncelledi. Böylece daha önceki kaydın hayata geçmesini engelleyen değişiklik ortadan kaldırılmış oldu.

Fonun Nasdaq’dan 8-A onayı alması halinde Canary Funds’ın XRP ETF’inin kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kripto yatırımcıları şimdi XRP’nin büyük bir hamle yaparak 3 dolara doğru yükselebileceğini ya da 2.20 dolar desteğine gerileyebileceğini düşünüyor. Peki XRP fiyatı ne olur?

Yatırımcılar XRP ETF Lansmanı Öncesi Kritik Bir Kırılma Bekliyor

Piyasa analisti ChartNerd, XRP’nin 7 yıllık simetrik üçgen formasyonunu kırdığını ve yaklaşık 12 aydır 2021’de kaydedilen tepe seviyelerde birikim görüldüğünü açıkladı.

Öte yandan XRP’nin şu anda olumlu sinyaller verdiği ve yükseliş eğilimi gösterdiği söylenebilir.

XRP/TetherUS sürekli vadeli işlem sözleşmelerine bakıldığında fiyatın klasik bir düşen kama formasyonu oluşturduğu ve bu formasyonun kısa süre önce yukarı yönde kırıldığı görülüyor. Düşen kama formasyonunun kırılması trend dönüşünün bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Şu anda 2.5127 dolar civarında işlem gören XRP, 2.80 dolar bölgesindeki direnç seviyesini test ettikten sonra hafif bir gerileme yaşadı.

Öte yandan XRP grafiğine bakıldığında üç adet kar alımı bölgesi görülüyor. Bunlar: 2.6668 dolar seviyesi, 2.5127 dolar seviyesi ve 2.4281 dolar seviyesidir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP’de Hedef 2.80 Dolar Olabilir

XRP’nin RSI’sinin mevcut konumu nötr olup altcoinin aşağı ya da yukarı yönde bir hamle yapabileceğini gösteriyor.

Kaynak: TradingView

XRP fiyatı 2.40 dolar bandının üzerinde kalır ve 2.60 doları aşarsa 2.80 dolar civarındaki direnç seviyesini yeniden test edebilir. Bu durumda 3.00 dolar seviyesine doğru bir yükseliş görülebilir.

Ancak XRP destek seviyesini koruyamazsa 2.30 dolar ile 2.20 dolar bandına doğru gerileyebilir. Ancak altcoin daha sonra yeniden ivme yakalarsa yükselişe geçebilir.

Bitcoin Hyper (BTC) Ön Satışı 25 Milyon Doları Aştı

Katman iki protokolü Bitcoin Hyper (HYPER), BTC yatırımcılarının güvenli ve düşük maliyetli bir çözüm aracılığıyla getiri elde etmelerine, tokenlerini stake etmelerine ve borç vermelerine imkan tanıyacak.

Solana üzerinde geliştirilen Bitcoin Hyper, işlem ücretlerini azaltmayı ve çıktı kapasitesini artırarak dApp’ler, meme coinler ve merkezi olmayan ödeme platformları için harika bir ağ yaratmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, Hyper Bridge aracılığıyla BTC tokenlerini özel bir Bitcoin cüzdanına aktarabilecek ve yüzlerce dApp’e erişmek için eşdeğer miktarda Hyper elde edebilecek.

Analistler, Bitcoin Hyper’ın önde gelen cüzdanlar ve borsalardan kabul görmesi durumunda HYPER tokene yönelik talebin önemli ölçüde artabileceğini düşünüyor.

Bitcoin Hyper ön satışında şimdiye kadar 25.4 milyon dolar fon toplandı.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak HYPER token satın alabilirsiniz.

USDT, SOL ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

