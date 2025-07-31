Türk Kripto Borsasında Şok! ICRYPEX ve Gökalp İçer’in Tüm Mal Varlıklarına El Konuldu

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Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer’in tutuklanmasının ardından, kendisine ve şirketine ait banka hesapları ile çeşitli mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporuna dayanarak İçer’in suç geliri elde ettiğini ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığını belirtti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklar, araçlar, taşınmazlar ve şirket ortaklık payları sulh ceza hâkimliği kararıyla donduruldu.

Gökalp İçer, geçtiğimiz günlerde “uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu sabah saatlerinde ise finansal mal varlıklarına yönelik adli işlemler resmiyet kazandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/162213 sayılı soruşturması kapsamında, çeşitli suç örgütlerinin haksız kazançlarını döviz veya kripto varlıklara çevirerek finansal sisteme soktuğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 30 Temmuz 2025 tarihinde ICRYPEX hakkında adli işlem başlatılmıştır.

MASAK’ın hazırladığı rapora göre, suç geliri elde eden ve bu gelirleri yurt dışına aktaran şüpheli Gökalp İçer ile Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait tüm finansal varlıklara ve mal varlıklarına sulh ceza hâkimliği kararıyla el konulmuştur. Soruşturma kapsamlı ve titiz şekilde sürdürülmektedir.”

Soruşturmanın ilerleyen günlerde kripto para sektöründeki diğer yapılarla bağlantılı gelişmelere yol açabileceği değerlendiriliyor.