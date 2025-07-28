Kripto Para Borsası ICRYPEX’in Sahibi Adliyeye Sevk Edildi, Genç Avukat Hayatını Kaybetti!
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Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Göksu Çelebi’ye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen İçer hakkındaki soruşturma, 14 Temmuz’da İstanbul Kireçburnu’nda yaşanan olay sonrası başlatıldı.
İddialara göre, Gökalp İçer ile birlikte kokain kullanan 27 yaşındaki Çelebi, kısa süre içinde fenalaştı. Bilinci kapalı şekilde Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırılan genç avukat, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gökalp İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığının değerlendirildiği ve bunun “uyuşturucu temini” ile birlikte “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi. İçer dün emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yoğun bakımda 14 Temmuz tarihinden bun yana yaşam savaşı veren Göksu Çelebi, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: HalkTV