Trump’ın Kripto Projesi WLFI Çakıldı – Balinalar Milyonlarca Dolar Kaybetti

Trump ailesiyle bağlantılı kripto para World Liberty Financial (WLFI), sert satış dalgasının ardından balinalara ağır kayıplar yaşattı.

Hafta ortasında gerçekleştirilen geniş çaplı token yakımı fiyatı toparlamaya yetmedi ve düşüş trendi devam etti. Bu süreçte bazı büyük yatırımcılar pozisyonlarını zararla kapatmak zorunda kaldı.

On-chain verilere göre, 0x432 adresli balina cüzdanı, WLFI’de açtığı 3x kaldıraçlı long pozisyonu kapatmasının ardından 1,6 milyon dolardan fazla zarar etti.

Balina 915 Bin Dolar Kazandı, FOMO ile Hepsini Kaybetti

Onchain Lens verilerine göre, aynı yatırımcı WLFI’de daha önce yaptığı işlemden 915 bin dolar kâr elde etmişti. Ancak birkaç saat içinde yeniden piyasaya girerek bu kazancını kaybetti. Analistler, yaşanan duruma dikkat çekerek “hikâyenin özeti: FOMO’ya kapılma” uyarısında bulundu.

WLFI ekibi, Çarşamba günü 47 milyon token yaktı. Amaç, dolaşımdaki arzı azaltarak değeri artırmaktı. Ancak bu hamle satış baskısını durdurmaya yetmedi.

Token fiyatı son 24 saatte %25 daha düştü, Pazartesi günüki lansmandan bu yana ise toplamda %49 değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre, WLFI’nin düşüşü ağırlaşıyor.

Zarar edenler sadece tek bir balina değil. 854RaR adresli cüzdan, hafta başında 2 milyon dolarlık WLFI alımı yapmıştı. Ancak Perşembe itibarıyla bu pozisyon 650 bin dolardan fazla zararda.

Hyperliquid üzerinde işlem yapan 0x1527 adresli cüzdanın ise WLFI kaldıraçlı pozisyonunda 2,2 milyon doların üzerinde gerçekleşmemiş zararı bulunuyor.

Öte yandan bazı yatırımcılar düşüşten kazanç sağladı. 0x92bb adresli cüzdan, WLFI’ye açtığı short pozisyondan 1,8 milyon dolar kâr elde etti.

WLFI just dropped below $0.19.



Trader 0x1527 is down over $2.2M on his $WLFI long.



Meanwhile, trader 0x92bb is up over $1.8M on his $WLFI short.

Ünlü isimler de bu çalkantıya dahil oldu.

Tartışmalı fenomen Andrew Tate, WLFI’yi savunmasına rağmen, Hyperliquid’de açtığı long pozisyonda 67.500 dolar likidasyon yaşadı.

Yatırımcı hissiyatı da sert biçimde değişti. CoinMarketCap verilerine göre, WLFI şu anda ilk 100 kripto para arasında en olumsuz hissiyata sahip 9. varlık konumunda. Yatırımcıların yaklaşık %32’si projeye negatif bakıyor.

Sonuç olarak, WLFI etrafında yaratılan kısa süreli hype, hızlı değer kaybı ve balina likidasyonlarıyla gölgelenmiş durumda.

World Liberty Financial, WLFI Yakım Kampanyasını Başlattı

World Liberty Financial, halka arzının üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra token yakım sürecine başladı. Proje ekibi, erken dönemdeki oynaklığı azaltmak ve zayıflayan piyasa güvenini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemle 47 milyon WLFI token doğrulanmış bir yakım adresine gönderildi.

Bu adım, tokenin pazartesi günkü lansmanından bu yana yaşadığı sert değer kaybının ardından geldi. WLFI, piyasaya ilk çıktığında kısa süreliğine 0,331 dolar seviyesini görmüş, ardından 0,23 doların biraz üzerine gerilemişti. Toplam değer kaybı %31’i buldu.

Yakım miktarı, WLFI’nin mevcut dolaşımdaki arzının %0,19’una denk geliyor. CoinGecko verilerine göre, şu an dolaşımda yaklaşık 24,66 milyar WLFI bulunuyor. Bu rakam, projenin toplam 100 milyarlık arzının yaklaşık dörtte biri.

Öte yandan, Trump ailesinin serveti, WLFI’nin Pazartesi günü gerçekleşen halka açık lansmanı sonrası 6 milyar dolara kadar artış gösterdi. İlk kez serbest piyasada işlem gören token, açılışın ilk saatinde büyük borsalarda 1 milyar doların üzerinde işlem hacmi yakaladı. Fiyatlar, vadeliler piyasasındaki önceki hareketlerle uyumlu şekilde 0,24 – 0,30 dolar aralığında seyretti.