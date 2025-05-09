Trump Coin Yükseliyor: Rekor Seviyeleri Görür mü?

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24 saatten daha kısa bir süre içinde 11 dolar civarından 14 dolar civarına yükselen Trump coin (TRUMP) yükselişini sürdürüyor.

CoinMarketCap verilerine göre Trump coin son 24 saatte %15’ten fazla değer kazandı. Coin’in 24 saatlik işlem hacmi ise %152 artışla 2 milyar dolar seviyesini aştı.

ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasının ardından diğer kripto paralarla birlikte Trump coin de yükselişe geçti.

🚨 BREAKING: The UK-US trade deal



– 25% US tariff on UK steel and aluminium scrapped entirely



– 100,000 UK cars per year to enter US with reduced 10% tariff, then 27.5% applies



– $10bn UK airline deal for Boeing planes in return for Rolls-Royce engines and parts for… pic.twitter.com/IOSMEpUyKN — Politics UK (@PolitlcsUK) May 8, 2025

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük tarifeleri konusunda daha ılımlı bir yaklaşım benimseyebileceğini düşünüyor.

Ayrıca pozitif teknik gelişmeler de Trump coin’in fiyat artışında etkili oldu.

Trump coin, nisan ayının sonlarında başlayan düşüş trendini kırdı.

16.50 dolar civarına yükselen Trump coin, daha sonra yeniden 10 dolara doğru düştü ancak 50DMA’da güçlü bir destek buldu.

Bu, şu anda kontrolün boğalarda olduğunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Trump Coin Rekor Seviyeleri Görür mü?

Trump coin güçlü bir yükseliş yaşarken yatırımcılar mevcut rallinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Trump coin yükselişini sürdürür mü?

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mayıs’ta Beyaz Saray’da en büyük 220 Trump coin yatırımcısı için özel bir gala düzenleyecek. Bu etkinlik öncesinden Trump coin’in yükselmeye devam edebileceği düşünülüyor.

Bloomberg‘in bir haberine göre, söz konusu etkinlikte yer almak isteyen yatırımcıların %76’sı ABD’de yaşamıyor.

Davette yer alacak 220 kişi arasına katılmak için yarış son sürat devam ederken, bu durum Trump coin fiyatının kısa vadede daha fazla artış yaşamasını sağlayabilir.

Öte yandan Bitcoin ve diğer kripto paraların yükselişinin devam etmesi halinde Trump coin çok daha fazla değer kazanabilir.

8 Mayıs Perşembe günü BTC 100.000 dolar seviyesini aştı ve yılın başlarında kaydettiği 108.000 dolar civarındaki rekor seviyesine doğru ilerliyor.

Meme coin’ler hakkında fiyat tahminlerinde bulunmak son derece zor. Ancak Trump coin’in şubat ayında kaydettiği 23.50 dolar civarındaki tepe seviyeleri ya da 70 doların üzerindeki rekor seviyeleri yeniden test etme ihtimali göz ardı edilmemeli.

Trump coin’in bu seviyeye ulaşması, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık 5 kat artış anlamına geliyor.

Trump Coin Uzun Vadede Nasıl Performans Gösterir?

Trump coin’in uzun vadeli yatırım için uygun bir kripto para olduğunu savunanlar, Donald Trump’ın siyasi nüfuzu ve sosyal medyadaki konumu nedeniyle coin’in sadık yatırımcılar ve spekülatif işlemler yapan yatırımcılardan uzun vadede sürdürülebilir bir talep görebileceğini düşünüyor.

Öte yandan World Liberty Financial ile yapılan stratejik ortaklıklar ve hedge fonları ya da özel sermaye şirketlerinden gelebilecek potansiyel yatırımlar, fiyatın istikrar kazanmasını ve coin’in piyasada daha fazla kabul görmesini sağlayabilir.

Ancak coin’in ciddi kullanım durumlarına sahip olmaması sık sık eleştiriliyor. Trump coin’in tamamen spekülasyonlara ve Trump’ın kişisel markasına dayandığı yönünde fikirler var. Son zamanlarda etik uzmanları ve ABD kongresindeki demokratlar çıkar çatışmasına dair endişelerini dile getiriyor ve Trump’ın kriptoyla bağlantısının incelenmesini istiyor. Trump’ın incelemeye tabi tutulması, coin’i olumsuz yönde etkileyebilir.

🚨 ALERT: Trump is scamming us to make $1B off crypto.$TRUMP holders and May 5 dinners are part of the scheme.



CNBC calls it “most open self-enrichment scheme in U.S. presidential history"



Soon, he will start dumping some tokens. Here's what's gonna happen 🧵👇 pic.twitter.com/aKoczGh6PG — Garland (@garlandflips) May 6, 2025

Bunlara ek olarak, token arzının %80’inin Trump ile bağlantılı kişi ve kurumlar tarafından tutulması, piyasa manipülasyonu risklerini ve coin’in volatilitesini artırıyor. Trump coin’in 75 dolara kadar yükselip daha sonra 11 dolar seviyesine düşmesi ani fiyat dalgalanmaları yaşayabildiğini gösteriyor. Bu, uzun vadeli yatırımcıları caydırabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.