Piyasaya Trump Desteği: Bitcoin 102 Bin Doları Aştı; XRP, ETH ve SOL Yükseliyor

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD ile İngiltere’nin ticaret anlaşması yapmasının ardından piyasadaki iyimserlik artarken Bitcoin 100 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, küresel ticaret geriliminin azalacağına dair sinyallerin etkisiyle 102.000 dolar seviyesini aştı.

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın “tarihi” ticaret anlaşmasını duyurmasının ardından kripto piyasası yükselişe geçti. Anlaşmayla, İngiltere’den ABD’ye gelen mallar için uygulanan %10’luk vergi yine uygulanmaya devam edecek, ancak İngiltere’nin ABD’ye uyguladığı gümrük tarifesi %5.1’den %1.8’e düşürülecek.

Analistler, iki ülke arasındaki bu anlaşmayı Trump’ın ticaret politikalarında geri adım atmaya hazır olduğunun bir işareti olarak değerlendirdi.

JUST IN: $BTC reclaims $100K.



Will it test $105K by this week? pic.twitter.com/l8LnUyKbyA — CoinGecko (@coingecko) May 8, 2025

Bitcoin, ETH, XRP ve SOL’da Trump Etkisi

Trump’ın şubat ayında yeni gümrük vergilerini uygulamaya başlamasından bu yana ilk kez resmi bir ticaret anlaşması yapıldı. Trump yönetimi, yeni gümrük tarifelerini 90 günlük süreyle askıya alarak müzakereler için zaman tanımayı amaçlamıştı.

ABD ile İngiltere’nin ticaret anlaşması yapması piyasayı olumlu yönde etkiledi. Bitcoin fiyatı 100 bin doları aştı. Bitcoin’e ek olarak Ethereum %16.4 artışla 2.218 doları, XRP %6.3 artışla 2.31 doları ve Solana da %7.3 artışla 162.07 doları gördü. Analistler, piyasada görülen yükselişin makroekonomik faktörlerden ve artan kurumsal yatırımcı ilgisinden kaynaklandığını düşünüyor.

Bitcoin Yükselişini Sürdürür mü?

Standard Chartered’dan Geoffrey Kendrick, risk duyarlılığının artık Bitcoin fiyatını yönlendirmediğini söyledi. Kendrick, “Artık her şey fon akışlarıyla ilgili” diyerek kurumsal yatırımcıların alımlarına ve spot Bitcoin ETF’lerinin kaydettiği girişlere dikkat çekti.

Daha önce Bitcoin’in ikinci çeyrekte 120.000 dolara ulaşacağını söyleyen Kendrick, bu tahminiyle Bitcoin’in ivmesini hafife almış olabileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer uzmanlar ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarını sabit tutma kararına dikkat çekti.

Unity Wallet’ın COO’su James Toledano, FED’in bu kararıyla birlikte yatırımcıların alternatif varlıklar aramaya başladıklarını ve Bitcoin’in “cazip” bir varlık olduğunu söyledi.

Toledano, ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasının küresel piyasalardaki güveni artırdığını belirtti.

Toledano, “ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile anlaşma yapıyorsa başka ülkelerle de yapabilir. Bu durum risk iştahını artırarak Bitcoin gibi varlıklara fayda sağlayabilir” dedi.

Piyasa toparlansa da riskler devam ediyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar da dahil olmak üzere devam eden jeopolitik gerilimler piyasaya baskı uygulayabilir.

Şimdilik Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini aşması kripto piyasasına ilişkin olumlu beklentileri artırdı.