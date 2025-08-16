Trump Ailesi Destekli American Bitcoin, BTC Rezervi İçin Asya’ya Genişliyor

Donald Trump Jr. ve Eric Trump tarafından desteklenen ABD merkezli kripto para madencisi American Bitcoin, Bitcoin rezervlerini genişletmek amacıyla Asya’da şirket satın alımları arayışında bulunuyor.

Financial Times’ın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, şirket Japonya’da halka açık bir firmayı satın almak için yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor; ayrıca Hong Kong da değerlendirme altında.

Bu strateji, kurumsal Bitcoin hazinelerinin simgesi haline gelen Michael Saylor yaklaşımını andırıyor.

American Bitcoin, Asya’da Satın Almalarla BTC Rezervini Büyütmeyi Hedefliyor

Donald Trump Jr. ve Eric Trump destekli American Bitcoin, “stratejik” Bitcoin rezervini genişletmek amacıyla Asya’da potansiyel şirket satın alımlarını değerlendiriyor. Şirket, bu hamlelerle daha fazla kripto biriktirmeyi hedefliyor.

Firma yaptığı açıklamada, hedefinin “dünyanın en güçlü ve verimli Bitcoin birikim platformunu yaratmak” olduğunu belirtti. Açıklamada, operasyonel verimlilik, aktif hazine yönetimi ve uzun vadeli hissedar değerine odaklanıldığı vurgulandı. Şirket, yurt dışı fırsatları değerlendirirken henüz bağlayıcı bir anlaşma yapılmadığını da ekledi.

Trump ailesinin dijital varlıklardaki etkisi son aylarda hızla artarken, bu durum ABD’de Başkan Trump yönetiminde daha dostane bir düzenleyici ortamla paralel ilerliyor.

Bitcoin fiyatları, özkaynak veya borç satışlarıyla sermaye toplayıp token satın alan “kripto hazine şirketleri” ile birlikte yükseliş kaydetti. Bu yapı, yatırımcılara doğrudan mülkiyet yerine hisse senetleri üzerinden Bitcoin’e erişim imkânı sunuyor.

American Bitcoin (ABTC): Next stop NASDAQ! pic.twitter.com/uhaJzV0vfz — Eric Trump (@EricTrump) August 7, 2025

Strategy, yaklaşık 629.000 BTC tutuyor ve piyasa değeri 110 milyar dolara yaklaşmış durumda. American Bitcoin ise, Strategy’den farklı olarak Bitcoin madenciliği de yapıyor ve yeni çıkarılan coinleri bilançosuna ekliyor.

Şirket, Eylül ayında Nasdaq listeli Gryphon Digital Mining ile ters birleşme yoluyla halka açılmayı planlıyor. Eric Trump, şirketin kurucu ortaklarından ve strateji başkanı olarak görev yapıyor.

Başlangıçta American Data Centers (ADC) adıyla kurulan madenci, New York merkezli Dominari Holdings’in tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş olarak faaliyet gösteriyordu. Mart ayında ADC, Kanadalı madenci Hut 8 ile yapılan ortak girişim kapsamında American Bitcoin olarak yeniden markalaştı; Hut 8 tüm madencilik ekipmanlarını devrederek çoğunluk hissesine sahip oldu. Eric ve Donald Trump Jr., ADC’nin erken yatırımcıları arasında yer alıyordu.

Dominari Holdings Gelirini %520 Artırdı

Şubat ayında Trump kardeşleri danışma kuruluna atayan Dominari Holdings, yıllık gelirini %520 artırdığını açıkladı.

Bu gelişme, American Bitcoin’in Asya’ya yönelmesini ve bölgede derinleşen perakende işlem kültürü ile artan kripto düzenleyici açıklığını değerlendirmesini destekliyor.

Hong Kong, dijital varlık merkezi olarak konumlanırken, Japonya’daki halka açık araçlar kurumsal ve perakende yatırımcılara düzenlenmiş bir yatırım yolu sunabilir.

Bu girişim, Trump ailesi ile bağlantılı birkaç kripto şirketinden sadece biri. Haziran ayında Donald Trump, Las Vegas merkezli blok zinciri firması ALT5 Sigma ile ortak yürütülen 1,5 milyar dolarlık token geri alımını duyuran World Liberty Financial’den 57 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Ayrıca Truth Social’ı işleten Trump Media & Technology Group, kendi Bitcoin hazinesini kurmak için 2,5 milyar dolar toplamayı planlıyor.