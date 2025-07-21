Trump Media’dan 2 Milyar Dolarlık Dev Bitcoin Hamlesi!

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Trump Media and Technology Group Corp. daha önce açıklanan Bitcoin hazine stratejisi kapsamında Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili menkul kıymet alımlarının 2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

BREAKING: 🇺🇸 TRUMP MEDIA BUYS $2 BILLION WORTH OF #BITCOIN AND BITCOIN-RELATED SECURITIES. pic.twitter.com/xmFBjqsx0a — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 21, 2025

Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili menkul kıymet varlıkları, Trump Media’nın 3 milyar dolarlık likit varlıklarının üçte ikisine tekabül ediyor.

Basın açıklamasına göre Trump Media, piyasa koşullarına bağlı olarak Bitcoin alımlarını sürdürmeyi planlıyor.

Trump Media CEO’su Devin Nunes, “Kamuya açıklanan stratejimizi titizlikle sürdürüyor ve Bitcoin hazine planımızı uyguluyoruz. Bu varlıklar şirketimize finansal özgürlük sağlamaya yardımcı oluyor, bizi finansal kurumların ayrımcılığına karşı koruyor ve Truth Social’da çıkarmayı planladığımız token ile uyumlu bir birliktelik oluşturacak” dedi.

Bu arada geçtiğimiz hafta 123 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, son 24 saatte %0.2’lik bir artış kaydetti ve şu anda 118.236 dolardan işlem görüyor.