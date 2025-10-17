Tom Lee’den Kripto Tahmini: Ethereum Bitcoin’i Sollayacak mı?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

BitMEX Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum’un günün birinde Bitcoin’in piyasa hakimiyetini geride bırakabileceğine inanıyor.

Bu öngörüsünü, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1971’de altın standardını terk etmesinin ardından ABD hisse senetlerinin altını nasıl geçtiğine benzetiyor.

Perşembe günü ARK Invest CEO’su Cathie Wood ile yaptığı bir röportajda konuşan Lee, “Ethereum, tıpkı Wall Street ve hisse senetlerinin ’71 sonrası altını geride bırakması gibi, Bitcoin’i ‘tersine çevirebilir’ (flipping)” ifadelerini kullandı.

CoinMarketCap verilerine göre, şu anda Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 2,17 trilyon dolar seviyesindeyken, Ethereum’un 476,33 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin’inkinin yaklaşık 4,6 kat gerisinde bulunuyor.

Ancak aynı zamanda BitMine’ın Ethereum biriktirme stratejisini de yöneten Lee, Ethereum’un uzun vadedeki potansiyelinin, 1971’den sonra “tamamen sentetik” bir itibarî para (fiat) birimi haline gelen ABD dolarının yükselişini yansıttığını savunuyor.

Lee, Ethereum’un Yükselişini Altın Standardı Sonrası Doların Hakimiyetine Benzetiyor

Lee’nin bu tezinin dayanağı tarihsel paralellikler. Başkan Richard Nixon’ın 1971’de doların altınla dönüştürülebilirliğine son vermesinin hemen ardından altın başlangıçta değer kazanmış, ancak zamanla ABD hisse senetlerinin değeri katlanarak artmış ve piyasa büyüklükleri altını gölgede bırakmıştır.

Altın, sınırlı ve değerli kalmaya devam etse de, yeniliği, üretkenliği ve genişlemeyi temsil eden hisse senetleri, ekonominin asıl büyüme motoru haline gelmiştir.

Kaynak: NY Times

Lee’nin argümanı, aynı dinamiklerin kripto dünyasında da yaşanabileceğini gösteriyor. Bitcoin, tıpkı altına benziyor; kıt, güvenilir ama temelde “durağan” bir varlık.

Bunun aksine Ethereum, akıllı sözleşmeleri, merkeziyetsiz finansı (DeFi), tokenize edilmiş varlıkları ve dijital kimlik altyapısını güçlendiren, üretken bir dijital ekosistem işlevi görüyor. Lee’nin tabiriyle, bu, “tokenize edilmiş bir Wall Street’in blok zinciri omurgası” anlamına geliyor.

Lee durumu şöyle açıkladı:

“ABD altın standardından çıktığında, bundan hemen faydalanan altın oldu. Ancak Wall Street, doları baskın kılan ürünler yarattı. Bugün hisse senetlerinin piyasa değeri 40 trilyon dolar iken, altınınki 2 trilyon dolar.”

Ethereum’un Güç Kaydırma İşaretleri: Piyasa Liderleri “Flippening” Sinyalini Veriyor, ETH Bitcoin’den Hızlı İlerliyor

Piyasanın en büyük bu iki kripto parası liderliğini sürdürse de, Ethereum’un nihayetinde Bitcoin’in piyasa değerini geçip geçemeyeceği —uzun süredir “flippening” olarak adlandırılan bu kavram— sektör liderleri arasında yeniden gündeme oturdu.

Ethereum kurucu ortağı ve ConsenSys CEO’su Joseph Lubin, Ağustos ayında Ethereum’un “100 kat fırlayabileceği” ve baskın parasal taban olarak Bitcoin’i geçebileceği tahmininde bulunmuştu.

Lubin’e göre, finans kurumlarının eski sistemlerin yerini almak üzere staking, doğrulayıcı nodelar ve Katman-2 çözümlerini benimsemesiyle, Wall Street’in merkeziyetsiz teknolojiye artan entegrasyonu Ethereum’un değerini yukarı taşıyabilir.

🚀 Ethereum co-founder @ethereumjoseph predicts a 100x $ETH rally as Wall Street adopts DeFi with the potential to flip Bitcoin's monetary base through institutional staking.#Ethereum #Bitcoinhttps://t.co/l6YqzBQGbL — Cryptonews.com (@cryptonews) September 1, 2025

Tom Lee de ayrı bir CNBC yayınında bu görüşü desteklemiş ve Ethereum’un akıllı sözleşmelerini “internetin bir sonraki katmanı” olarak nitelendirmişti.

Dikkat çekici bir şekilde, Ethereum ağı düzenli olarak Bitcoin’den daha fazla işlem gerçekleştiriyor, DeFi ve NFT faaliyetlerinin büyük çoğunluğuna güç veriyor ve tokenize edilmiş tahviller, fonlar ve kurumsal varlıklar aracılığıyla kurumsal entegrasyonu çekmeye devam ediyor.

Bu arada, “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki de, Ethereum’u hem bir değer saklama aracı hem de endüstriyel bir varlık olarak tanımlayarak bu anlatıya güç kattı.

Kiyosaki, bir sonraki servet koruma döngüsü için hem gümüşü hem de Ethereum’u “çok, çok cazip” olarak nitelendirerek, “Bugün, gümüş ve Ethereum’un en iyisi olduğuna inanıyorum, çünkü bunlar değer saklama araçları olmanın yanı sıra, daha da önemlisi endüstride kullanılıyorlar,” dedi.

Lee kısa süre önce Ethereum’un yakın vadede 5.500 dolara yükselebileceğini ve yıl sonu hedefinin 12.000 dolar olabileceğini öngörmüştü.

Bitcoin piyasa değeri ve marka bilinirliği konusunda avantajını korusa da, Ethereum’un sürekli genişleyen kullanım alanı ve ağ aktivitesi, bir “flippening”in bir sonraki döngüde gerçekleşebileceği spekülasyonlarını körüklüyor.

Lee’nin yaptığı karşılaştırma, bu rekabeti bir ideoloji çekişmesi olmaktan çıkarıp, işlevsellik mücadelesi olarak yeniden çerçeveliyor.

Bir analist bu durumu özetlerken, “Altının her zaman bir değeri olacaktır,” dedi.

“Ancak finansın geleceği hisse senetleri üzerine inşa edildi ve blok zincirinin geleceği de Ethereum üzerine inşa edilebilir.”

Ethereum Bitcoin’in Piyasa Değerine Ulaşabilir mi? İşte Bunun İçin Gerekenler

Ethereum’un Bitcoin’in piyasa değerine ulaşıp ulaşamayacağı sorusunu yanıtlamak için, 17 Ekim’de analiz edilen piyasa verilerine göre Ethereum’un şu anki fiyatının yaklaşık 4,6 kat artması gerekiyor.

Dolaşımda 19,9 milyon BTC’ye karşılık 120,7 milyon ETH bulunması, Ethereum’un birim başına fiyatının neden daha düşük olduğunu açıklıyor.

BTC-ETH Piyasa Değeri Hakimiyeti Kaynak: glassnode

Ethereum’un Bitcoin’in piyasa değerine ulaşabilmesi için, bir ETH’nin yaklaşık 17.379 dolardan işlem görmesi gerekir ki, bu da tarihindeki en büyük fiyat artışlarından birine işaret edecektir.

Analistler, genellikle yalnızca fiyattan ziyade piyasa değerini daha adil bir karşılaştırma ölçütü olarak görürler. Bitcoin’in daha küçük arzı, kripto para başına daha yüksek değerini desteklerken, Ethereum’un gücü akıllı sözleşmelere, merkeziyetsiz finansa (DeFi) ve gerçek dünya kullanımını yönlendiren tokenize edilmiş varlıklara güç veren çeşitli ekosisteminde yatmaktadır.

Tarihsel olarak bakıldığında, Ethereum zaman zaman performansta Bitcoin’i geride bırakmıştır. Geçmiş veriler, bazı beş yıllık dönemlerde Ethereum’un ortalama yıllık getirisinin %60,4’e ulaştığını ve Bitcoin’in %59,1’lik getirisinin biraz önünde olduğunu gösteriyor.

ETH Genel Fiyat Grafiği Kaynak: Coingecko

Ancak Ethereum’un piyasa değeri farkını kapatabilmesi için yıllarca sürecek sürekli bir üstün performansa ihtiyacı var.

Piyasa değerinin sabit kalması gibi pek olası olmayan bir senaryoda, Ethereum’un %20 yıllık büyüme hızıyla bu dengeyi yakalaması yaklaşık 8,4 yıl, %30 ile kabaca altı yıl ve %50 ile dört yıldan az sürebilir.

Piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse on yıl geçmesine rağmen, Ethereum hala Bitcoin’in piyasa büyüklüğünün yaklaşık %21’ine hükmediyor. Devam eden büyümesi ve kurumsal benimsenmesi, onu Bitcoin’in hakimiyetine karşı en güçlü rakip olarak tutuyor, ancak uzun zamandır beklenen “flippening” hala uzakta, teorik bir kilometre taşı olarak kalıyor.