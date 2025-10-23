Tesla Üçüncü Çeyrekte Bitcoin’den 80 Milyon Dolar Kazanç Elde Etti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğinde Bitcoin rezervlerinden 80 milyon dolar kar elde etti.

Şirketin 22 Ekim’de yayınlanan üçüncü çeyrek raporuna göre Tesla’nın 1.31 milyar dolar değerinde 11.509 Bitcoin’i bulunuyor.

Bir önceki çeyrekte şirketin Bitcoin varlıklarının değeri 1.23 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak Bitcoin fiyatındaki artışla birlikte Tesla’nın rezervleri de değerlendi.

Tesla’nın elinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 2022’nin başlarından bu yana değişmedi fakat bu yıl kripto piyasasında yaşanan yükseliş şirketin rezervlerinin de değerlenmesini sağladı.

JUST IN: Elon Musk's Tesla did not sell any of its $1.3 billion Bitcoin in Q3 pic.twitter.com/D6GKMOXQXO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 22, 2025

Tesla’nın 3. Çeyrek Bitcoin Değerlemesi Dört Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Tesla bu yılın başlarında dijital varlıkların maliyet yerine güncel piyasa değerlerine göre raporlanmasını gerektiren yeni muhasebe kurallarını uygulamaya başladı.

Yeni muhasebe kurallarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte şirketin 80 milyon dolarlık 3. çeyrek Bitcoin değerlemesi dört yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Tesla şu anda dünya çapındaki en büyük 11. kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda olup MicroStrategy, Galaxy Digital ve Block’un gerisinde, ancak Hut 8 Mining ve diğer şirketlerin önünde yer alıyor. Tesla’nın art arda iki çeyrek boyunca Bitcoin’den kar elde etmesi kripto piyasasının 2025’te kaydettiği toparlanmayı yansıtıyor.

Tesla, Ar-Ge ve Yapay Zeka Yatırımlarının İşletme Maliyetlerini %50 Artırdığını Söylüyor

Tesla’nın hisse başına düşen kazanç oranına Bitcoin ile bağlantılı karlar ve zararlar dahil değil. Şirket, toplam kazancının bir önceki yıla göre artarak 25.18 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Otomotiv geliri %6 artışla 21.2 milyar dolara ulaşırken, toplam net geliri ise %37 düşüşle 1.37 milyar doları gördü.

Tesla’ya göre karlılıktaki bu düşüş elektrikli otomobil fiyatlarının düşmesinden ve operasyon maliyetlerinin ise %50’den fazla artmasından kaynaklanıyor. Şirket, operasyon maliyetlerindeki artışın yapay zeka ve diğer araştırma ve geliştirme projelerine yapılan yatırımlardan kaynaklandığını söylüyor.

Şirketin üçüncü çeyrek raporu, Tesla’nın Bitcoin’i uzun vadeli yatırım aracı olarak gördüğünü düşündürüyor.

Tesla, likiditeyi test etmek için BTC’lerinin bir kısmını sattığı 2022’nin başlarından bu yana yeni Bitcoin alımı yapmadı.

Otomobil Üreticisi Bitcoin Varlıklarını Elde Tutuyor

Tesla ilk olarak Şubat 2021’de 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alarak kripto paraya yatırım yapan ilk ABD’li şirketlerden biri oldu. Otomobil üreticisi o zamandan bu yana kripto paralarını elde tuttu.

Bu arada Arkham Intelligence verilerine göre, Musk yönetimindeki bir başka şirket olan SpaceX ile bağlantılı bir cüzdan salı günü iki farklı adrese 268 milyon dolar değerinde Bitcoin transfer etti.

On-chain analisti Ai Yi, SpaceX hesabından gerçekleştirilen bu transferin satıştan ziyade dahili yönetimle alakalı olabileceğini söyledi.