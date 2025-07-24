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Cryptonews Bitcoin Haberleri

Tesla, Bitcoin Kazançlarını Açıkladı! İşte Detaylar

Bitcoin Tesla
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2025’in ikinci çeyreğinde Bitcoin’den 284 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi.

Tesla’nın 2. çeyrek kazanç raporuna göre, şirketin Bitcoin gelirlerinde kayda değer bir artış görüldü. Şirket, yılın ilk çeyreğinde Bitcoin’den 125 milyon dolar zarar ederken, ikinci çeyrekte ise 284 milyon dolar kazanç elde ettiğini bildirdi.

Lider kripto para Bitcoin’in 14 Temmuz’da 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, şirketin Bitcoin kazançlarının artmasında etkili oldu.

Bitcointreasuries.net verilerine göre Tesla şu anda 11.509 Bitcoin’e sahip.

Bu arada elektrikli otomobil üreticisinin net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %16 azalarak 1.2 milyar dolara düştü. Tesla’nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

SpaceX Üç Yıl Aradan Sonra Bitcoin Transferi Gerçekleştirdi

Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence’ın verilerine göre, Elon Musk’ın şirketi SpaceX üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez Bitcoin transferi gerçekleştirdi.

SpaceX’e bağlı bir cüzdan, 22 Temmuz’da yaklaşık 152.85 milyon dolar değerinde 1.308,45 BTC’lik büyük bir Bitcoin transferi gerçekleştirdi ve bu tutarı yeni bir adrese aktardı.

On-chain verileri, bu işlemin sadece 0,00024831 BTC (yaklaşık 29 dolar) işlem ücretiyle yapıldığını gösteriyor.

Arkham’ın portföy takibi verilerine göre, SpaceX’in toplam Bitcoin bakiyesi 6.977 BTC olup, bu varlıklar Coinbase Prime’da tutuluyor.

Bitcoin’de Son Durum

24 Temmuz Perşembe gününün erken saatlerinde 17.500 doların altına kadar gerileyen Bitcoin şu anda 118.455 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin son 14 günde %6.6, bir ayda %12.5 ve bir yılda %78.2 değer kazandı.

Bu arada son 24 saat içinde özellikle altcoin’lerde kayda değer fiyat düşüşleri görüldü. Altcoin’lerdeki bu düşüşle birlikte kripto piyasasının toplam değeri de %1.30 düşerek 3.85 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Öte yandan Coinglass verilerine göre kripto pozisyonlarındaki tasfiyeler de 951.72 milyon dolara ulaştı. Bunların 808.01 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 143.71 milyon dolarlık kısmını da short pozisyonlar oluşturdu.

Bitcoin’de ise toplam 80.43 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Bitcoin tasfiyelerinin 60.68 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 19.75 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu.

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