SWIFT, Ethereum Tabanlı Stablecoin Ödemeleriyle Finans ve Blokzinciri Bir Araya Getiriyor

Küresel finansın bel kemiği olarak bilinen SWIFT, Ethereum’un Layer-2 ağı Linea üzerinde zincir üstü ödemeler ve mesajlaşma testlerine başladı. Bu hamle, geleneksel bankacılık ile blokzinciri teknolojilerinin daha sıkı entegrasyonuna işaret ediyor.

Rapora göre, aralarında BNP Paribas ve BNY Mellon’un da bulunduğu bir düzineden fazla küresel banka projeye dahil. Testler kapsamında, ödeme mutabakatı için stablecoin benzeri bir token kullanımı araştırılıyor.

11 binden fazla finans kuruluşunu bağlayan ve yılda milyarlarca mesaj işleyen SWIFT için bu deneme, blokzincir tabanlı ödeme altyapısına geçişte önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel olarak SWIFT, bankalar arasında ödeme talimatlarını güvenli bir şekilde ileten bir mesajlaşma ağı olarak işlev görüyordu.

Ethereum ile SWIFT Blockchain Pilotu Uluslararası Ödemeleri Yeniden Tanımlayabilir

İlk testler, zincir üstü mesajlaşma ve mutabakat işlevlerine odaklanmayı hedefliyor. Bankalar arası stablecoin token’ı, finansal kurumların işlemleri doğrudan blockchain altyapısı üzerinde nasıl sonuçlandırabileceğine dair bir model olarak kullanılacak.

SWIFT, bu girişimin yalnızca dijital para transferlerini iletmenin ötesine geçtiğini, kapsamlı zincir üstü faaliyetleri de kapsadığını vurguluyor.

Blockchain deneyi, bu rolü doğrudan değer transferine genişleterek aracıların sayısını azaltmayı ve uluslararası ödemeleri daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Özellikle, düşük maliyetli ve yüksek işlem hacmine sahip işlemleri mümkün kılan zk-rollup teknolojisi nedeniyle Linea seçildi. Ethereum’un güvenliğini koruyan bu tasarım, aynı zamanda gelişmiş kriptografik kanıtlarla veri gizliliğine odaklanıyor. Bankaların sıkı uyumluluk gerekliliklerini karşılaması açısından bu özellik kritik görülüyor.

Deneyin somut sonuçlara ulaşması birkaç ay sürebilir. Ancak sektör temsilcileri, bu adımı bankalar arası sektör için büyük bir teknolojik sıçrama olarak değerlendiriyor. Bir banka kaynağı, süreci “uluslararası ödemeler için önemli bir dönüşüm” şeklinde nitelendirerek, bugünkü sistemin hâlâ aracılara ve hantallaşmış altyapıya bağımlı olduğunu hatırlattı.

Linea ile yapılan iş birliği, SWIFT’in blockchain birlikte çalışabilirliği üzerine daha önceki deneylerinin de üzerine inşa ediliyor. Son yıllarda ağ, zincirler arası iletişim çözümlerini test etmek için Chainlink ile ortaklık kurdu.

Ağustos 2023’te SWIFT, tokenleştirilmiş değerlerin hem kamuya açık hem de özel blockchain’ler arasında nasıl transfer edilebileceğini araştıran bir dizi denemenin sonuçlarını yayımladı.

O dönemde yapılan açıklamada, bu bulguların tokenleştirilmiş varlık piyasalarının büyümesini yavaşlatan engelleri azaltabileceği ve olgunlaşmaya devam ettikçe küresel ölçekte daha verimli ölçeklenme koşulları yaratabileceği belirtildi.

Ethereum açısından bu proje, finansal deneylerdeki merkezi rolünü bir kez daha pekiştiriyor.

Consensys tarafından başlatılan Linea, Ethereum’u zk-rollup teknolojisi ile ölçeklemek için tasarlandı. Ekosistem, ağa köprülenen ETH staker’larını ödüllendiren LINEA token tarafından destekleniyor.

Ethereum’un güvenliğini kullanarak maliyet açısından verimli mutabakat imkânı sunan bu Katman-2 platformu, geleneksel finans ile merkeziyetsiz sistemler arasında bir köprü konumuna yerleşmiş durumda.

Bankalar ve Büyük Teknoloji Şirketleri Stablecoin’lere Yöneliyor

Stablecoin’ler, niş bir kripto enstrüman olmaktan çıkıp küresel finansın ana akımına doğru ilerliyor. Teknoloji, ödeme sistemleri ve bankacılıkta benimsenme giderek hız kazanıyor.

Morningstar DBRS verilerine göre stablecoin piyasası artık 230 milyar doları aşmış durumda ve liderliği Tether (USDT) ile Circle (USDC) sürdürüyor.

Bu yükselişin arkasında hız ve maliyet avantajları bulunuyor: İşlemler, SWIFT veya havale gibi geleneksel yöntemlerde 50 dolara ve günler süren gecikmelere kıyasla, blockchain üzerinde anında ve neredeyse sıfır ücretle gerçekleşiyor. Aylık işlem hacimleri rekor seviyelere ulaşıyor.

Chainalysis verilerine göre USDT, bu yıl aylık 1 trilyon dolardan fazla işlem hacmine ulaşırken; USDC, geçen yıl ekim ayında 3 trilyon doları aşan işlem hacmi kaydetti.

Düzenleyici adımlar da sektörü yeniden şekillendiriyor. Temmuz ayında ABD’nin ilk federal stablecoin yasasını kabul etmesinin ardından bankalar kendi token’larını çıkarmayı değerlendiriyor.

Analistler, stablecoin kullanımının yaygınlaşmasının, geleneksel bankaların mevduatlarını ve ödeme gelirlerini azaltabileceği uyarısında bulunuyor. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), stablecoin’lerin halihazırda ABD mevduatlarının %1,5’ini oluşturduğunu belirtiyor.

Büyük teknoloji şirketleri de bu alana yöneliyor. Apple, Airbnb, Uber ve X, stablecoin entegrasyonu için erken aşama görüşmeler yaptı. Google Cloud ise şimdiden PYUSD ödemelerini kabul ediyor.

Google, 16 Eylül’de Coinbase ve Ethereum Vakfı ile birlikte geliştirdiği yeni yapay zekâ odaklı ödeme altyapısını duyurdu. Bu sistem, stablecoin’leri kart ağlarıyla birlikte destekleyecek.

Kurumsal altyapı da eş zamanlı olarak büyüyor. 8 milyar dolar değerlemeye sahip kripto hizmetleri şirketi Fireblocks, Circle ve Stripe’a bağlı Bridge’in de dahil olduğu 40’tan fazla katılımcıyla stablecoin ödeme ağı başlattı.

Sistem, çoklu stablecoin desteği sunuyor ve özellikle kurumsal çapraz sınır ödemeler için tasarlandı. Japonya’da pilot uygulamalar sürüyor.

Tüm bu gelişmeler, dolar sabitli dijital token’ların geleneksel bankacılık sistemleriyle yan yana — ve potansiyel olarak rekabet halinde — çalıştığı yeni bir finansal dönemin işaretlerini veriyor.