Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Eder mi? İşte BTC’de Son Durum

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin 118.610 dolar seviyesinde işlem görürken işlem hacmi ise 67 milyar dolar civarında. Bu arada ABD, kurumsal dijital varlık sahibi şirketlerin vergi yükümlülükleri konusunda önemli bir karara imza attı. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, IRS ve ABD Hazine Bakanlığı’nın yeni kılavuzunun ardından gerçekleşmemiş kripto kazançları için milyarlarca dolar vergi ödemeyeceğini duyurdu.

IRS ve ABD Hazine Bakanlığı’nın kılavuzuna göre şirketlerin Kurumsal Alternatif Asgari Vergi (CAMT) hesaplamalarına gerçekleşmemiş Bitcoin kazançlarını ya da kayıplarını dahil etmelerine gerek yok.

Bu gelişme Strategy’nin milyarlarca dolar ödeme yapmasının önüne geçebilir.

Strategy Inc (MSTR) Fiyatı – Kaynak: Yahoo Finance

Strategy’nin hisse fiyatı çarşamba günü %5 artışla 338 doları gördü. Analistler, söz konusu kararın kurumsal yatırımcı benimsemesini baskılayan önemli bir engeli ortadan kaldırdığına inanıyor.

2020 yılında Bitcoin satın almaya başlayan ve o zamandan beri hiç satış yapmayan Strategy’nin gerçekleşmemiş karı 28 milyar dolar seviyesinde.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Bitcoin, eylül ayından beri yükseliş girişimlerini engelleyen düşen trend çizgisini kırarak 118.600 doları aştı ve 119.477 dolar seviyesini test etti. 112.455 dolardaki 50 SMA ve 113.555 dolardaki 100 SMA yükseliş trendini doğruluyor.

RSI 79 seviyesinde olup aşırı alıma işaret ediyor. Dolayısıyla bir sonraki yukarı yönlü hamleden önce konsolidasyon ya da 116.950 dolar ile 117.500 dolara doğru bir gerileme görülebilir.

Bitcoin destek seviyesini korursa 122.335 dolar ve 124.525 dolar seviyelerini hedefleyebilir ve önümüzdeki haftalarda 128.000 dolara kadar yükselebilir.

#Bitcoin Price Prediction: BTC breaks above $118.6K, testing $119.4K resistance. RSI shows overbought risk, but support at $116.9K could spark a rally toward $122.3K–$124.5K. pic.twitter.com/igCevjIIp9 — Arslan Ali (@forex_arslan) October 2, 2025

Makroekonomik faktörler, düzenlemelerin netleşmesi ve kurumsal yatırımcı ilgisi Bitcoin’in güçlü fiyat artışları yaşamasını sağlayabilir.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Yeni bir meme coin olan Maxi Doge (MAXI), kripto piyasasına yeni bir soluk getiriyor ve devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

MAXI token sahipleri, tokenlerini stake ederek getiri elde edebilecek, alım satım yarışmalarına katılabilecek ve çeşitli etkinliklere katılım sağlayabilecek. Maxi Doge’nin akıllı sözleşmeleri SolidProof ve Coinsutl’ın denetiminden geçti. Bu denetimler projeye duyulan güveni artırıyor.

Projenin ön satışında 2.6 milyon dolardan fazla fon toplandı ve MAXI token şu anda 0.00026 dolar fiyatla satılıyor. Bu arada ön satış boyunca fiyat artışı olacak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine giderek ETH, BNB, USDT, USDC ya da banka kartıyla MAXI token satın alabilirsiniz.

