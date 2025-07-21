Strategy Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor: 6.220 BTC Satın Aldı

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Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy (eski adıyla MicroStrategy) Bitcoin alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirket, coin başına ortalama 118.940 dolar fiyatla yaklaşık 739.8 milyon dolar değerinde 6.220 BTC satın aldı.

Strategy has acquired 6,220 BTC for ~$739.8 million at ~$118,940 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 20.8% YTD 2025. As of 7/20/2025, we hodl 607,770 $BTC acquired for ~$43.61 billion at ~$71,756 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD https://t.co/8z5HygrDWs — Michael Saylor (@saylor) July 21, 2025

Şirket şu anda BTC başına ortalama 71.756 dolar fiyatla ve toplam 43.61 milyar dolar maliyetle satın alınmış 607.770 BTC’ye sahip.

Bitcoin Alımı, ATM Hisse Senedi Tekliflerinden Elde Edilen Gelirlerle Gerçekleştirildi

Strategy’nin son Bitcoin alımı, şirketin ATM hisse senedi programlarından elde edilen gelirlerle gerçekleştirildi. Strategy, 14-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen dört ayrı ATM programından 740.3 milyon dolar gelir elde etti.

MSTR hisselerinden 736.4 milyon dolar, STRK hisselerinden 700 bin dolar, STRF hisselerinden 200 bin dolar, STRD hisselerinden de 3 milyon dolar gelir elde edildi.

Bu enstrümanların her biri milyarlarca dolarlık devasa ihraç programları kapsamına giriyor ve Saylor’ın hisse senetlerini Bitcoin rezervlerine dönüştürme yeteneğini gözler önüne seriyor.

Strategy Artık 43 Milyar Dolar Değerinde BTC’ye Sahip

Strategy, 20 Temmuz itibariyle yaklaşık 43 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip. Şirket, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olarak konumunu giderek güçlendiriyor.

Bitcoin, Strategy’nin ortalama satın alma maliyetinin üzerinde işlem görürken şirketin yıl başından bu yana kaydettiği BTC getirisi %20.8’e ulaştı. Bu durum şirketin uzun vadeli kripto hazine stratejisinin verimliliğini yansıtıyor.

Saylor, şirketlerin birincil rezerv varlığı olarak Bitcoin tutması gerektiğine inanıyor ve son alımı da bunu yansıtıyor. Strategy, Bitcoin alımları ve izlediği finansal stratejiyle kurumsal kripto benimsemesine liderlik ediyor.

Bitcoin 123 Bin Dolarlık Rekor Seviyenin Ardından Geriledi

Bitcoin (BTC) pazartesi günü 117 bin dolar civarında konsolide olduktan sonra bir gerileme yaşadı. BTC geçen hafta 123.000 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve şu anda 118.442 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 123 bin dolara yükselmesinin ardından boğa flaması formasyonu oluşturdu. Temmuz ayında oluşan flama formasyonu güçlü bir fiyat artışının yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin geçtiğimiz 24 saat içinde küçük bir düşüş yaşamış olsa da bazı önemli gelişmeler yükseliş ivmesinin devam ettiğini gösteriyor. Örneğin Michael Saylor, cumartesi günü yaptığı bir paylaşımla Strategy için yeni bir Bitcoin biriktirme stratejisinin sinyallerini verdi.