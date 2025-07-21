Bitcoin’de Son Durum: Hedef 137 Bin Dolar mı?

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Bitcoin (BTC) 117 bin dolar civarında konsolide olduktan sonra bir gerileme yaşadı. BTC geçen hafta 123.000 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve şu anda 119.145 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 123 bin dolara yükselmesinin ardından boğa flaması formasyonu oluşturdu. Temmuz ayında oluşan flama formasyonu güçlü bir fiyat artışının yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bir kripto analisti, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in sıradaki yükselişine hazırlandığını ve güçlü bir hacimle büyük bir kırılma gerçekleşirse yeni rekor seviyelerin görebileceğini söyledi.

Analist, Bitcoin’in 137.000 dolar seviyesini görebileceğini de belirtti.

#Bitcoin Bull Pennant unfolding perfectly 🚀#BTC remains on track for the $137,000 target. pic.twitter.com/zJvmIlq902 — Titan of Crypto (@Washigorira) July 19, 2025

Bitcoin Neden Yükseldi?

Bitcoin’in mevcut fiyat hareketleri, borsa yatırım fonları (ETF’ler) gibi düzenlemeye tabi yatırım araçlarına ilginin artmasıyla birlikte kurumsal yatırımcıların kriptoyu daha fazla benimsediğini gösteriyor.

Bitcoin’in geçen hafta yaşadığı fiyat artışında etkili olan başlıca sebeplerden biri, ABD Kongresi’ndeki “kripto haftasının” piyasada yarattığı iyimser havaydı. Geçen hafta cuma günü sona eren kripto haftası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkenin ilk kripto yasasını onaylamasıyla sonuçlandı.

Öte yandan yükselişte etkili olan bir diğer faktör ise kurumsal yatırımcıların ilgisiydi.

Cryptonews’e konuşan AMINA Bank Yatırım Müdürü Werner Brönnimann, mevcut yükselişin daha önceki döngülerde görülen bireysel yatırımcı çılgınlığından ziyade kurumsal sermaye girişlerinden kaynaklandığını söyledi.

Bronnimann, “Piyasa, emeklilik fonlarından ve kurumsal hazinelerden sürekli olarak giriş görüyor. Kurumsal yatırımcı ilgisindeki artış nedeniyle kripto girişlerinin büyük bir kısmını Bitcoin çekiyor” dedi.

Büyük Yatırımcılar Alımlarını Sürdürüyor

Bitcoin geçtiğimiz 24 saat içinde küçük bir düşüş yaşamış olsa da bazı önemli gelişmeler yükseliş ivmesinin devam ettiğini gösteriyor. Örneğin Michael Saylor, cumartesi günü yaptığı bir paylaşımla Strategy için yeni bir Bitcoin biriktirme stratejisinin sinyallerini verdi.

Ayrıca bir haftada 58 şirket 7.700 BTC satın aldı. 14-19 Temmuz tarihleri arasında 4 yeni şirket 817 BTC satın alırken, 21 şirket de 6.873 BTC satın aldı.

🚨 Week 29 – #Bitcoin Treasury Strategy Updates 🚨



📅 July 14-19 saw 58 announcements – ~7.7k BTC 🔥



– 4 new treasuries launched with 817 BTC

– 17 future treasuries announcements – BSTR could launch with ~44.2k BTC!

– 21 companies added 6,873 BTC

– 11 plans to buy more BTC, $47… pic.twitter.com/Q9J2l6FYB0 — NLNico (@btcNLNico) July 19, 2025

Bu arada şu anda BTC adreslerinin %98’i karda. Ayrıca son yedi günde gerçekleştirilen büyük işlemler 236.5 milyar dolara ulaştı.

Analistler, Ethereum ve diğer katman 1 tokenlerine yönelik ilginin kurumsal yatırımcıları çekmeye devam ettiğini düşünüyor.

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