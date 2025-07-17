Son Dakika: XRP 7 Yıl Aradan Sonra Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasalarında tarihi bir akşam yaşanıyor. Ripple’ın yerel token’ı XRP, bu akşam 3,48 dolara ulaşarak 2018 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) resmen aştı.

XRP, 2018 Ocak ayında kırdığı 3,40 dolarlık rekorunu yıllar sonra yeniden geçerek dikkatleri üzerine çekti. Gün içinde 3,00 dolar seviyelerinde işlem gören XRP, akşam saatlerinde ivme kazanarak 3,48 dolara ulaştı. Bu hareket, yatırımcılar arasında heyecan yaratırken, kripto piyasasında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor.

XRP/USDT Kaynak: TradingView

Rekorun Arkasındaki Etkenler

Uzmanlara göre XRP’deki bu tarihi yükselişin birkaç temel sebebi bulunuyor:

ETF Başvuruları ve Kurumsal İlgi:

ProShares, Grayscale ve Tuttle Capital gibi yatırım devlerinin XRP odaklı borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdı. Bu gelişme, XRP’ye duyulan güveni ve beklentileri yukarı çekti.

ProShares, Grayscale ve Tuttle Capital gibi yatırım devlerinin XRP odaklı borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdı. Bu gelişme, XRP’ye duyulan güveni ve beklentileri yukarı çekti. Düzenleyici Cephedeki İyileşmeler:

ABD’de dijital varlıklarla ilgili düzenleyici ortamda atılan olumlu adımlar, XRP’ye yönelik yasal risk algısını düşürdü. SEC ile Ripple arasındaki uzun soluklu davada yaşanan gelişmeler de piyasada olumlu algı yarattı.

ABD’de dijital varlıklarla ilgili düzenleyici ortamda atılan olumlu adımlar, XRP’ye yönelik yasal risk algısını düşürdü. SEC ile Ripple arasındaki uzun soluklu davada yaşanan gelişmeler de piyasada olumlu algı yarattı. Piyasa Genelindeki Ralli:

Bitcoin’in 120.000 doların üzerine çıkmasıyla başlayan genel kripto yükselişi, altcoin piyasasına da yansıdı. XRP, bu pozitif havadan en çok etkilenen projeler arasında yer aldı.

Bitcoin’in 120.000 doların üzerine çıkmasıyla başlayan genel kripto yükselişi, altcoin piyasasına da yansıdı. XRP, bu pozitif havadan en çok etkilenen projeler arasında yer aldı. Balina Hareketleri:

Ripple’ın kurucu ortaklarından Chris Larsen’in yaklaşık 26 milyon dolarlık XRP’yi Coinbase’e taşıdığı tespit edildi. Bu büyük işlem, piyasada XRP’ye dair stratejik hazırlıkların yapıldığına dair yorumlara neden oldu.

Yatırımcılar Ne Beklemeli?

Analistlere göre XRP’nin bir sonraki direnç noktası 3,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde 4 dolar psikolojik barajı da gündeme gelebilir. Ancak fiyatların hızlı yükselişi, kısa vadeli kar realizasyonlarıyla volatiliteyi de beraberinde getirebilir.

XRP’de Son Durum