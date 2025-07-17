XRP Fiyat Tahmini – 17 Temmuz 2025: UXRP ETF Lansmanı Yaklaşıyor! XRP 4 Dolar Olur mu?

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XRP fiyatı son 24 saatte %10.2’lik bir artış kaydederek 3 dolar seviyesini aştı. Bu durum XRP fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı. Yatırımcılar şimdi “XRP fiyatı neden yükseliyor? XRP’de yükseliş devam eder mi?” gibi sorular sormaya başladı.

XRP’nin mevcut yükselişinin, ABD’de ilk XRP tabanlı borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

We’re excited to introduce ProShares Ultra Solana ETF (SLON) and ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). These new funds target 2x the daily returns of Solana and XRP, respectively. Learn more about our crypto-linked ETFs: https://t.co/ivXmFp8gMJ



These funds invest in cryptocurrency… pic.twitter.com/m28zvnukkF — ProShares (@ProShares) July 15, 2025

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) 18 Temmuz’da işlem görmeye başlayacak.

UXRP, iki kat kaldıraçlı bir fondur. Fon, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi türevlere yatırım yapacak.

ABD henüz herhangi bir spor XRP ETF’ine onay vermemiş olsa da UXRP’nin piyasaya sürülmesi Ripple için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ripple uzun bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı hukuk mücadelesi veriyor. Şimdi XRP tabanlı bir ETF’in onaylanması Ripple’ı ve XRP’yi olumlu yönde etkileyebilir.

XRP yıl başından bu yana %57’den fazla değer kazandı ve konsolidasyon aşamasından çıktı. Token, 18 Ocak’ta kaydettiği 3.84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık %15 daha düşük işlem görüyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3.77 Dolar Seviyesini Hedefliyor

XRP’nin 3 dolar seviyesini aşmasının ardından 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık iki kat arttı.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 360 milyon dolar değerinde short pozisyon tasfiye oldu. Bunların yaklaşık %7’sini XRP pozisyonları oluştururken, Ethereum’un 3.450 dolara ulaşmasıyla ETH’de büyük tasfiyeler gerçekleşti.

XRP’nin günlük grafiğinde görülen konsolidasyon formasyonunun yüksekliğini kullanarak XRP’nin ne kadar yükselebileceğini tahmin edebiliriz.

Tahminlere göre XRP’nin %38’lik bir artış yaşama ihtimali var. Böyle bir artış gerçekleşirse XRP fiyatı önümüzdeki günlerde 3.77 dolara kadar yükselebilir.

Bu arada XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine girdi. Bu durum bir geri çekilmenin yaşanma riskini artırıyor ancak yükseliş trendinin de son derece güçlü olduğunu gösteriyor.

3.4 dolar seviyesinin üzerinde önemli miktarda likidite bulunuyor. Dolayısıyla XRP fiyatı bu seviyeye ulaştığında kayda değer bir yükseliş görülebilir.

Kripto piyasası genelinde yükseliş devam ederken en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Bitcoin Hyper (HYPER) Ön Satışı 3 Milyon Doları Aştı

Solana tabanlı yan zincirini piyasaya sürmeye hazırlanan Bitcoin Hyper (HYPER) , ön satışında 3 milyon dolardan fazla fon topladı.

Proje, BTC yatırımcılarının tokenlerini stake ederek getiri elde etmelerine imkan tanıyacak.

Solana Sanal Makinesi’ni (SVM) kullanan HYPER, katman 2 ağı aracılığıyla akıllı sözleşmeleri Bitcoin ekosistemine taşıyor. Bitcoin Hyper’ın Canonical Bridge sistemi hızlı ve düşük maliyetli işlemleri ve birçok merkezi olmayan uygulamayı destekliyor.

Bitcoin Hyper’ın önde gelen cüzdanlardan ve borsalardan destek görmesi halinde HYPER tokene yönelik talebin artma ihtimali var.

İndirimli ön satış fiyatından HYPER token satın almak için Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.