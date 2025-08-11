Solana Fiyat Tahmini: SOL, Parabolik Yükselişe Bir Adım Uzakta – 10.000 Dolarlık Hedef Yeniden Gündemde

Perakende yatırımcı ilgisindeki yeni dalga, SOL’u üç yıldır beklenen büyük bir kırılmaya yaklaştırıyor. Talebi artıracak ek katalizörler devreye girerse, Solana fiyat görünümü parabolik bir yükselişe dönüşebilir.

Altcoin, nisan ortasından bu yana daha yüksek dip seviyeleri oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan %12’lik yükseliş, boğa momentumunun güçlendiği üçüncü dip oluşumu olarak kayda geçti.

Bu güçlenmenin arkasında, Trump’ın imzaladığı ve kripto varlıkların 9 trilyon dolarlık 401(k) emeklilik yatırım piyasasına erişiminin önünü açan başkanlık kararnamesi de yer alıyor. Bu adımın Solana’ya da olumlu yansıması bekleniyor.

Piyasada ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar dört faiz indirimi yapabileceği ve ilk adımın eylül ayında gelebileceği beklentisi hakim. Böyle bir senaryo, kripto gibi riskli varlıklara yeni sermaye akışını tetikleyebilir.

Yine de kısa vadede dalgalanma ihtimali yüksek. 12 Ağustos ÜFE (PPI) ve 14 Ağustos TÜFE (CPI) enflasyon verileri, Fed’in faiz indirimi takvimi üzerinde belirleyici olacak.

Solana Fiyat Analizi: 10.000 Dolarlık SOL Hedefi Gerçekçi mi?

Solana, 2022’den bu yana devam eden yükselen kanalın alt destek trendi boyunca daha yüksek zirveler oluşturmayı sürdürdü ve artık kanalın tepe noktasına yaklaşıyor.

SOL/USDT 1 günlük grafik, 3 yıllık yükselen üçgen. Kaynak: TradingView, Binance.

Kırılma eşiği yaklaşık 280 dolar seviyesinde bulunuyor. Temmuzdan bu yana ilk kez momentum göstergelerinin pozitif sinyale dönmesi ve yeni bir “daha yüksek dip” oluşması, bu seviyenin yeniden test edilmesi için zeminin hazırlandığını gösteriyor.

RSI, 55 seviyesinin üzerine çıkarak alıcıların kontrolü ele aldığını ortaya koyuyor. MACD göstergesi ise hafta sonunda sinyal çizgisinin üzerine çıkarak “altın kesişim” oluşturdu; bu formasyon günlük grafikte genellikle orta vadeli yükseliş trendinin başlangıcını işaret eder.

Bir kırılma senaryosunda, Solana’nın 1.000 dolar seviyesine doğru ilerlemesi, ABD geleneksel finans (TradFi) piyasasına daha güçlü entegrasyon ile birlikte %470’lik potansiyel bir kazanç anlamına gelebilir.

401(k) emeklilik fonlarında benimsenme, 10 Ekim’de beklenen spot Solana ETF onayı ve olası faiz indirimleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı ilgisini artırabilecek katalizörler arasında.

Ancak formasyonun tam kırılma potansiyeli, uzun vadeli talep ve ekosistem benimsenmesinin gelecek piyasa döngüsüne kadar devam etmesiyle 10.000 dolar seviyesinde şekillenebilir.

RWA (gerçek dünya varlıkları) anlatısının olgunlaşmasıyla birlikte, xStocks gibi platformlar bu hedefe ulaşmada merkezi bir rol oynayabilir. Solana’nın tokenleştirilmiş hisse senetlerinde “başvurulan blokzincir” haline gelmesi, bu uzun vadeli hedefin en önemli yapı taşlarından biri olabilir.

