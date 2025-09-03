SEC’den Kritik Kripto Kararı! Bitcoin Fiyatı 130 Bin Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %0.78’lik bir artış kaydetti ve şu anda 110.949 dolardan işlem görüyor. Lider kripto paranın işlem hacmi 73.3 milyar dolar, piyasa değeri ise 2.2 trilyon dolar seviyesinde. Bu arada, SEC ve CFTC’nin kayıtlı borsaların marjin ve kaldıraçlı işlemler de dahil olmak üzere spot kripto işlemleri sunabileceğini açıklaması piyasada büyük ses getirdi.

Söz konusu duyuru, ABD Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu’nun önerilerinin ardından geldi ve NYSE ve Nasdaq’ın spot Bitcoin ve Ethereum ürünlerini listelemesiyle sonuçlanabilir.

SEC ve CFTC’nin bu onayı, BTC’nin meşruiyetini ve ABD’li yatırımcıların kriptoya erişimini artırabilir, aynı zamanda kurumsal yatırımcı güveni güçlenebilir.

Strategy’nin 449 Milyon Dolarlık Bitcoin Alımı

Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy) bir kez daha Bitcoin satın aldı. Şirket, salı günü coin başına ortalama 110.981 dolar fiyatla 449.3 milyon dolar değerinde 4.048 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Strategy temmuz ayında 31.000 BTC satın almıştı.

Strategy has acquired 4,048 BTC for ~$449.3 million at ~$110,981 per bitcoin.



Most shares purchased by issuing an additional 1.2 million $MSTR shares. pic.twitter.com/zPbOBTdSip — FinancialFreedom (@FinFreedom414) September 2, 2025

Strategy şu anda 636.505 BTC’ye sahip ve ortalama satın alma fiyatı 73.765 dolar.

Strategy’nin Bitcoin alımlarını sürdürmesi olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor ve kripto paraya duyulan güveni gösteriyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Dev şirketlerin yanı sıra daha küçük yatırımcıların da Bitcoin’e ilgisi sürüyor. Bunlardan biri olan Kanadalı shawarma zinciri Tahini’s, 2020 yılından bu yana Bitcoin satın alıyor.

Şirketin 65 lokasyonda restoranı ve bir Bitcoin ATM’si bulunuyor. Tahini’s kullanım durumları ve büyüme potansiyeli nedeniyle Bitcoin alımlarını sürdürüyor.

Tahinis just purchased Bitcoin. We also just opened our 65th restaurant. We are also opening our first restaurant in the US (Loves Park, Illinois) in a few weeks. Big month for Tahinis 🔥 — Tahini’s (@TheRealTahinis) September 2, 2025

Bitcoin’in grafiğine bakıldığında 108.500 dolardan sıçramasının ardından istikrar kazandığı görülüyor. RSI’nin 57’ye yükselmesi satın alma işlemlerinin arttığını gösterirken, MACD histogramının pozitife dönmesi de olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Bitcoin grafiğinde oluşan yutan boğa mumları da ivmeyi güçlendiriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 111.745 dolar civarında dirençle karşılaşıyor. Bir kırılma gerçekleşirse 113.435 dolar ve 115.475 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aksi durumda 108.500 dolar ve 107.300 dolar seviyeleri yeniden devreye girebilir.

Bitcoin 111.745 doları aşarsa 130.000 dolara doğru yükselme ihtimali artacaktır. Düzenlemelerin netleşmesi, kurumsal yatırımcı güveninin artması ve bireysel yatırımcı benimsemesi Bitcoin’in yükselmesine zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 13.4 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012845 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

