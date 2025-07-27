Ripple’ın Kurucusunun Elinde Hâlâ 2,58 Milyar XRP Var – Analistler Satış Baskısına Karşı Uyarıyor!

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Ripple’ın kurucu ortaklarından Chris Larsen’a ait bir cüzdandan borsalara 50 milyon XRP gönderilmesi, yatırımcıları endişelendirdi.

17 Temmuz’da XRP’nin 3,60 dolar seviyelerine yaklaşarak tüm zamanların zirvesine göz kırptığı yükselişin hemen ardından gelen bu hareket, olası bir satış baskısının habercisi olabilir.

Söz konusu transfer, Larsen’la bağlantılı bir cüzdandan yapıldı ve yatırımcılar arasında sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar bu adımı “makul bir kâr satışı” olarak yorumlarken, bazıları ise bunu ciddi bir uyarı işareti olarak gördü.

Her ne kadar Larsen’ın elinde hâlâ 2,58 milyar XRP bulunduğu bilinse de, bu tür büyük hareketler piyasada tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

CryptoQuant Analisti XRP Yatırımcılarını Uyardı: “Üzerinize Satış Yığılmasına İzin Vermeyin”

Zincir üstü veri platformu CryptoQuant’ta analist olarak görev yapan J.A. Maartunn, X üzerinden yaptığı paylaşımda XRP yatırımcılarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu: “Üzerinize dump yemeyin.”

Maartunn, Ripple kurucu ortağı Chris Larsen’ın elinde hâlâ devasa miktarda XRP bulunduğuna dikkat çekerek bunun piyasada potansiyel bir risk oluşturduğunu belirtti.

Analiste göre Larsen’ın cüzdanında hâlâ yaklaşık 2,58 milyar XRP var ve bu varlıkların bugünkü değeri 8,83 milyar dolara ulaşıyor. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde borsalara aktarılan 50 milyon XRP, bu toplamın yalnızca küçük bir kısmı.

“Eğer 200 milyon dolarlık hareket sadece ısınma turuyduysa… sırada ne var?” diye soran Maartunn, yatırımcılara “kendinizi koruyun” diyerek bu tür büyük çıkışların olası etkilerine karşı uyarıda bulundu.

XRP, bu gelişmelerin ardından %13 geriledi ve şu anda Cointelegraph Markets Pro ve TradingView verilerine göre 3,18 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Düşüş, genel piyasa dalgalanmasının ortasında geldi. Bitcoin, uzun süredir hareketsiz olan bir Satoshi dönemi cüzdanından 14 yıl aradan sonra ilk kez 80.000 BTC’nin taşınmasıyla birlikte kısa süreliğine 114.500 dolara kadar geriledi.

Galaxy Digital tarafından gerçekleştirilen bu işlem, CoinGlass verilerine göre 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde kripto likidasyonuna yol açtı.

🚨 Chris Larsen (Ripple co-founder) still holds 2.58B $XRP — that’s $8.83B.



If $200M was just the warm-up… what’s next?



Don’t get dumped on.

Don’t be the exit liquidity.

Protect yourself. 👇 https://t.co/k152FXlm8N pic.twitter.com/T5CpTQjdDa — Maartunn (@JA_Maartun) July 25, 2025

Piyasa genelinde belirsizlik sürerken, XRP tarafındaki içeriden satış endişeleri yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

Chris Larsen’ın elinde hâlâ milyarlarca token bulunması, piyasada olası yeni satışlar için yakın takibi beraberinde getiriyor. Yatırımcılar, XRP fiyatındaki yön değişimlerini etkileyebilecek yeni dağıtım sinyallerini dikkatle izliyor.

XRP Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Açık Pozisyon Miktarı Rekor Seviyeye Ulaştı: 8,8 Milyar Dolar

XRP, geçtiğimiz hafta vadeli işlem sözleşmelerine yönelik açık pozisyon (open interest) miktarında dikkat çekici bir artış yaşadı.

CoinGlass verilerine göre, kaldıraçlı pozisyonların toplam piyasa değeri olan “notional open interest”, XRP özelinde 8,8 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu rakam, yaklaşık 2,9 milyar XRP’lik açık pozisyona karşılık geliyor.

XRP için önceki rekor, Ocak ayı sonunda — eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine girişinden hemen önce — 8,3 milyar dolar ile kaydedilmişti.

Çoğu platformda XRP vadeli işlemlerinin fonlama oranı pozitife dönmüş ve artış eğilimine girmiş durumda. Bu durum, uzun (long) pozisyon alan yatırımcıların, pozisyonlarını korumak için kısa (short) pozisyonlara ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına geliyor ve genellikle yükseliş beklentisinin güçlü olduğu bir piyasayı işaret ediyor.

Ayrıca son dönemde, en az 1 milyon XRP tutan cüzdan sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Verilere göre, bu büyüklükteki cüzdanlar şu anda toplamda 47,32 milyar XRP’yi elinde bulunduruyor.

Öte yandan geçtiğimiz ay Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin SEC’e karşı açtığı karşı temyiz başvurusunu geri çekme kararı aldığını açıklamıştı. Aynı şekilde, SEC’in de kendi temyiz sürecinden vazgeçmesinin beklendiği ifade edildi.