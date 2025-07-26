Ripple CTO’sundan İtiraf: “Ozzy Osbourne Röportajını Uydurdum”

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Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu (CTO) David Schwartz, efsanevi müzisyen Ozzy Osbourne ve Black Sabbath üyeleriyle yaptığı bir hayran soru-cevap oturumunu uydurduğunu itiraf etti.

“İşin kolayına kaçtım,” diyen Schwartz, perşembe günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, WebMaster adlı şirkette çalıştığı dönemde sözde canlı gerçekleşen bu etkileşimin bazı bölümlerini kendisinin yazdığını açıkladı.

Etkinliği, şirketin eski ConferenceRoom yazılımı aracılığıyla moderatör olarak yönettiğini belirten Schwartz, tüm süreci detaylandırarak nasıl sahte sorular üretip, cevapları kendisinin verdiğini anlattı.

Ripple CTO’sundan 90’lar İtirafı: “Ozzy İçin Geldiler, Sabbath’ı Kimse Umursamadı”

Ripple CTO’su David Schwartz, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ozzy Osbourne ve Black Sabbath’la düzenlendiği iddia edilen bir hayran soru-cevap oturumunun perde arkasını anlattı.

Schwartz, 90’lı yıllarda WebMaster adlı şirkette çalışırken gerçekleştirdiği etkinlikte tüm süreci büyük ölçüde uydurduğunu itiraf etti.

Plan, hayranların telefonla ilettiği soruları gruba yönlendirmek ve yanıtları anlık olarak metne dökmekti. Ancak hayranlar yalnızca Ozzy Osbourne’u görmek istiyordu.

“Moderatörlere özellikle Ozzy dışındaki üyeler için soru vermelerini söyledim. Ama öyle soru yoktu,” diyen Schwartz, geri kalan grup üyelerinin devre dışı kalmaması için önceden hazırlanmış materyallere başvurduğunu açıkladı.

Diğer grup üyelerine sırayla “hazır” sorular yönelten Schwartz, menajerlerinden gelen yanıtları da bu cevaplarla harmanladı. Yalnızca “iki ya da üç” gerçek hayran sorusunun gruba ulaştığını belirten Schwartz, bu deneyimin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

I typed up Ozzy's answer as closely as I could, probably getting it way off due to the poor connection quality. I censored the C-words.



And then I cheated. I passed a canned question to each of the other band members in rotation. And I mixed what I could make out of what they… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) July 24, 2025

Etkinlik sırasında Ozzy Osbourne’un küfürlü konuşmaları da Schwartz’ı zorladı. “Ozzy’nin cevabı çoğunlukla .. kelimesinden oluşuyordu. Hem de en kötüsünden. Amerikalıların asla kullanmak istemediği türden. Neredeyse tek net duyabildiğim kelime oydu,” diyerek sansür uygulamak zorunda kaldığını ifade etti.

Schwartz’ın bu paylaşımı, Osbourne’un 76 yaşında hayatını kaybettiği haberinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. Rock efsanesine gelen veda mesajlarının ardından, Osbourne’dan ilham alan meme coin’lerde sert yükseliş yaşandı. The Mad Man (OZZY) adlı token yüzde 16.800 artışla 0,003851 dolara ulaşarak 3,85 milyon dolarlık piyasa değerine tırmandı.

Ripple ve SEC Davasında Sürpriz Gelişme: Taraflar Karşılıklı Olarak Temyizden Vazgeçiyor

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında yıllardır devam eden davada önemli bir dönüm noktası yaşandı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, geçen ay yaptığı açıklamada şirketin SEC’e karşı açtığı çapraz temyiz başvurusunu geri çekeceğini duyurdu. SEC’in de kendi temyiz talebinden vazgeçmesinin beklendiği belirtildi.

Bu gelişme, Ripple ile SEC’in birlikte yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından geldi. Söz konusu başvuru, Ripple’a kesilen 125 milyon dolarlık para cezasının azaltılmasını ve kurumsal XRP satışlarının menkul kıymet sayılmasına ilişkin kararın iptal edilmesini talep ediyordu.

Ripple-SEC anlaşma süreci ilerlerken, XRP piyasasında da dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Özellikle XRP’nin sürekli vadeli işlem sözleşmelerindeki nominal açık pozisyonları geçen hafta rekor seviyeye ulaştı.

CoinGlass verilerine göre nominal açık pozisyon değeri 8,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu rakam yaklaşık 2,9 milyar XRP’lik açık kontrata karşılık geliyor. Daha önceki rekor, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin hemen öncesinde, Ocak ayı sonunda 8,3 milyar dolar ile kaydedilmişti.