Ripple CEO’sundan XRP Yatırımcılarına Uyarı: Dikkat Edin!

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Sosyal medyadaki XRP dolandırıcılıklarının artmasının ardından Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’dan uyarı geldi.

XRP fiyatının geçtiğimiz günlerde güçlü bir ivme yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte sosyal medyada XRP yatırımcılarını hedef alan sahte paylaşımlarda da artış görüldü.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla XRP yatırımcılarını uyararak dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Garlinghouse, YouTube’da Ripple’ın resmi hesaplarının taklit edildiğini belirtti.

CEO, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerindeki artışın Ripple’ın başarısından ve piyasa yükselişinden kaynaklandığını düşünüyor.

Like clockwork, with success and market rallies, scammers ramp up their attacks on the crypto community — PLEASE BEWARE of the latest scam targeting the XRP family on @YouTube and impersonating @Ripple’s official account! We will keep reporting these – please do the same.



As… https://t.co/WodO4ZUyW9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 23, 2025

Ayrıca Ripple’ın resmi X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda da kullanıcılar dolandırıcılık vakalarına karşı uyarıldı. Söz konusu paylaşımda, “Ripple veya yöneticilerimiz sizden hiçbir zaman XRP göndermenizi istemeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Yatırımcıları XRP hediyeleri verme vaadiyle kandıran dolandırıcılar, Ripple yöneticilerinin “deepfake” videolarını da kullanıyor.

Deepfake, yapay zeka teknolojileriyle oluşturulan sahte video ve ses kayıtlarını ifade ediyor.

XRP Fiyatı Sert Düştü

XRP 24 Temmuz Perşembe gününe düşüşle başladı. XRP fiyatı son 24 saatte %10.5 düşüşle 3.11 dolar seviyesine gerilerken kripto piyasasının toplam değeri ise %1.68 oranında düştü.

XRP geçtiğimiz günlerde ivme yakalamış ve yedi yıl aradan sonra, 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. XRP şimdi bu rekor seviyesine kıyasla %14.9 daha düşük işlem görüyor.

XRP iki haftada %27.8, bir ayda %42.5 ve bir yılda %418.7 oranında değerlenmiş durumda.

XRP’deki bu son düşüşün rekor seviyelerin görülmesinin ardından yatırımcıların kar alımları gerçekleştirmesinden ve yeniden pozisyon almalarından kaynaklandığı düşünülüyor.