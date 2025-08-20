Ripple Balinalarından Devasa XRP Satışı! XRP Fiyatı Düşer mi?

Önde gelen altcoin’lerden biri olan XRP son 24 saatte kaydettiği %0.4’lük artışla 2.94 dolardan işlem görürken, kripto piyasasının toplam değeri ise bugün %1.44 oranında arttı.

Coingecko verilerine göre XRP bir haftada %9.7 ve bir ayda %18.6 değer kaybetti. Ancak XRP yıllık bazda %396.6 değerlenerek birçok altcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Bu arada 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören XRP, bu rekor seviyeye kıyasla %19.6 daha düşük işlem görüyor.

24 saatlik XRP fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Öte yandan kripto analisti Ali Martinez, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Ripple balinalarının son on günde 470 milyon XRP sattığını söyledi.

470 million $XRP sold by whales in the last 10 days! pic.twitter.com/Zc24I9omjg — Ali (@ali_charts) August 20, 2025

Bu arada Martinez, aynı balinaların bir önceki düşüş sırasında 360 milyon dolar değerinde XRP satın aldıklarını belirtmişti.

Balina alımları ve satışları, bu yatırımcıların XRP’nin arz ve talep dengesinde önemli bir role sahip olduklarını gösteriyor. Ayrıca balina satışları, piyasaya daha fazla baskı uygulayabileceği için genellikle yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

Peki, XRP fiyatı düşer mi?

Analistler, satışların devam etmesi halinde XRP’nin 2.50 dolara kadar gerileyebileceğini düşünüyor. Ancak satış baskısının azalması ve alımların artması durumunda XRP fiyatı istikrar kazanabilir.

SEC’den XRP ETF Kararı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP tabanlı spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularına ilişkin yeni bir karar yayınladı.

SEC’in 18 Ağustos tarihli bildirisine göre, bazı XRP ETF başvurularının değerlendirme süresi ertelendi.

SEC, CoinShares’in XRP ETF başvurusu için son karar tarihinin 23 Ekim’e ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Canary XRP Trust fonu başvurusuna ilişkin nihai kararın da 23 Ekim’de verilmesi bekleniyor.

Bunlara ek olarak, Grayscale XRP Trust başvurusu için son karar tarihi ise 18 Ekim’e ertelendi. Ayrıca SEC, 21Shares Core XRP ETF başvurusuna ilişkin nihai karar için son tarihin de 19 Ekim’e ertelendiğini duyurdu.

Kurum, XRP ETF başvurularına yönelik nihai karar tarihinin ertelenmesinin önerilen kural değişikliğini ve kamuoyu yorumlarını değerlendirmek için ek süre tanıdığını açıkladı.

Spot XRP ETF başvurularının onaylanması durumunda XRP’nin uzun vadede iyi performans gösterebileceği yönünde tahminler var. Spot XRP ETF’lerinin onaylanması, altcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisini artırabilir ve altcoin büyük sermaye girişleri görebilir.

