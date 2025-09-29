Ripple Balinalarından Devasa Alım! XRP Fiyatı Yükselir mi?

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından XRP balinaları yeniden devreye girdi ve son 72 saatte 120 milyon XRP tokeni satın aldı.

Sosyal medya platformu X’te Ali_Charts kullanıcı adıyla bilinen kripto analisti Ali Martinez, 29 Eylül Pazartesi günü yaptığı bir paylaşımla XRP balinalarının son 72 saatte 120 milyon token satın aldığını duyurdu.

120 million $XRP bought by whales in the last 72 hours! pic.twitter.com/bXDjTG5mZX — Ali (@ali_charts) September 29, 2025

Balinalar olarak bilinen büyük yatırımcıların alımları, tokene duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

XRP’de Son Durum

Geçen hafta 2.80 dolar seviyesinin altına kadar gerileyen XRP, son 24 saatte %2.9’luk bir artış kaydetti ve şu anda 2.86 dolardan işlem görüyor.

XRP Fiyat Grafiği. Kaynak: Coingecko

XRP’nin ivmesini koruması durumunda 3 dolar seviyesini aşması bekleniyor.

Bu arada XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi %43.5 oranında arttı ve şu anda 4.14 milyar dolar seviyesinde. Ayrıca CoinMarketCap verilerine göre altcoin’in piyasa değeri 170.95 milyar dolar seviyesinde.

Balina alımlarının yanı sıra Ripple’ın uluslararası ödemeler alanında giderek büyümesi ve Ripple ve SEC davasının sona ermesi XRP fiyatının ivme kazanmasını sağlayabilir. Buna ek olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot XRP ETF’lerini onaylaması halinde XRP fiyatının güçlü bir şekilde yükselebileceği düşünülüyor.

Ripple’dan Dev İşbirliği

Ripple, Securitize ile ortaklık kurarak BlackRock’ın BUILD ve VanEck’in VBILL fonlarının sahiplerinin hisselerini Ripple USD (RLUSD) ile değiştirmelerine olanak tanıyan bir akıllı sözleşme başlattı.

BlackRock ve VanEck, popüler sabit getiri ürünlerini Securitize’ın desteğiyle tokenleştirmişti. Şimdi Securitize ise ödemeleri desteklemek için Ripple USD’yi (RLUSD) seçti.

Bu iş birliği ile yatırımcıların hisselerini RLUSD gibi ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin’e dönüştürmelerine imkan tanıyarak tokenler için likiditenin artırılması amaçlanıyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, hisseleri tokene dönüştürme işlemlerinin başlangıçta Ethereum blok zinciri üzerinde gerçekleştirileceğini ancak yakında bu işlemlerin XRP Ledger’a taşınacağını söyledi.

