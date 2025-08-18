Qubic Topluluğu Dogecoin’e Saldırı Kararı Aldı – Monero’dan Sonra Hedef DOGE!

Yapay zekâ odaklı blokzincir projesi Qubic’in topluluğu, Monero (XMR) ağında çoğunluk kontrolünü ele geçirmesinden sadece birkaç gün sonra, sıradaki %51 saldırısı için Dogecoin’i (DOGE) hedef almaya karar verdi.

Qubic’in kurucusu ve kripto çevrelerinde “Come-from-Beyond” adıyla bilinen Sergey Ivancheglo, topluluğa hangi ASIC destekli, iş ispatı (proof-of-work) tabanlı blokzincirin sırada olması gerektiğini sordu.

Seçenekler arasında Dogecoin, Kaspa (KAS) ve Zcash (ZEC) yer aldı. Ivancheglo, pazar günü X üzerinden yaptığı paylaşımda sonucu açıkladı: “Qubic topluluğu Dogecoin’i seçti.”

Dogecoin 300’den Fazla Topluluk Desteğiyle Qubic Oylamasını Kazandı

35 milyar doları aşan piyasa değerine sahip Dogecoin, 300’ün üzerinde oy alarak diğer rakiplerinin toplamını geride bıraktı.

Geçtiğimiz hafta Qubic, Monero’nun (XMR) hash oranının çoğunluğunu ele geçirdiğini duyurarak kripto sektörünü şaşkına çevirmişti.

Qubic’in madencilik havuzu, Monero madencileriyle bir ay süren mücadelenin ardından altı bloğu yeniden düzenlemeyi başardı. Basın saati itibarıyla havuz, yaklaşık 2,32 GH/s güce ulaşmış durumda ve MiningPoolStats verilerine göre ağın en güçlü havuzu konumunda.

Kontrolü ele geçirdikten sonra Qubic, Monero’nun gizlilik ve işlem hızı gibi temel özelliklerinin korunduğunu vurguladı. Ancak nihai hedeflerinin, Monero’nun güvenliğinin Qubic madencileri tarafından sağlanması olduğunu da ekledi.

Saldırı sonrası Kraken, “ağın bütünlüğüne yönelik potansiyel risk” nedeniyle Monero yatırımlarını geçici olarak durdurdu. Çekim ve alım satım işlemleri etkilenmedi; yatırımlar ise ağın istikrara kavuşmasının ardından yeniden açılacak.

Ivancheglo, saldırının gerekçesi sorulduğunda X’te şu ifadeyi kullandı:

“Boş yere #PoW için çok fazla elektrik harcanıyor, o elektriğe #AI için ihtiyacımız var.”

“Bu sözler şu an anlaşılması zor olabilir, daha fazla açıklayamam ama ileride her şey oturacak,” diye ekledi.

That makes no sense. You don't have to attempt 51% attacks to have useful pow. Marketing jargon. — Son of a Tech (@SonOfATech) August 17, 2025

Qubic, bu hamlenin ağ üzerinde tam kontrol sağlandığını gösterdiğini savunurken, Monero geliştiricileri aynı fikirde değil.

SeraiDEX’in baş geliştiricisi Luke Parker, altı bloğun yeniden düzenlenmesinin kesin olarak başarılı bir %51 saldırısını kanıtlamadığını, yalnızca “yüksek hash gücüne sahip bir saldırganın şanslı olduğunu” söyledi.

Ancak herkes bu görüşte değil. Siber güvenlik şirketi SlowMist’in kurucu ortağı Zhong Chenming, saldırının “başarılı göründüğünü” belirterek Qubic’in teoride blokzinciri yeniden yazabileceği ve herhangi bir işlemi sansürleyebileceği uyarısında bulundu.

Bu gerilim, Haziran ayı sonunda Qubic’in iş ispatı modelini —normalde yapay zekâ görevleri için kullanılan— Monero madenciliğine yönlendirdiğini duyurmasıyla başlamıştı.

Elde edilen XMR gelirleriyle Qubic token geri alımları ve yakımları finanse edilecek, bu da ağı ele geçirmeye yönelik doğrudan bir ekonomik teşvik yaratacaktı.

Proof-of-Work İçin Olası Sonuçlar

Qubic’in genişleme planları, iş ispatı (proof-of-work) kripto paraları için yeni endişeler doğuruyor. Dogecoin gibi öne çıkan ağları hedef alması, sektörün en köklü blokzincirlerinden bazılarının dayanıklılığını test ediyor.

Bir %51 saldırısı, tek bir varlığın ağın madencilik gücünün çoğunluğunu ele geçirmesine olanak tanır. Bu da çifte harcama (double-spending) ve blokların yeniden düzenlenmesi gibi riskleri beraberinde getirir.

Dogecoin’in Monero’ya kıyasla çok daha büyük ölçeğe sahip olması saldırıyı daha zorlu kılıyor. Ancak Qubic topluluğunun aldığı karar, bu yönde açık bir niyet ortaya koyuyor.

Piyasa değeriyle ilk 10 dijital varlık arasında yer alan ve en önde gelen meme coin konumundaki Dogecoin’de yaşanacak herhangi bir aksama, kripto piyasasının geneline sarsıcı bir etki yapabilir.