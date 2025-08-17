BTC $118,112.05 0.25%
Altcoin Haberleri

Kripto Borsası Kraken, Monero (XMR) Yatırımlarını Askıya Aldı

Kripto Borsası Kraken, Monero (XMR) Yatırımlarını Askıya Aldı

Kripto borsası Kraken, Monero (XMR) ağında tek bir madencilik havuzunun hash gücünün yarısından fazlasını ele geçirmesinin ardından XMR yatırımlarını askıya aldı. Bu gelişme, ağ güvenliği konusunda ciddi endişeler doğurdu.

Olay, yapay zekâ odaklı layer-1 blokzinciri ve madencilik havuzu Qubic’in, bu hafta başında saldırının sorumluluğunu üstlenmesiyle gündeme geldi.

Qubic, Monero blokzincirinde toplam 6 bloğu yeniden düzenlediğini ve ağın %51’lik hash gücü eşiğini aşarak teorik olarak çifte harcama ve işlem sıralamasında manipülasyon yapabilecek konuma ulaştığını açıkladı.

Kraken, Monero (XMR) Yatırımlarını Dondurdu – Madencilik Havuzu %50’nin Üzerinde Kontrol Sağladı

Piyasa değeri yaklaşık 6 milyar dolar olan ve gizlilik odaklı en yaygın kullanılan kripto para protokollerinden biri kabul edilen Monero (XMR), hash gücü saldırısı tehlikesiyle karşı karşıya.

Kraken, Cuma günü yaptığı açıklamada, “Güvenlik önlemi olarak, ağın toplam hash gücünün %50’sinden fazlasını tek bir madencilik havuzunun ele geçirdiğini tespit etmemizin ardından Monero yatırımlarını durdurduk” ifadelerini kullandı. Borsa, bu yoğunlaşmanın ağın bütünlüğüne ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Toplulukta endişe yaratırken, Monero geliştiricileri ve savunucuları ağın tamamen ele geçirildiği iddialarına karşı çıktı.

Olayın arkasında, yapay zekâ odaklı layer-1 blokzinciri Qubic bulunuyor. Qubic, bu durumun yaklaşık bir aylık bir hash gücü mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti.

4 Ağustos’ta yaşanan DDoS saldırısı, Qubic’in hash gücünü 2,6 GH/s’den 0,8 GH/s’ye düşürerek havuzu ağın yedinci sırasına geriletmişti. Ancak havuz, gücünü yeniden toparlayarak ağın çoğunluğunu kontrol ettiğini iddia etti.

Qubic sözcüsü, “Bu olay, milyarlarca dolarlık bir gizlilik protokolünün yalnızca 300 milyon dolar değerindeki AI odaklı küçük bir proje tarafından ele geçirilmesinin tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi.

Qubic kurucusu Sergey Ivancheglo, stratejilerinin Monero madenciliğini tekelleştirmeyi hedeflediğini ve zamanla rakip havuzların bloklarını reddetmeye kadar gidebileceğini kabul etti.

Bu gelişme, özellikle madencilik yoğunlaşmasının yüksek olduğu proof-of-work blokzincirlerinin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Monero Geliştiricileri Qubic’in %51 Saldırı İddiasını Reddetti

Monero geliştiricileri, Qubic’in “ağ üzerinde tam kontrol sağladık” açıklamasına itiraz etti.

SeraiDEX’in baş geliştiricisi Luke Parker, altı blokluk yeniden düzenlemenin kesin bir %51 saldırısı kanıtı olmadığını belirterek, “Yüksek oranda hash gücüne sahip bir saldırgan sadece şanslı olmuş olabilir” dedi.

Ancak herkes aynı fikirde değil. Siber güvenlik firması SlowMist’in kurucu ortağı Zhong Chenming, saldırının başarılı göründüğünü ve Qubic’in teoride zinciri yeniden yazabileceğini veya işlemleri sansürleyebileceğini söyledi.

Gerginlik haziran sonunda başlamıştı. Qubic, yapay zekâ odaklı iş yükleri için kullanılan proof-of-work modelini Monero madenciliğine yönlendirdiğini açıklamıştı. Elde edilen XMR, Qubic token geri alım ve yakım programlarını finanse ederek, ağa karşı daha fazla güç toplamak için doğrudan ekonomik teşvik sağladı.

