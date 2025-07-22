Polymarket’e Göre Bitcoin Temmuzda Bu Seviyeyi Görebilir!

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Merkezi olmayan tahmin piyasası Polymarket’in yeni bir anketine göre Bitcoin’in bu ay en az 125.000 doları görmesi bekleniyor.

Anket Katılımcıları Bitcoin’in 125 Bin Doları Görebileceğine İnanıyor

Polmarket’in anketine göre, katılımcıların %34’ü Bitcoin’in temmuz ayının sonuna kadar 125.000 dolar eşiğine aşabileceğine inanıyor.

Buna karşılık, anket katılımcılarının sadece %112i kripto paranın bu ay 130.000 doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor.

Bu arada katılımcıların %3’ü Bitcoin‘in 140.000 doları, %1’i ise 150.000 doları aşabileceğine inanıyor.

Gözler Kripto Düzenlemelerine Çevrildi

Polymarket kullanıcılarının tahminleri, ABD’nin kripto yasası için çalışmalarda bulunduğu sırada Bitcoin’in 123.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta cuma günü GENIUS yasasını onayladı.

I just signed the landmark legislation passed today by House Republicans to strengthen American crypto innovation.



The CLARITY Act, GENIUS Act, and Anti-CBDC Surveillance State Act deliver on President Trump’s vision to make crypto a core pillar of the U.S. economy and ensure… pic.twitter.com/rnJgq3KaV2 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 17, 2025

Yıllardır kripto topluluğunun yok sayıldığını söyleyen Trump, attığı imzanın kripto sektörü için bir “onay” olduğuna dikkati çekti.

Trump Media, Bitcoin Varlıklarını 2 Milyar Dolara Çıkardı

Trump Media and Technology Group Corp. daha önce açıklanan Bitcoin hazine stratejisi kapsamında Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili menkul kıymet alımlarının 2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Trump Media CEO’su Devin Nunes, “Kamuya açıklanan stratejimizi titizlikle sürdürüyor ve Bitcoin hazine planımızı uyguluyoruz. Bu varlıklar şirketimize finansal özgürlük sağlamaya yardımcı oluyor, bizi finansal kurumların ayrımcılığına karşı koruyor ve Truth Social’da çıkarmayı planladığımız token ile uyumlu bir birliktelik oluşturacak” dedi.

Bitcoin son 24 saatte %0.3’lük bir düşüş kaydetti ve şu anda 118.456 dolardan işlem görüyor.