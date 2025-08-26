Kripto Piyasası Sert Düştü: Bitcoin ve Ethereum Fiyatı Geriledi

26 Ağustos Salı günü kripto piyasasında sert bir düşüş gerçekleşti. Piyasa genelinde tasfiyeler artıp milyonlarca dolarlık kaldıraçlı pozisyon silinirken, balina satışları Bitcoin ve Ethereum‘da düşüşe yol açtı.

Bir balinanın 2.7 milyar dolar değerinde 24.000 BTC satmasının ardından Bitcoin kısa bir süreliğine 109.214 doların altına düştü. On-chain verilerine göre bu satış Bitcoin’in 4.000 dolarlık bir düşüş yaşamasına yol açtı. Söz konusu balina şu anda değeri 17 milyar doların üzerinde olan 152.000 BTC’ye sahip.

Hafta başında 5.000 dolar civarına yaklaşarak yeni bir rekor kıran Ethereum da düşüş yaşadı. En değerli ikinci kripto para olan Ethereum, salı günü 4.405 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto Piyasasının Değeri 3.85 Trilyon Dolara Düştü

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 941.8 milyon dolar değerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye oldu. Tasfiyelerin 321.6 milyon dolarlık kısmını Ethereum oluştururken, Bitcoin’de 261.6 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan Solana %11.6 düşüşle 197 dolara ve XRP %5.3 düşüşle 2.88 dolara geriledi.

Kripto piyasasının toplam değeri %4.5 düşüşle 3.85 trilyon dolar seviyesine geriledi. Böylece ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’deki açıklamalarının ardından piyasada görülen kazançların bir kısmı silinmiş oldu.

Yıllık politika sempozyumunda konuşan Powell, FED’in eylül ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gidebileceğinin sinyallerini vererek istihdam piyasasının zayıflaması ve enflasyonla ilgili risklere işaret etti. Powell’ın açıklamalarının ardından başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto piyasası genelinde yükseliş görüldü.

Analistler, Ethereum’un Kripto Piyasasında Yükselişe Liderlik Edebileceğini Söylüyor

Gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik ve siyasi baskılar piyasaya baskı uyguladı. Bu nedenle bazı ekonomistler, FED’in eylül ayında faiz indirimine gitmesini bekliyor. Bu arada birçoğu ise FED’in istihdam ve enflasyon raporlarından gelecek verileri bekleyeceğini düşünüyor.

Bu arada Bitget CEO’su Gracy Chen, Bitcoin’in muhtemelen önümüzdeki iki hafta boyunca 110.000 dolar ile 120.000 dolar bandında işlem göreceğini söyledi. Ayrıca Chen, Ethereum’un güçlü göründüğünü ve hedef seviyelerin 4.600 dolar ile 5.200 dolar arasında olduğunu söyledi.

Chen, “Balinaların Ethereum satın almak için Bitcoin satması ETH’nin ivmesini artırıyor. ETF girişleri ve Ethereum’un kullanım durumlarının artması ETH’nin kısa vadede iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor” dedi.

Analist, kurumsal talebin Bitcoin’i desteklemeye devam ettiğini ancak Ethereum’un temelleri, net düzenlemeler ve ETF potansiyeli nedeniyle kripto rallisinin bir sonraki aşamasına liderlik edebileceğini söyledi.