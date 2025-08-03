Perplexity AI’den 2025 Sonu İçin XRP, Shiba Inu ve Pepe Tahmini

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Perplexity AI, Bitcoin’in rekor kıran yükselişiyle desteklenen birkaç yüksek profilli altcoinin 2025 sonuna kadar güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini öngörüyor.

Yaklaşık iki hafta önce Bitcoin, eşi görülmemiş bir tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 122.838 dolara ulaştı. Birçok uzman, bunun devam eden boğa trendi sürerse daha geniş kripto benimsemesini tetikleyebilecek önemli bir katalizör olduğunu düşünüyor.

Bunun gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor çünkü sektörün uzun süredir beklediği en önemli şey, ABD’deki düzenleyici netlik olabilir.

Önceki gün SEC, “Project Crypto” adlı bir dizi önlem açıkladı ve bunlar, SEC Başkanı Paul S. Atkins’e göre, Trump’ın “Amerika’yı dünyanın kripto başkenti yapma” tarihî çabalarına yol gösterecek.

Yatırımcılar, yeni gelişmelerle birlikte güvenlerinin hızla geri döneceğini düşünüyor. Bazı piyasa gözlemcileri, düzenleyicilerin desteğiyle gelecek rallinin 2021’in efsanevi koşusunu aşabileceğini ve bazı seçkin altcoinlerin yeni tarihi zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor.

İşte Perplexity AI’ye göre yıl sonuna kadar en çarpıcı getirileri sağlayabilecek altcoinler.

XRP (Ripple): Yapay Zeka 2025 Sonuna Kadar 6 Katlık Yükseliş Öngörüyor

Perplexity AI, Ripple’ın ana dijital varlığı XRP’nin yıl sonuna kadar 7 dolara kadar çıkabileceğini, bu seviyenin mevcut yaklaşık 2,94 dolardan iki kattan fazla artış anlamına geldiğini tahmin ediyor.

XRP, 2025 boyunca güçlü bir performans sergiledi. 18 Temmuz’da 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu kırarak 3,65 dolara kadar yükseldi. Son 30 günde ise Bitcoin ve diğer milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip altcoinler ve meme coinlerden daha hızlı, yüzde 35’lik bir artış gösterdi.

Hukuki belirsizliğin azalması, kurumsal benimsemenin artması ve yakında gelebileceği konuşulan XRP temelli ETF spekülasyonları, yatırımcılar arasında heyecanı körüklüyor.

XRP’nin ultra hızlı ve düşük maliyetli küresel işlem yetenekleri ile aracısız yapısı, onu kurumsal kullanım için cazip kılıyor. 2024’te UNCDF, sınır ötesi para transferlerinde XRP’yi önde gelen seçenek olarak resmen tanıdı.

2023’te bir federal yargıç, XRP’nin perakende ticaret faaliyetlerinin menkul kıymet düzenlemeleri kapsamına girmediğine hükmetti. SEC ise 2025 başında soruşturmasını tamamlayarak önemli bir düzenleyici engeli kaldırdı.

Mevcut fiyatında, iki hafta önceki ATH seviyesinden yüzde 19 geriledi. Bu seviyeyi tekrar aşması, Perplexity’nin 7 dolarlık hedefinin yolunu açabilir; uygun piyasa ve politika koşullarında ise 20 dolara kadar çıkabilecek bir yükseliş (moonshot) senaryosu da mümkün.

XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) 86’dan 49’a geriledi; bu, sağlıklı bir toparlanma dönemi olarak değerlendiriliyor ve yükseliş için zemin hazırlıyor.

Düzenleyici ortam Trump yönetimi altında iyileşmeye devam ederse—bazı uzmanların tahmin ettiği gibi—Perplexity, XRP’nin kendi ihtiyatlı tahminlerini bile aşabileceğine inanıyor.

Son 12 ayda yüzde 389 değer kazanan XRP, aynı dönemde Bitcoin’in yüzde 78’lik artışını açık ara geride bıraktı.

Shiba Inu (SHIB): Perplexity AI’ye Göre Uygun Koşullarda 4 Kata Kadar Artış Mümkün

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), Dogecoin’in ardından en büyük ikinci meme coin olarak öne çıkıyor ve 7,1 milyar doları aşan piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 0,00001212 dolar seviyesinden işlem gören SHIB, son bir ayda %7 değer kazandı. Token, geçtiğimiz kıştan 2025 ilkbahar ortasına uzanan uzun vadeli düşen kama formasyonunu kırmak üzereyken, aynı zamanda kısa vadeli yükseliş bayrağı formasyonu içinde hareket ediyor.

Perplexity AI’ye göre, SHIB 0,000025 dolar civarındaki direnci kırarsa, devam eden yükseliş momentumu ile 0,00005 dolara kadar ulaşabilir. Bu da potansiyel olarak %300’ün üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Ve bu rallinin başlaması uzun sürmeyebilir. SHIB’in Göreli Güç Endeksi (RSI) şu anda 37 seviyesinde ve düşüş trendinde; bu da olası bir satış baskısının sonlandığına ve token’ın yeniden cazip bir alım fırsatı sunduğuna işaret ediyor.

Yatırımcıların bu seviyelerden geri alıma geçmesiyle fiyatın tekrar yükselişe geçebileceği öngörülüyor. Bu görünüm, SHIB’in token yakım faaliyetleriyle de destekleniyor. Temmuz ayında yalnızca bir hafta içinde 1,3 milyar SHIB yakılarak yakım oranı %2.080 arttı.

SHIB aynı zamanda artık yalnızca bir meme coin değil. Ethereum altyapısı üzerinde çalışan proje, işlem verimliliğini artırmak, ücretleri azaltmak ve merkeziyetsiz uygulamaları (dApp) geliştirmek amacıyla Shibarium adlı kendi Katman-2 protokolünü entegre ederek teknolojik gelişimini sürdürüyor.

Pepe (PEPE): Yapay Zeka, Bu Viral Meme Coin’in 4 Kat Artabileceğini Öngörüyor

Son olarak Pepe ($PEPE) var. Matt Furie’nin internetin ünlü kurbağa karakterinden ilham alan bu token, Nisan 2023’te piyasaya sürülmesinden bu yana en büyük üç meme coin arasında yerini aldı. 4,4 milyar doları aşan piyasa değeriyle, köpek temalı olmayan meme coin’ler arasında lider konumda.

Yoğun rekabete rağmen PEPE, tutkulu topluluğu ve yüksek likiditesi sayesinde öne çıkıyor. Elon Musk’ın da PEPE ve Dogecoin tuttuğu, zaman zaman X profilinde bu iki coin’e olan ilgisini ima ettiği bildiriliyor.

Şu anda yaklaşık 0,0000105 dolardan işlem gören PEPE, son bir ayda %10,4 artışla Bitcoin ve Dogecoin’in 30 günlük performansını geride bıraktı. Son 24 saatte %9 değer kaybetmiş olsa da, bu meme coin piyasasının genel eğilimiyle uyumlu; çünkü sektör genelinde %7 artış yaşanırken Dogecoin ve Shiba Inu gibi öncüler %7 ila %8 oranında düştü.

Perplexity AI, PEPE’nin Aralık ayına kadar dört katına çıkarak 0,000042 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu da, Aralık 2024’te ulaştığı 0,00002803 dolarlık önceki zirvesinin oldukça üzerine çıkması anlamına gelir.

Grafiklerde Kasım’dan Mart’a uzanan bir “düşen kama” formasyonu görülüyor ve bu tür formasyonlar genellikle güçlü bir yukarı yönlü dönüşten önce gelir.

Ancak ABD düzenleyicilerinin desteğiyle kripto piyasası genel bir yükseliş yaşarsa, PEPE bu analizlerin ötesine geçip 2026’dan önce daha yüksek seviyelere çıkabilir.

TOKEN6900: 1000 Kat Getiri Vaat Eden Yeni Meme Coin

Perplexity AI, güçlü büyüme potansiyeline sahip büyük altcoin’leri öne çıkarırken, yüksek piyasa değerlerinin bu varlıkların ani sıçramalar yapmasını sınırlayabileceğini belirtiyor. Bu yüzden çok daha yüksek kazançlar arayan yatırımcılar, genellikle yeni çıkan meme coin’lere yöneliyor.

Bu projelerden biri de henüz iki hafta önce ön satışa çıkan TOKEN6900 (T6900). Ethereum tabanlı bir mizah token’ı olan T6900, ilk günlerinden itibaren ilgi topladı ve şu ana kadar 1,5 milyon dolardan fazla ön satış fonu elde etti. Bu durum, yatırımcıların proje sonrası büyük bir fiyat artışı beklentisine işaret ediyor.

TOKEN6900’un marka kimliği tamamen internet mizahı ve alaycılıkla şekillenmiş durumda. Resmi web sitesinde token’ın “hezeyan, alay ve internet yatırımcılarının ortak halüsinasyonlarından üretildiği” espirili bir dille anlatılıyor.

Projeye ilham veren ise SPX6900 adlı, aşırı değerli hisse senedi endekslerini tiye alan bir başka parodi coin. TOKEN6900, benzer şekilde kendine has mizah anlayışı ve farkındalığıyla dikkat çekiyor. Toplam arzı 930.993.091 adetle sınırlı; bu sayı SPX6900’ün ilk arzından sadece bir fazla.

Her ne kadar bir “şaka coin’i” olsa da TOKEN6900, pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için staking (kilitleme) özelliği de sunuyor. Şu anda ön satış fiyatı 0,0068 dolar seviyesinde ve 48 saat içinde yeni finansman aşamasına geçileceği için otomatik bir fiyat artışı planlanıyor. Bu durum, erken yatırımcılar için ek bir fırsat penceresi oluşturuyor.

Projeye dair güncellemeler için TOKEN6900’un resmi X ve Instagram hesapları takip edilebilir.

Yasal Uyarı: Kripto, yüksek riskli bir varlık sınıfıdır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Tüm sermayenizi kaybedebilirsiniz.