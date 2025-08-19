Perplexity AI, XRP ve 3 Altcoin’i Karşılaştırdı – Kazanan Kim Olacak?

Perplexity AI, en yüksek potansiyel taşıyan altcoin’leri listeleyerek gelecekteki fiyat hareketlerine dair öngörüler paylaştı.

Amerikalı ChatGPT’nin rakibi Perplexity AI, XRP’nin fiyatını önde gelen diğer altcoin’lerle karşılaştırarak, yatırımcıların önümüzdeki aylarda ciddi kazançlar elde edebileceğini öne sürdü.

Kurumsal ilginin stablecoin’lere, sınır ötesi ödemelere ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna yönelmesi bu beklentiyi destekliyor.

Geniş piyasa görünümü de bu görüşe paralel ilerliyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin 124.128 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Bu durum, yükseliş beklentilerinin piyasa genelinde kırılma umudunu güçlendirdiğini gösteriyor.

Düzenleyici cephede ise Başkan Trump, Temmuz ayında stablecoin’lerin tamamen rezervle desteklenmesini güvence altına alacak ulusal kuralları belirleyen GENIUS Yasası’nı imzaladı.

Kısa süre sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymet yasalarını modernize etmeyi ve dijital varlıklar için uzun süredir beklenen rehberliği sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir reform girişimi olan Project Crypto’yu başlattı.

Bu adımlar, Trump yönetiminin ABD’yi blokzincir benimsemesinde küresel lider konumuna getirme vaadini yerine getirme çabasını ortaya koyuyor.

Artan iyimserlik ışığında, birçok analist bir sonraki yükseliş trendinin 2021 boğa koşusunu aşabileceğini düşünüyor. Perplexity AI’ye göre bu büyümeye XRP, Solana, Stellar ve Snorter Bot öncülük edecek.

XRP (Ripple): Perplexity AI’ye Göre XRP Yılbaşı’na Kadar %200 Yükselerek 9 Dolara Çıkabilir

Perplexity’nin modellerine göre XRP ($XRP), 2025 bitmeden önce 9 dolar seviyesine ulaşabilir. Bu da mevcut 2,97 dolarlık fiyatından 3 katın üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Token’ın son dönemdeki seyri dikkat çekiciydi. 18 Temmuz’da XRP, 2018 zirvesi olan 3,40 doları geride bırakarak 3,65 dolara kadar çıktı, ardından piyasadaki genel kâr realizasyonlarıyla birlikte %18,5 civarında geriledi.

Düşüşe rağmen Ripple’ın geleceğini destekleyen güçlü anlatılar var. Özellikle yeni stablecoin’i RLUSD etrafında oluşan beklenti ve ABD’de Wellgistics Health çatısı altındaki binlerce eczanenin fon transferlerini XRP Ledger üzerinden yapacak olması öne çıkıyor.

XRP’nin geleneksel finans kurumları nezdindeki güvenilirliği de artıyor. 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi küresel ödemeler için en iyi çözümlerden biri olarak göstermişti.

Yükseliş beklentisini destekleyen bir diğer gelişme ise Ripple’ın uzun süredir devam eden SEC davasının bu yıl resmen sona ermesi. Düzenleyici kurum, 2023’te mahkemenin XRP’nin bireysel yatırımcılara satışı için menkul kıymet yasalarının geçerli olmadığına hükmetmesinin ardından davayı geri çekti.

Bu karar, hem Ripple hem de kripto sektörü için tarihi bir kazanım oldu. Perplexity’ye göre XRP, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) yeniden kırarsa 4 dolara ulaşması hızlı olabilir. Ancak 9 dolara gidiş için geniş tabanlı ve kalıcı bir boğa piyasasına ihtiyaç var.

Teknik tarafta ise Göreceli Güç Endeksi (RSI) 45 seviyesinde ve aşağı yönlü. Bu, yatırımcıların son kârlarını realize etmesiyle artan satış baskısına işaret ediyor. Ancak bu satışların XRP’yi aşırı satılmış (ve dolayısıyla ucuz) bir varlığa çevirmesi, önümüzdeki günlerde güçlü bir alım sinyali haline gelebilir.

Son 365 günde XRP %423 yükselerek aynı dönemde Bitcoin’in %92, Ethereum’un ise %61’lik artışını geride bıraktı.

Solana ($SOL): Perplexity AI’ye Göre ETF Spekülasyonu ve Ağ Büyümesiyle Yılbaşına Kadar 3 Kat Yükselebilir

Solana ($SOL), akıllı sözleşme ekosistemindeki rolünü güçlendirmeye devam ediyor. 97,6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olan proje, hem kurumsal yatırımcıların hem de geliştiricilerin dikkatini çekiyor.

Son dönemdeki ivmenin büyük kısmı, ABD’de onaylanabilecek bir Solana spot ETF spekülasyonundan kaynaklanıyor. Böyle bir ürünün hayata geçmesi, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen büyük fon girişlerini tekrarlayarak kurumsal benimsemeyi genişletebilir.

Gündemi hareketlendiren bir diğer gelişme ise Başkan Trump’ın bu yılın başlarında sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım oldu. Trump, Solana’nın ABD’nin planlanan ulusal Bitcoin rezervine dahil edilebileceğini ima etmişti. Ancak mevcut öneride SOL, yalnızca “elde tutma” varlığı olarak tanımlanıyor. Yani doğrudan piyasa alımlarıyla değil, yalnızca devlet tarafından yapılan el koymalar yoluyla elde edilirse rezervde tutulabilecek.

Teknik açıdan bakıldığında Solana, uzun süren bir düşüş trendinden çıkmayı başardı. Ocak ayında 250 doları gören token, Nisan’da 100 dolara kadar geriledikten sonra yeniden toparlanarak şu an yaklaşık 181 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu düşen kama formasyonundan çıkış, Perplexity AI’ye göre Solana’nın 2025 sonuna kadar 1.000 dolara tırmanabileceğini gösteriyor. Bu seviye, Ocak ayında ulaşılan 293,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek değerinin üç katından fazla.

Bununla birlikte, böylesine güçlü bir senaryo için SEC’in yıl sonuna kadar kapsamlı kripto düzenlemelerini tamamlaması ve Solana ETF’lerini onaylaması kritik görülüyor.

Stellar (XLM): Perplexity AI’ye Göre Yeni ATH’ye Doğru 3 Kat Yükseliş Potansiyeline Sahip

2014’te piyasaya sürülen Stellar ($XLM), kripto endüstrisinin en eski blokzincir girişimlerinden biri. Hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi transferler için tasarlanan proje, Ripple (XRP) ve Bitcoin Cash ile benzerlikler taşısa da kendine özgü bir protokol üzerinde çalışıyor.

Bitcoin’in enerji yoğun madencilik sürecinin aksine Stellar, işlemleri onaylamak için güvenilir doğrulayıcı ağlarına dayanan Stellar Consensus Protocol (SCP) mekanizmasını kullanıyor.

Perplexity AI, Stellar’ın mevcut 0,406 dolarlık seviyesinden 1,29 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu da yatırımcılara 3 kata yakın getiri potansiyeli sunarken, 2018 başında kaydedilen 0,8756 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) de aşabileceğini gösteriyor.

12,7 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olan Stellar, hâlâ en büyük 20 coin arasında yer alıyor.

Analistlere göre ABD’de daha net politika çerçeveleri oluşturulduğunda XLM daha da güçlü bir ralli görebilir. Kısa vadede ise yükseliş ivmesi dikkat çekiyor. Mevcut piyasa satış dalgası sona erdiğinde, yatırımcıların artan iyimserliği XLM’i Ekim ayına kadar ATH seviyesini test etmeye taşıyabilir.

Bununla birlikte XLM’in önce 0,50 dolarda, ardından da 0,60 seviyesinde dirençle karşılaşması bekleniyor. Ancak uzun vadeli yükseliş potansiyelini değerlendirmek isteyen sabırlı altcoin yatırımcıları için şu an birikim yapmak fırsat yaratabilir.

Snorter ($SNORT): Ön Satışı Hız Kazanıyor, Meme Coin ile Kullanım Alanı Birleşiyor

Chainlink gibi büyük hacimli coin’lerin ötesinde, Perplexity AI yüksek büyüme potansiyeli taşıyan erken aşama token’lara da dikkat çekiyor. Bunlardan öne çıkanlardan biri, viral çekiciliği işlevsel alım satım araçlarıyla birleştiren Solana tabanlı meme coin Snorter ($SNORT). Perplexity, bu projenin 10x ila 12x getiri potansiyeline sahip olabileceğini belirtiyor.

Snorter, Telegram’a doğrudan entegre edilerek kullanıcıların uygulamadan çıkmadan canlı fiyatları kontrol etmesine, işlem yapmasına ve piyasayı takip etmesine olanak sağlıyor. Ayrıca dolandırıcılık önleme için rug-pull tespiti, en iyi cüzdanları kopyalayarak işlem yapmayı sağlayan copy trading özelliği ve hızlı emir yürütme için otomatik alım satım seçenekleri sunuyor.

Ön satış şimdiden büyük ilgi gördü ve şu ana kadar 3,2 milyon dolar toplandı.

Erken katılımcılar, varlıklarını stake ederek %138’e kadar yıllık getiri (APY) elde edebiliyor. Ancak katılım arttıkça bu ödüller kademeli olarak azalacak.

Şu anda token fiyatı 0,1017 dolar seviyesinde. Fiyat birkaç günde bir kademeli olarak artacak şekilde ayarlandı. Bu yapı, erken yatırımcıların en uygun giriş seviyelerini yakalamasını ve ön satış süresince maksimum değer artışından faydalanmasını sağlıyor. Perplexity’nin boğa senaryosuna göre $SNORT’un fiyatı 1 ila 1,20 dolar aralığına kadar yükselebilir.

Meme coin enerjisini somut kullanım alanıyla birleştiren Snorter, hızlı tempolu piyasalarda avantaj arayan hem deneyimli yatırımcılara hem de yeni katılımcılara hitap etmeyi amaçlıyor.

Katılım oldukça basit: yatırımcılar resmi Snorter web sitesi üzerinden kripto para veya geleneksel ödeme kartlarıyla sürece dahil olabilir ve bir sonraki fiyat artışından önce pozisyonlarını güvence altına alabilir.

Projeyi güncel gelişmeler için X ve Telegram üzerinden takip edebilirsiniz.