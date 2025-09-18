Perplexity AI, XRP, Shiba Inu ve Pepe İçin 2025 Sonu Fiyat Tahminlerini Açıkladı

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 18, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Hızla yükselen ChatGPT rakibi Perplexity AI, kripto piyasasında dikkat çeken bir tahmin paylaştı. Yapay zeka analizi, XRP, Pepe ve Shiba Inu’nun yıl sonu rallisine doğru yüksek momentum fazına girebileceğini öngörüyor.

Momentum şimdiden oluşmaya başladı. Bitcoin, geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak 124.128 dolara yükseldi, ancak Temmuz ayı enflasyon verilerindeki sürpriz artışın ardından hafifçe geriledi.

Federal Rezerv’in dünkü toplantıda faizleri 0,25 puan düşürmesi ile piyasa hissiyatı riskli varlıklara yöneldi. Bu durum, altcoinler ve meme coinler için tarihsel olarak yükseliş sinyali olarak kabul ediliyor.

Politika cephesinde ise, Başkan Trump’ın bu yaz imzaladığı GENIUS Yasası, stablecoinler için tam rezerv bulundurma zorunluluğunu getiren ilk ABD yasası olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca SEC, blockchain inovasyonunu desteklemek amacıyla menkul kıymetler yasalarını modernize etmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir girişim olan Project Crypto’yu başlattı.

Perplexity AI, tüm bu gelişmelerin bir araya gelmesiyle yeni bir altcoin süper döngüsünün sahneye çıkabileceğini belirtiyor. Tahmin doğru çıkarsa, XRP, Pepe ve Shiba Inu önümüzdeki aylarda piyasada en büyük kazanç sağlayan varlıklar olabilir.

XRP (Ripple): Perplexity AI $10–$15 Tahminiyle 5 Katlık Potansiyel Gösteriyor

Perplexity, XRP ($XRP)’nin 2025 sonuna kadar 15 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor; bu, mevcut yaklaşık 3,12 dolarlık fiyatın beş katı anlamına geliyor.

Token, bu yıl şimdiden güçlü bir performans sergiledi ve 18 Temmuz’da 3,65 dolara çıkarak yedi yıl önceki önceki ATH’si 3,40 doların üzerine çıktı, ardından yaklaşık %14,8 geri çekildi.

Ripple, küresel ölçekte büyümeye devam ediyor ve 2024’te UN Capital Development Fund tarafından gelişmekte olan bölgelerde sınır ötesi ödemeler için geçerli bir araç olarak kabul edildi.

SEC ile uzun süredir süren mücadelesi de bu yılın başında sona erdi; düzenleyici dava açmaktan vazgeçti ve XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet işlemi olmadığına dair 2023 kararını kesinleştirdi. Bu, tüm altcoin sektörü için önemli bir dönüm noktası oldu.

Perplexity, XRP için 3,30–5,50 dolar arasında bir taban hedef aralığı belirliyor, fakat Trump yönetiminin kripto dostu gündemini sürdürmesi veya SEC’in gelecek ay spot XRP ETF’lerini onaylaması durumunda, XRP’nin 15 dolara kadar yükselmesi mümkün.

Teknik göstergeler de destekleyici görünüyor. XRP’nin RSI değeri 54’ten yükselerek alım baskısının arttığını gösteriyor ve bu da Ekim ayına kadar fiyatı 4 dolara taşıyabilir. Son bir yılda XRP %413 değer kazanarak Bitcoin’in %97 ve Ethereum’un %94’lük yükselişlerini açık ara geride bıraktı.

Shiba Inu (SHIB): Perplexity, Ethereum Tabanlı Meme Coin İçin 8 Katlık Ralli Öngörüyor

2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu ($SHIB), Dogecoin’in en yakın rakibi konumunu koruyor ve 7,8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Son bir günde %3,1’lik artışla 0,00001344 dolar civarında işlem gören SHIB, kendi sektörü karşısında daha dirençli kaldı. Buna karşılık, 91,4 milyar dolarlık meme coin sektörü toplamda %4,6 değer kazandı.

Teknik açıdan SHIB, bu yıl hem düşen kama hem de boğa bayrağı formasyonlarından çıkış yaptı. 0,000025 doların üzerindeki bir hareket, Perplexity’nin yıl sonu için belirlediği 0,00005–0,00008 dolarlık yükseliş aralığını teyit edebilir ve potansiyel kazancı 5 ila 8 kat arasında gösterebilir.

RSI değeri son satışların ardından 51 seviyesinde, ancak analistler enflasyon endişeleri azaldıkça momentumun geri döneceğini öngörüyor.

Meme coin cazibesinin ötesinde, Shiba Inu artık kendi Layer-2 ağı Shibarium’u çalıştırıyor; bu ağ hızlı, düşük maliyetli işlemler ve dApp desteği sunuyor. Eklenen gizlilik odaklı özellikler, onu rakiplerinden daha da farklı kılıyor.

Pepe ($PEPE): Köpek Temalı Olmayan Meme Coin’de 3–4 Katlık Potansiyel

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), hızla en değerli üç meme token arasına girdi ve 4,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle “köpek” kategorisi dışındaki en değerli meme coin hâline geldi.

Bu, büyük ölçüde Max Furie’nin ikonik web çizgi romanı Boy’s Club’a yapılan kültürel göndermelerin sağladığı popülerlik sayesinde oldu.

Rekabete rağmen, Pepe’nin likiditesi ve güçlü topluluk desteği onu güncel tuttu. Elon Musk bile Dogecoin ile birlikte Pepe tuttuğunu ima ederek X’te şaka yoluyla bahsetti.

0,00001139 dolar seviyesinden işlem gören Pepe, son bir haftada %7,2 değer kazandı ve Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana gibi ikonik birinci katman kripto paraları geride bıraktı. 0,000018–0,000022 dolar aralığındaki direnci kırması, sonbahar ortasına kadar 0,00003 dolar hedefini mümkün kılabilir.

Daha iyimser bir ortamda, Perplexity Pepe’nin 0,000035 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor; bu, mevcut seviyelerin 3 katından fazla anlamına geliyor.

Grafikler ayrıca Kasım ile Mart arasında oluşan düşen kama formasyonunu gösteriyor; tarihsel olarak bu, yükseliş sinyali veren bir yapı. ABD’de daha net düzenleyici çerçeveler şekillenirken, Pepe yeni bir yükseliş dalgasına hazır görünüyor.

Maxi Doge (MAXI): Dogecoin’e Daha Riskli Bir Alternatif

Perplexity’nin ana tercihleri dışında, Maxi Doge ($MAXI) yüksek riskli, yüksek getiri potansiyelli bir meme coin olarak dikkat çekiyor. Kendini Dogecoin’in “aşırı güçlendirilmiş, çılgın kuzeni” olarak tanımlayan MAXI, daha yüksek volatilite ve potansiyel kazanç arayan yatırımcıları hedefliyor.

Dogecoin büyük bir token hâline gelmiş ve giderek Bitcoin ve Ethereum ile senkronize hareket ederken, Maxi Doge erken meme rallilerinin spekülatif enerjisini yakalamaya çalışıyor. Proje, lansmandan birkaç hafta içinde yaklaşık 2,2 milyon dolar topladı.

ERC-20 token olarak geliştirilen MAXI, aktif Telegram ve Discord kampanyaları, işlem yarışmaları ve iş birliği planlarıyla topluluk büyümesini ön plana çıkarıyor. Toplam 150,24 milyar tokenin %25’i, pazarlama ve ortaklıkları desteklemek amacıyla “Maxi Fonu”nda ayrıldı. Staking şu anda aktif ve %144’e varan yıllık getiri sunuyor; katılım arttıkça getirilerin düşmesi bekleniyor.

Ön satış fiyatı şu anda 0,0002575 dolar, ancak ön satış finansman turları ilerledikçe kademeli artışlar planlanıyor.

İlgilenen yatırımcılar, MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlarla Maxi Doge web sitesi üzerinden katılım sağlayabilir. Güncel bilgiler için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfaları takip edilebilir.