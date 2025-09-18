FED’in Faiz İndirimi Bitcoin’i Yükseltti, Kripto Piyasası Canlandı

Küresel kripto para piyasasının toplam değeri, Fed’in bu yılki ilk faiz indirimini gerçekleştirmesinin ardından Bitcoin’in 118.000 dolara doğru istikrarlı yükselişiyle birlikte Perşembe günü %2 artarak 4,2 trilyon dolara ulaştı.

Ancak kazançlar ölçülüydü; yatırımcılar, merkez bankasının gelecekteki politika adımlarına ilişkin temkinli tonunu değerlendiriyordu.

Bitcoin son işlemlerde %1 yükselerek 117.426 dolardan işlem görürken, Ether %2,8 artışla 4.609 dolara yükseldi. XRP de %2,9 artışla 3,10 dolara çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günkü çeyrek puanlık indirimi bir risk yönetimi adımı olarak nitelendirirken, politika yapıcıların gevşeme döngüsünü hızlandırmakta acele etmediğini vurguladı. Powell’ın açıklamaları, daha agresif indirim beklentilerini azaltarak riskli varlıklardaki heyecanı sınırladı.

Fed lowers rates by a quarter point, first cut since 2024 https://t.co/HogIohB0Wf — CNBC (@CNBC) September 17, 2025

Yatırımcılar Fed’in Faiz İndirimi Bekliyordu

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge faiz oranını %4,00–%4,25 aralığına düşürme kararını 11’e 1 oyla aldı. Tek karşı oy, yarım puanlık indirim talep eden yeni atanan yönetici Stephen Miran’dan geldi.

Yatırımcılar büyük ölçüde bu adıma hazırlıklıydı. CME FedWatch aracının izlediği vadeli işlemler piyasaları, 25 baz puanlık indirimin gerçekleşme olasılığını %96 olarak gösteriyordu; bu da kararın büyük ölçüde beklendiği anlamına geliyordu.

Bu önceden pozisyon alma durumu, potansiyel yükselişin çoğunun zaten fiyatlandığı anlamına geliyordu; analistler bunu “dedikoduyu al, haberi sat” ortamı olarak nitelendirdi.

Fed’in Faiz Kararı Kriptoya Alan Açıyor, Ama Traderlar Hâlâ Temkinli

DeFi Technologies Başkanı Andrew Forson, düşük borçlanma maliyetlerinin nihayetinde daha fazla sermayeyi dijital varlıklara yönlendireceğini söyledi.

“Düşük sermaye maliyeti, paranın risk engel oranını düşürdüğü için dijital varlık alanına daha fazla sermaye akışı anlamına geliyor,” dedi. Ayrıca staking ürünleri ve blockchain projelerinin, hem getiri hem de değer artışı sunarak geleneksel tahvillere karşı cazip alternatifler hâline gelebileceğini ekledi.

Faiz indirimi sonrası kripto piyasası sakin kaldı. Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar dengede kalırken, Fed kararının ardından büyük bir tasfiye dalgası yaşanmadı. Analistler, traderların daha büyük pozisyonlar açmadan önce Powell’ın açıklamalarını ve yaklaşan ekonomik verileri dikkatle izlediğine işaret etti.

Powell’ın Temkinli Açıklamaları, Fed’in Faiz Hamlesinin Kripto Piyasasındaki Hızlı Etkisini Sınırlıyor

Tarih de gösteriyor ki, faiz indirimlerinin ardından kripto rallileri genellikle zaman alıyor. Fed, Aralık 2024’te gevşeme adımı attığında Bitcoin kısa süreliğine %5 yükselmiş, ardından konsolide olmuş, kalıcı kazançlar ise ancak haftalar sonra gelmişti.

Bu kez piyasa gözlemcileri benzer bir senaryoya hazırlanıyor. Powell’ın temkinli yaklaşımı, enflasyon ve büyüme konusundaki belirsizlikle birleşince, riskli varlıklara yönelik iyimserliğe rağmen kısa vadeli volatilite düşük kaldı.

BitMine’den Tom Lee, bu hafta Fed gevşeme yolunda devam ederse, Bitcoin ve Ether’in önümüzdeki üç ayda “devasa kazançlar” sağlayabileceğini öngördü. Lee’nin görüşü, döngü hız kazandığında likiditeye duyarlı varlıkların öne çıkacağı yönündeki genel beklentilerle paralellik gösteriyor.

Şimdilik kripto sektörü, Fed’in hamlesini temkinli bir şekilde sindirdi. Traderlar, Çarşamba günkü adımın daha geniş bir politika değişiminin başlangıcı mı yoksa tek seferlik bir ayarlama mı olduğunu belirlemek için merkez bankasının Ekim toplantısından gelecek sinyallere odaklanmış durumda.