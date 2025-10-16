Kripto Piyasası Çöküşten Sonra Güçleniyor – Analistler Umutlu

Geçen cuma günü Washington’dan gelen politika haberi kripto piyasasında keskin bir satışa yol açtı. ABD Başkanı Trump’ın Çin mallarına %100 gümrük vergisi tehdidi, hisse senedi piyasalarının kapalı olduğu bir anda 24/7 işlem yapan kripto borsalarında anında fiyat boşlukları ve likidite sorunları yarattı.

Piyasaya bir darbe de ABD ve İngiltere’nin Kamboçya merkezli dolandırıcılık ağına yönelik operasyonu ile geldi. Operasyon kapsamında yaklaşık 15 milyar dolarlık Bitcoin kontrol altına alındı. Bu gelişme, büyük çaplı borsadışı (off-exchange) varlıklar üzerinde endişe yaratırken yatırımcıların risk iştahını zayıf tuttu.

Hafta Sonu Kripto Çöküşü: 19 Milyar Dolar Likidasyon ve Piyasalarda Şok Dalga

Geçen hafta sonu yaşanan satış dalgası, yaklaşık 1,6 milyon hesabı ve 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonu etkiledi. Bitcoin kısa süreliğine 110.000 doların altına, Ether ise 4.000 doların altına geriledi. Altcoinler, daha ince likidite kitapları nedeniyle daha sert düştü ve zorunlu likidasyonlar fiyatların çoğunu belirledi.

DeFi ekosisteminde ise işlem aktivitesi arttı; DEX hacimleri yükseldi ve protokol ücretleri tırmandı. Solana’da çift yönlü bir akış gözlemlendi; hafta sonu toparlanma görüldü ancak haftalık getiriler negatif kaldı. Analistler, bunun protokol kullanımının kırılmasından ziyade finansman stresine işaret ettiğini, volatilite yatıştığında piyasanın toparlanabileceğini belirtiyor.

$1.359B Retail Panic Signal as Markets React to Tariff Shock



“On October 11th, retail addresses sent $1.359 billion to Binance alone… Historically, each of these surges in retail inflow falls in line with strong price moves. It shows that retail remains reactive rather than… pic.twitter.com/MQBuhd9sfq — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 13, 2025

Reuters’a konuşan Derive.xyz Araştırma Müdürü Sean Dawson, “Geçen cuma, kısa vadeli ve uzun vadeli tüm vadelerde volatilitenin birden yükseldiğini gördünüz. Kısa vadeli volatilite çevresindeki duygu, daha fazla kişinin aşağı yönlü hareketlerden endişe duyduğunu gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar ve Trader’lar Ne Hissetti?

Hafta sonu çöküşünde trader’lar marjin çağrıları, zorunlu pozisyon kapamaları ve genişleyen spreadler ile karşılaştı. Piyasa yapıcılar risklerini azaltmak için envanterlerini düşürdü, fonlama oranları resetlendi ve açık pozisyonlar geriledi. Bazı perakende yatırımcılar ise stablecoin’lere yöneldi. ETF akışları ise bu süreçte yavaşladı. Birçok masa, şoku yapısal bir kırılmadan ziyade bir stres testi olarak değerlendirdi.

On-chain analizler, yaptırım uygulanan ağlar ve ilgili cüzdanlar üzerinde yoğunlaşıyor. Analistler, aklama yolları ve madencilik bağlantılarını detaylandırıyor. Daha sıkı tarama yöntemleri, volatilite yatıştığında piyasa likiditesinin kalitesini artırabilir.

Reset, Kripto Piyasasında Bir Sonraki Fazı Nasıl Hazırlayabilir?

Deleverage (kaldıraç azaltımı), fazlalıkları ortadan kaldırarak yakın vadede başka bir düzensiz çöküş riskini düşürüyor. Önceki döngülerde, fonlama ve spot-futures farkı resetlendikten sonra piyasa genellikle daha istikrarlı bir yükseliş göstermişti.

Şu anda spot ETF’lere girişler, stablecoin ihraç büyümesi ve Asya ile Avrupa seanslarında önde gelen paritelerdeki order book derinliği gibi göstergeler kritik rol oynuyor; bu serilerde bir toparlanma genellikle fiyat onarımının habercisi oluyor.

Politika kaynaklı riskler hâlâ volatiliteyi tetikliyor; ticaret haberleri likiditeyi yeniden sarsabilir. Suç odaklı arzın tasfiyesi, kurumsal yatırımcıları rahatlatırken, tarife gerilimi yatışır ve ETF talebi geri dönerse, çöküş piyasanın fazlalıklarını temizler, derinliği artırır ve değerlemeleri güçlü ellerin elinde yeniden sabitler.

An Early Black Friday



Bitcoin’s rally to $126k reversed amid macro stress and a $19B futures wipeout. ETF inflows slowing and volatility spiking, the market enters a reset phase marked by a historic leverage flush.



Read the full Week On-Chain below👇https://t.co/Osm96VjuJg pic.twitter.com/BgYTJ7qfIe — glassnode (@glassnode) October 15, 2025

Büyük kaplar önce stabil hale gelir, ardından yüksek işlem hacimli zincirler ve DeFi projeleri, yükselen işlem ücretleri ve aktif adres sayılarıyla toparlanır. Sonrasında gerçek dünya kullanımıyla bağlantılı temalar öne çıkar; tokenlaştırılmış varlıklar, restaking, DePIN, AI compute ve messenger tabanlı ağlar bu süreçten fayda sağlar. Takip için protokol ücretleri, aktif adresler, DEX payı ve spot-perpetual hacim dengesi gibi veriler önemlidir; bu göstergeler birlikte yükseldiğinde ve fonlama yatıştığında, sell-off tabanı oluşmaya başlar.