Nasdaq Şirketi Mill City, Sui Token Stratejisi İçin 500 Milyon Dolar Fon Toplayacak

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Nasdaq’ta işlem gören Mill City Ventures III, Sui token rezervini büyütmek için yeni bir hisse senedi anlaşmasıyla 500 milyon dolara kadar fon toplamayı planlıyor.

Bu açıklama, şirketin Pantera Capital, Electric Capital, ParaFi Capital ve FalconX gibi kurumsal yatırımcılara 83 milyon hisse satarak 450 milyon dolar toplamasının hemen ardından geldi.

Şirket, bu fonların 276 milyon dolar değerinde 76,2 milyon SUI tokenı satın almak için kullanıldığını belirtti. Kalan kaynak ise mevcut kısa vadeli kredi operasyonlarını desteklemek için ayrılacak.

Açıklamanın ardından Mill City hisseleri piyasalarda düşüş yaşadı.

Mill City Hisseleri, 500 Milyon Dolarlık Hisse Satışının Ardından %11,4 Düştü

Finans şirketi Mill City Ventures III’ün yeni 500 milyon dolarlık hisse senedi satış planını açıklamasının ardından, hisseleri Cuma günü %11,4 değer kaybederek 4,91 dolara geriledi. Mesai sonrası işlemlerde ise kayıp %4,28 daha genişledi.

Mill City Baş Yatırım Sorumlusu Stephen Mackintosh, bu adımı “resmi Sui Foundation ile ilişkisi olan piyasadaki tek Sui hazinesi olarak pozisyonumuzu büyütmek için güç sağlamak” olarak tanımladı. Mackintosh, bu stratejinin kurumsal yatırımcılar için Sui ekosistemine erişim sunmayı hedeflediğini belirtti.

Mill City’nin hamlesi, Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto rezervlerini çeşitlendirme trendine uyuyor. Son haftalarda birçok şirket portföylerine BNB, Solana ve XRP gibi tokenları ekledi.

Ancak Mill City, özellikle düşük gecikme ve ölçeklenebilir altyapısıyla yapay zeka ve oyun uygulamalarına odaklanan Sui blokzincirinde uzmanlaşmayı hedefliyor.

Welcome to Sui, Mill City Ventures.



With Mill City’s launch today, everyone can access Sui on Nasdaq. Together, we are showing what’s possible when blockchain is built for mass adoption.



Public market access unlocks greater retail and institutional participation—and a stronger… pic.twitter.com/2m3UBTeZTM — Sui (@SuiNetwork) August 1, 2025

500 milyon dolarlık yeni hisse satış planı Alliance Global Partners ile düzenlendi ve şirketin SUI pozisyonunu daha da büyütmesi amaçlanıyor.

Yatırımcılar ilk etapta olumsuz tepki verse de, Mill City hisseleri 24 Temmuz’daki SUI girişiminin açıklanmasından bu yana %165 artış göstererek genel olarak yükseliş trendini koruyor.

Galaxy Asset Management, Mill City’nin SUI varlıklarını resmi hazine yöneticisi olarak yönetiyor.

Haberin yazıldığı sırada SUI tokenı, piyasa genelindeki düşüşe paralel olarak %2,4 değer kaybedip 3,45 dolardan işlem görüyor.

Kripto Hazineleri Gerçekten Piyasadan Kripto Alımı Yapmıyor

Halka açık şirketlerin yüz milyonlarca dolar toplayarak kripto hazineleri oluşturma çabaları artarken, bazı analistler bu firmaların aslında dijital varlıkları doğrudan piyasalardan almadığını belirtiyor.

Kripto analisti Ran Neuner’a göre, bu şirketler alıcıdan çok, kripto içeriden oyuncuların çıkış stratejisi gibi hareket ediyor.

Şirketler, varlıkları doğrudan borsalardan almak yerine mevcut kripto sahiplerinden kripto katkıları alıyor ve karşılığında hisse veriyor; bu hisseler daha sonra halka açık piyasalarda büyük primlerle işlem görüyor.

Kripto hazine trendinin sürdürülebilirliği konusunda da şüpheler artıyor.

Geçen ay Glassnode’un baş analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazinesi stratejisinin uzun ömürlülüğüne dair endişelerini dile getirdi. Check, piyasaların olgunlaşmasıyla birlikte yeni girenlerin kolay kazanç fırsatlarının azalabileceğini savundu.

Benzer şekilde, VanEck’in dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel de halka açık firmaların benimsediği Bitcoin hazinesi stratejileri hakkında temkinli yaklaşımını paylaştı.