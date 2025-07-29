Nasdaq Şirketinden 450 Milyon Dolarlık Kripto Hamlesi: Bu Altcoine Yatırım Yapacak

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Nasdaq’da listelenen Mill City Ventures III, iş modelini revize etmek ve Sui odaklı bir kripto hazinesi oluşturmak için özel plasman aracılığıyla 450 milyon dolar topladı.

Şirket, pazartesi günü yaptığı duyuruda kurumsal yatırımcılara 83 milyon hisse sattığını açıkladı. Bunlar arasında Pantera Capital, Electric Capital, ParaFi Capital, Arrington Capital ve FalconX gibi isimler yer alıyor.

Yeni hazine Galaxy Asset Management tarafından yönetilecek.

Mill City, 450 Milyon Doların %98’ini Sui Hazinesi Oluşturmak İçin Kullanacak

Toplanan fonların yaklaşık %98’i SUI token alımları için kullanılacak. Böylece Mill City, Sui hazinesi oluşturan ilk halka açık şirket olacak.

Kalan %2’lik kısım ise kısa vadeli kredi operasyonlarını desteklemek için kullanılacak.

Şİrketin CIO’su Stephen Mackintosh, “Sui’nin kurumların ihtiyaç duyduğu hız ve verimlilik ile yapay zeka işlerini destekleyebilecek teknik yapıya sahip olması nedeniyle yaygın olarak benimsenebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Mysten Labs kurucu ortağı Adeniyi Abiodun da aynı görüşte. Abiodun, Sui’nin kripto, yapay zeka ve stablecoin’ler için tercih edilen bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Bu arada Sui ekosistemi son aylarda hızla büyüdü.

Sui protokollerinin kilitli toplam değeri (TVL) hafta sonu 2.22 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. DefiLlama verilerine göre Sui’nin TVL’si Temmuz 2024’ten bu yana yaklaşık %400 oranında arttı.

Bu TVL’nin 1.7 milyar dolarlık kısmını Suilend, NAVI ve Haedal gibi önde gelen protokoller oluşturuyor.

Galaxy is investing and managing the treasury for Mill City Ventures III, Ltd., following a $450M private placement to initiate a $SUI treasury strategy.



Backed by a broad group of institutional investors, including the @SuiFoundation, @Karatage_, and others.



Galaxy Asset… — Galaxy (@galaxyhq) July 28, 2025

Bu arada altcoin piyasası genelinde düşüş görülürken SUI fiyatı da son 24 saatte %6.6 düştü. Ocak ayında 5.35 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan SUI, şu anda 3.95 dolardan işlem görüyor.

Kripto Hazineleri Gerçekte Kripto Satın Almıyor

Son zamanlarda kriptoya yatırım yapan şirketlerin sayısında kayda değer bir artış görüldü. Ancak kripto analisti Ran Neuner, bunların birçoğunun aslında açık piyasadan dijital varlık almadıklarını söyledi.

Neuner, bu şirketlerin doğrudan borsalardan alım yapmak yerine genellikle mevcut kripto sahiplerinden alım yaptıklarını ve daha sonra borsalarda büyük primlerle işlem gören hisseler satın aldıklarını söyledi.

Bu arada kripto hazinelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler giderek artıyor.

Glassnode analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazinesi stratejisinin sürdürülebilirliğine dair endişeleri dile getirerek, piyasanın olgunlaşmasıyla birlikte sektöre yeni girenlerin kolay kazanç elde etmesinin zor olabileceğini söyledi.

Bu arada VanEck’in Dijital Varlıklar Araştırma Müdürü Matthew Sigel de bazı şirketlerin Bitcoin hazine stratejilerine ilişkin endişeleri dile getirerek BTC alımlarının hissedarlara fayda sağlamaktan ziyade zarar verebileceğini öne sürdü.