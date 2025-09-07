Michael Saylor Bloomberg Milyarderler Listesine Girdi: Serveti 7,3 Milyar Dolara Ulaştı

Strategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bu hafta Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne giriş yaptı. Saylor’un net serveti 7,37 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Saylor, 2025’in başından bu yana servetini yaklaşık 1 milyar dolar artırarak %15,8’lik bir yükseliş kaydetti ve listede 491. sıraya yerleşti.

Michael Saylor Bloomberg Milyarderler Listesinde, Servetinin Büyük Kısmı Bitcoin’e Bağlı

MicroStrategy’nin strateji başkanı Michael Saylor, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne giriş yaptı ve net serveti 7,37 milyar dolar olarak belirlendi. Saylor’un servetinin yaklaşık 6,72 milyar dolarlık bölümü, Nasdaq’ta işlem gören ve agresif Bitcoin birikimiyle bilinen MicroStrategy hisselerine bağlı. Bloomberg’e göre geri kalan 650 milyon dolarlık kısmı ise nakitte tutuluyor.

Saylor, listeye girerken kripto sektörünün diğer önde gelen isimleriyle yan yana duruyor. Coinbase CEO’su Brian Armstrong 234. sırada 12,8 milyar dolarlık servetiyle yer alırken, Binance kurucusu Changpeng “CZ” Zhao 40. sırada 44,5 milyar dolarlık servetiyle listede bulunuyor. Geçmişte FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried de listeye girmişti ancak 2022’de şirketin çöküşünün ardından çıkarıldı.

MicroStrategy, güncel verilere göre yaklaşık 659.739 BTC’ye sahip; bu da Bitcoin’in dolaşımdaki arzının yaklaşık %3,42’sine denk geliyor. Mevcut fiyatlarla bu birikim neredeyse 73 milyar dolar değerinde. Şirket, büyük Bitcoin alımlarının piyasa fiyatlarını etkilemeyecek şekilde gerçekleştirildiğini vurguluyor.

JUST IN: Michael Saylor is now one of the top 500 richest people in the world — Bloomberg



The #Bitcoin effect 🚀 pic.twitter.com/iNCMaOXQ5N — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 6, 2025

MicroStrategy’nin hisseleri Cuma günü %2,53 artışla kapandı, ancak aylık bazda hâlâ %12’nin üzerinde düşüşte. Ağustos ayında şirket, Nasdaq 100’de yer almasına rağmen S&P 500’den hariç tutuldu. Analistler, bu kararın piyasa değeri ve işlem hacminin ötesinde, S&P seçim komitesinin daha geniş niteliksel kriterlerini dikkate almasından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Saylor’un MicroStrategy’si Ağustos’ta 7.714 BTC Daha Ekledi

MicroStrategy’nin Bitcoin ağırlıklı stratejisi, Ağustos ayında toplam 7.714 BTC daha satın alarak birikimlerini artırdı. Şirket, 25 Ağustos’tan itibaren Pazartesi’ye kadar 4.048 BTC’yi 449,3 milyon dolara ekleyerek toplam rezervlerini 636.505 BTC’ye çıkardı.

Bu alımlar, Bitcoin fiyatının kısa süreliğine 113.000 dolara dokunduğu ve ardından 108.000 doların altına gerilediği dönemde gerçekleşti. Ortalama alım fiyatı ise 110.981 dolar olarak kaydedildi. Ağustos ayındaki toplam alımlar, Temmuz’daki 31.466 BTC’ye kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti ve küçük ölçekli çok sayıda satın alma yoluyla yapıldı; yalnızca geçen hafta 3.081 BTC alındı.

MicroStrategy, şimdiye kadar Bitcoin rezervleri için yaklaşık 46,95 milyar dolar harcamış durumda ve her bir Bitcoin’in ortalama maliyeti 73.765 dolar. SEC belgelerine göre, bu alımlar firmanın dört farklı “at-the-market” hisse senedi ihracıyla finanse edildi.

Michael Saylor, bu ihraçları şirketin “Bitcoin savunma departmanı”nın temeli olarak nitelendirmişti. Saylor, Bitcoin’i “dijital altın” ve üstün bir para formu olarak gördüğünü sıkça belirtiyor. MicroStrategy’nin stratejisi, bilançosunun büyük bir kısmını Bitcoin’e çevirmek ve bazı alımları borç ve hisse senedi ihracıyla finanse etmek üzerine kurulu.