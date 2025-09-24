Mechanism Capital Kurucusu, Tom Lee’nin Ethereum Tezini Yerden Yere Vurdu: Cahilce!

Kripto girişim şirketi Mechanism Capital’in kurucusu Andrew Kang, BitMine analisti Tom Lee’nin Ethereum tezini sert sözlerle eleştirdi.

X platformunda yaptığı paylaşımda Kang, Lee’nin argümanlarını “uzun zamandır tanınmış bir analistten duyduğum en cahilce finansal yorumların birleşimi” olarak tanımladı.

Lee’nin tezi, Ethereum’un değerinin stablecoin kullanımı ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu sayesinde artacağı görüşüne dayanıyor.

Ancak Kang, bu yaklaşımın yanlış olduğunu savunuyor. Ona göre 2020’den bu yana tokenleştirilmiş varlıkların değeri ve stablecoin işlem hacimleri yüzlerce kat artmasına rağmen Ethereum üzerindeki işlem ücretleri neredeyse aynı seviyede kaldı.

Kang, bunun üç temel nedeni olduğunu öne sürdü: Ethereum’un yükseltmelerle işlemleri daha verimli hale getirmesi, faaliyetin büyük bölümünün Solana ve Arbitrum gibi diğer ağlara kayması ve düşük hareket hızına sahip varlıkların tokenleştirilmesinin anlamlı bir ücret yaratmaması.

“Trilyon dolarlık varlıkları tokenleştirebilirsiniz ama eğer bu varlıklar fazla hareket etmiyorsa, Ethereum’a katkısı belki yalnızca 100 bin dolarlık değer olur,” dedi.

“Dijital Petrol” Benzetmesine de İtiraz

Lee’nin Ethereum’u “dijital petrol” olarak tanımlaması da Kang’ın eleştirilerinden nasibini aldı. Kang, bu benzetmenin hatalı olduğunu savunarak, “Petrol bir emtia. Enflasyona göre ayarlandığında gerçek petrol fiyatları yüzyılı aşkın süredir aynı bantta dalgalanıyor, yalnızca dönemsel sıçramalar oluyor ve ardından geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

Ethereum’un da bir emtia gibi ele alınmasının tek başına yükseliş için güçlü bir argüman olmadığını vurgulayan Kang, “Tom burada ne anlatmaya çalışıyor pek emin değilim” dedi.

Kurumsal Benimseme Hâlâ Yok

Lee’nin tezinin bir diğer ayağı, büyük kurumların varlıklarını tokenleştirdikleri ağları güvence altına almak için ETH satın alıp stake edeceği yönündeydi. Ancak Kang bu iddiayı da sert bir şekilde reddetti:

“Büyük bankalar ya da finansal kurumlar bilançolarına ETH ekledi mi? Hayır. Böyle bir plan açıkladılar mı? Yine hayır.”

Kang, bu yaklaşımı bankaların sadece enerji tükettikleri için varil varil benzin depolamasına benzetti:

“İhtiyaç duyduklarında öderler. Bankalar, hizmet aldıkları varlık saklama şirketlerinin hisselerini mi alıyor? Hayır.”

Ona göre bu benzetme, kurumların operasyonel gerekçelerle ciddi miktarda ETH tutmasının ne kadar gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor.

Aşırı Değerleme ve Teknik Analiz Eleştirisi

Kang, Lee’nin Ethereum’un tüm finansal altyapı şirketlerinin toplam değerine eşit olabileceği iddiasını da eleştirdi ve bunu “değer birikimini temelinden yanlış anlamak ve saf bir yanılsama” olarak nitelendirdi.

Teknik analiz araçlarının faydalı olabileceğini kabul etse de, Lee’nin bunları kendi önyargısını güçlendirmek için yanlış kullandığını savundu.

Sonuç olarak Kang, Ethereum’un mevcut değerlemesinin “finansal cehalet” tarafından desteklendiğini ve XRP’nin şişirilmiş piyasa değeri ile karşılaştırılabileceğini belirtti:

“Daha geniş makro likidite ETH’nin piyasa değerini ayakta tutuyor, ancak büyük bir kurumsal değişiklik olmadıkça uzun vadede performansının yetersiz kalması muhtemel.”

Kang, Bitcoin Üzerinde 200 Milyon Dolarlık Long Pozisyon Aldı

Kripto girişim firması Mechanism Capital’ın kurucusu Andrew Kang, Bitcoin’e olan yükseliş beklentisini artırarak toplamda 200 milyon dolarlık long pozisyon aldı.

Arkham’ın on-chain analizlerine göre, Kang’ın cüzdanı 12 Nisan’da ikinci kez 100 milyon dolarlık kaldıraçlı long pozisyon açtı ve toplam pozisyonu 200 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu işlem, yaklaşık 6,8 milyon dolarlık potansiyel kazanç veya kayıp taşıyor. Analistler, bu hamlenin Kang’ın yakın vadeli Bitcoin rallisine olan güvenini yansıttığını belirtiyor.