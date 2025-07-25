Matrixport: Bitcoin’de “Kripto Haftası” Sonrası Yaz Boyu Yatay Seyir Bekleniyor

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Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi hız kesmiş görünüyor. Matrixport, “Kripto Haftası” rallisinin ardından Ağustos boyunca piyasanın yatay seyredeceğini öngörüyor.

25 Temmuz’da sosyal medyada paylaşılan raporda Matrixport, Bitcoin’in 122.000 dolarda teknik bir dirence takıldığını belirtti. Ayın başında yaşanan çıkışın ise kalıcı bir kaldıraç desteğinden yoksun olduğu vurgulandı.

Kripto Haftası Sonrası Piyasada Beklenen Hareket Gelmedi

ABD’deki “Kripto Haftası” sırasında bireysel yatırımcı ilgisi artsa da, analistler bu hareketin kalıcı bir yükselişle desteklenmediğini gözlemledi.

Matrixport, daha önce 18 Temmuz’da yayımladığı notta bu rallinin “soğumaya hazır” olduğunu belirtmişti. Bu açıklamadan sonra piyasa haftalık bazda %0.6 oranında geri çekildi.

Ethereum vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 14 milyar dolardan 25 milyar dolara fırladı ancak fonlama oranları büyük ölçüde sabit kaldı. Matrixport, önümüzdeki haftalarda bu oranların aşağı yönlü yeniden fiyatlanacağını ve bu durumun pozisyonların çözülmesine yol açabileceğini öngörüyor.

Raporda ayrıca, erken yatırımcılar tarafından gelen kâr satışlarının arttığına ve piyasada yaz aylarına girerken risk azaltma eğiliminin ön plana çıktığına dikkat çekildi.

Matrixport’a göre, long pozisyondaki yatırımcıların güveni şu an tamamen fiyatların yukarı yönlü hareketine bağlı. Eğer bu devam etmezse, özellikle taşıma maliyetlerinin yükseldiği ortamda kaldıraçlı işlemler hızla kapatılabilir.

Kripto Sektöründe “Sessiz Yaz” Başladı – Yeni Beklentiler GENIUS Yasası Üzerinde Yoğunlaşıyor

Beyaz Saray’ın merakla beklenen Bitcoin rezerv stratejisi raporu, orijinal teslim tarihi olan 22 Temmuz’u kaçırdı ve 30 Temmuz’a ertelendi.

Matrixport, bu rapordan önemli bir politika değişikliği çıkmasını beklemiyor. Dikkatin artık daha çok stablecoin destekli Hazine tahvillerine odaklanan GENIUS Yasası’na kaydığı belirtiliyor.

Matrixport, yayımladığı raporda, “Daha sakin geçmesi beklenen yaz dönemine girerken ve mevsimsel piyasa tatiline yaklaşırken, pozisyon kapatmaların (unwinding) artacağını öngörüyoruz” dedi. ABD Kripto Haftası’nın sona ermesi, firma tarafından piyasa ivmesinin zirveye ulaştığı an olarak tanımlandı.

Şirket, mevcut piyasa aşamasını teknik olarak aşırı alım bölgesinde değerlendiriyor ve yeni bir katalizör çıkmadan sınırlı yukarı yönlü hareket alanı olduğunu savunuyor.

Piyasadaki artan karmaşıklık, dijital varlık işlemlerinde teknik göstergeler ve makroekonomik sinyallerin daha fazla kullanılmasına yol açıyor. Artık yatırım kararları, gerçek faiz oranları, fonlama farkları ve varlıklar arası korelasyonlar gibi geniş ekonomik faktörlere daha duyarlı hale geldi.

Özellikle GENIUS Yasası gibi, stablecoin ihracını ABD Hazine tahvillerine bağlayan düzenlemeler, kısa vadeli faiz beklentilerinin dijital varlık piyasalarındaki yönü belirlemede daha büyük bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

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