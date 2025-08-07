Kurumsallar Sahaya Geri Dönüyor: Bitcoin ETF’lerine Güçlü Akış Başladı!

ABD spot Bitcoin ETF’leri, dört gün üst üste yaşanan sermaye çıkışlarının ardından çarşamba günü yönünü yukarı çevirdi. SoSoValue verilerine göre toplamda 91,5 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Toparlanmanın başını BlackRock’un IBIT ürünü çekti ve tek başına 42 milyon dolar giriş sağladı. Bitwise’ın BITB fonuna ise 26,35 milyon dolar aktı.

Grayscale’in GBTC ürünü de bu kez pozitif tarafa geçti ve 14,5 milyon dolarlık giriş gördü. Fidelity ve VanEck fonları daha mütevazı kazanımlar elde ederken, ARK & 21Shares’in ARKB fonu 5,37 milyon dolarlık çıkışla negatif tarafta kalan tek büyük ETF oldu.

Bitcoin ETF’leri 1,45 Milyar Dolarlık Çıkışın Ardından Toparlandı

Piyasalardaki belirsizlik ve risk iştahındaki düşüşün tetiklediği 1,45 milyar dolarlık dört günlük çıkışın ardından, ABD spot Bitcoin ETF’leri yeniden girişlerle toparlandı.

Salı günü yalnızca ABD merkezli Bitcoin ETF’lerinden 333 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinden ise 465 milyon dolar çıkış yaşandı. BlackRock’un IBIT ve ETHA fonları bu çıkışların %84’ünden fazlasını oluşturdu. Bu durum, haftalar süren istikrarlı girişlerin ardından ciddi bir tersine dönüş olarak kayda geçti.

Fidelity ve Grayscale gibi diğer büyük firmalar da benzer şekilde ciddi geri çekilmeler yaşarken, bazı analistler bu panik satışlarının boğa piyasasının sona erdiği yönünde endişeleri artırdığını belirtiyor.

Ancak bazı yatırımcılar bu düşüşün duygusal tepkilerden kaynaklandığını savunuyor. Kripto yatırımcısı Ted Pillows, yaşananları “2017 ve 2021 travmalarının yansıması” olarak tanımladı. Yatırımcı kitlesinin %60’ının bireysel yatırımcılardan oluşması nedeniyle satışların stratejik olmaktan çok kâr realizasyonuna dayandığını söyledi.

People are scared by the $ETH ETF outflows over the past two days.



Now, some think this is the top.



But let’s be real, that fear isn’t rooted in fundamentals. It’s emotional baggage.



It’s the PTSD from getting burned in 2017 and 2021.



Just last weeks, sentiment was extremely… pic.twitter.com/otFc8gCXTE — Ted (@TedPillows) August 5, 2025

Ethereum ETF’leri, şimdiye kadarki en büyük günlük çıkışını yaşasa da analistler temellerin hâlâ sağlam olduğunu düşünüyor. Bitcoin fiyatı, 140.000 ila 150.000 dolar aralığında dar bir bantta konsolide olmaya devam ediyor. ABD’den gelen karışık ekonomik veriler nedeniyle yatırımcılar temkinli davranıyor.

Bitcoin son 24 saatte %1,1 artışla 115.333 dolara yükseldi. Ethereum tabanlı ETF’lerde de toparlanma işaretleri görüldü. Çarşamba günü 35,12 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. BlackRock’un ETHA fonuna 33,39 milyon dolar, Grayscale’in ETHE fonuna ise 10 milyon dolar giriş oldu. Öte yandan, Grayscale’in Mini Ethereum Trust’ından 8,67 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Michigan Eyaleti Emeklilik Fonu, Bitcoin ETF Yatırımını Üçe Katladı

Michigan Eyaleti Emeklilik Sistemi, kripto varlıklara olan ilgisini önemli ölçüde artırarak ARK 21Shares Bitcoin ETF’lerindeki hisselerini üç katına çıkardı. 2024’ün ikinci çeyreğinde fonun elinde 300.000 adet hisse bulunduğu ve bu yatırımın toplam değerinin 11,4 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Mart sonunda 100.000 adet hissesi bulunan fon, yalnızca üç ay içinde Bitcoin ETF yatırımını üçe katlamış oldu.

Michigan, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’a olan ilgisini de sürdürüyor. Eyalet fonu, Eylül 2024’ten bu yana Grayscale Ethereum Trust (ETHE) fonunda 460.000 adet hisseye sahip ve bu pozisyonun güncel değeri yaklaşık 13,6 milyon dolar.

Michigan, bu hamlesiyle kripto varlıklara yatırım yapan ABD eyalet fonları arasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Örneğin, Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu da BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 6 milyondan fazla hisse satın aldı. Bu yatırımın güncel değeri yaklaşık 387,3 milyon dolar.

Bu gelişmelerin ortasında, Bloomberg’in kıdemli ETF analistleri, SEC’in 2025 yılı içinde Solana, XRP ve Litecoin için spot ETF onayı verme ihtimalini %95 olarak güncelledi. Önceki tahmin %90 seviyesindeydi. Kurumsal kripto ürünlerine yönelik artan iyimserlik, bu olasılığın yükseltilmesinde etkili oldu.