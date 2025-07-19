Kripto Portföyleri Dönüşüyor: Kurumsallar Bitcoin’den Solana, Ethereum ve XRP’ye Geçiyor

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Animoca Brands Research tarafından yayımlanan yeni rapora göre, halka açık şirketler Ether (ETH), Solana (SOL) ve XRP gibi altcoinleri hazine stratejilerine dahil etmeye başladı.

Bu hamle, yalnızca Bitcoin (BTC) odaklı yatırımların ötesine geçerek kripto portföylerini çeşitlendirme eğilimindeki artışı yansıtıyor.

“Altcoin Stratejik Rezervleri” başlıklı raporda, şirketlerin kripto varlıklara maruz kalmak için dönüştürülebilir borçlanma araçları ve hisse senedi ihracı gibi finansal yöntemleri kullandığı belirtildi.

Bu strateji, şirketlerin doğrudan spot piyasalara girmeden yatırımcı talebini karşılayarak hisse başına kripto varlık oranlarını kademeli olarak artırmalarını sağlıyor. Rapora göre bu yaklaşım, özellikle altcoin piyasasına kurumsal ilginin derinleştiği bir dönemde öne çıkıyor.

MicroStrategy’nin Yolunu İzleyen Şirketler, 600.000’den Fazla Bitcoin’in Ardından Altcoinlere Yöneliyor

MicroStrategy’nin 600.000’in üzerinde Bitcoin tutarak enflasyona ve para birimi değer kaybına karşı koruma sağlama modeli, halka açık şirketlerin kripto hazine stratejilerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Şimdi ise şirketler bu stratejiyi daha da ileriye taşıyarak portföylerine BNB, TRX, HYPE ve FET gibi altcoinleri de eklemeye başladı.

Bu şirketler, ETF gibi geleneksel finansal ürünlerle altcoinlere kolay erişimi olmayan yatırımcılar için nadir erişim kapıları olarak öne çıkıyor.

Animoca Brands Research raporuna göre, altcoin varlıklarını açıklayan şirketlerin hisse fiyatlarında ortalama olarak bir günde %150, bir haftada %185 ve bir ayda %226 artış yaşanıyor.

Ancak rapor, altcoinlerin volatilite, düşük likidite ve deneysel teknoloji yapısı nedeniyle Bitcoin’e kıyasla daha yüksek risk taşıdığına dikkat çekiyor. Yine de staking ve ağ işlevlerini destekleyen tokenların, bu riskleri dengeleyerek likiditeyi ve güvenliği artırabileceği ve bu sayede daha geniş çapta benimsenmeye katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

💰 Are altcoins the new frontier for corporate treasuries? Our latest report dives into how public companies are adopting the MicroStrategy playbook – but this time, with altcoins.



🔎 Altcoins being bought include: $ETH, $BNB, $SOL, $XRP, $HYPE, $FET, $TRX

💡 Less competition &… pic.twitter.com/lQUxkUeVzR — Animoca Brands Research (@animocaresearch) July 17, 2025

Bu gelişmelerin ortasında, Minneapolis merkezli pazarlama şirketi SharpLink Gaming, 32.892 ETH daha satın alarak 115 milyon dolarlık yeni bir alım gerçekleştirdi. Şirketin son dokuz gün içindeki toplam Ethereum alımı 144.501 ETH’ye, toplam değeri ise 515 milyon dolara ulaştı.

Ethereum’un 3.400 dolar seviyesini aşarak son altı ayın en yüksek seviyelerine çıkmasıyla paralel ilerleyen bu alımlar, SharpLink’i 353.000 ETH ile dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumuna taşıdı. Şirketin Ethereum birikimi, Mayıs sonunda Consensys liderliğindeki 425 milyon dolarlık özel bir sermaye yatırımıyla başlamıştı.

Bu stratejiyle birlikte SharpLink’in hisse senedi fiyatı bu süreçte %29 artarken, ETH tabanlı hazine modeline geçilmesinden bu yana yaklaşık altı kat değer kazandı. Şirketin elindeki Ethereum’un neredeyse tamamı stake edilmiş durumda; bu da hem ödül kazanmalarını hem de Ethereum ağının proof-of-stake mekanizmasıyla güvenliğini desteklemelerini sağlıyor.

Kamu Şirketleri Kripto Portföylerini Genişletiyor

Michael Saylor’un MicroStrategy ile öncülük ettiği Bitcoin merkezli hazine modeli, halka açık şirketler arasında giderek daha fazla benimseniyor. Ancak bu kez odak yalnızca BTC’de değil. ETH, SOL ve XRP gibi önde gelen altcoinler de kurumsal portföylerde yer bulmaya başladı.

Son olarak BIT Mining, hızla büyüyen Solana ekosistemine giriş yapmak amacıyla 200 ila 300 milyon dolar arasında fon toplamayı planladığını duyurdu. Bu adım, şirketin Solana tabanlı bir hazine oluşturma hedefi doğrultusunda atıldı.

Geçtiğimiz hafta ise DeFi Development Corp., 2,7 milyon dolarlık Solana (SOL) alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu satın alım, şirketin kripto varlıklarını agresif biçimde artırmayı amaçlayan yeni hazine stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kanada merkezli dijital varlık şirketi Sol Strategies de Solana’ya kurumsal düzeyde yatırım yapan önemli aktörlerden biri haline geldi. Halihazırda Kanada Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirket, elinde tuttuğu 420.000’in üzerinde SOL ile Solana ekosisteminde güçlü bir pozisyona sahip.

Sol Strategies, geçen ay Nasdaq Capital Market’te “STKE” sembolüyle halka arz başvurusu da yaptı. Bu hamle, şirketin ABD pazarına yönelik genişleme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.